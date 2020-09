Mascherine in tessuto ispirate al mondo dei libri

In questo periodo è importante proteggere se stessi e gli altri attraverso l’uso delle mascherine. Quando la situazione lo permette, è possibile utilizzare mascherine in tessuto lavabili e riutilizzabili: per i lettori che con ironia vogliono mostrare la propria passione e per i genitori che sperano di invogliare i figli ad usare le mascherine tramite illustrazioni delle loro storie preferite, ecco alcune mascherine in tessuto ispirate al mondo letterario. Da “Harry Potter” e “Il piccolo principe”, passando per “Il signore degli anelli”, Louisa May Alcott e William Shakespeare, senza dimenticare “Il trono di spade” e “Alice nel paese delle meraviglie”…

A causa della pandemia di covid-19 è importante tutelare la propria salute e quella altrui anche attraverso un corretto uso delle mascherine. In base al livello di rischio che si corre è importante valutare quale mascherina utilizzare: consultando le linee guida dell’OMS (qui un riassunto in italiano dell’Istituto Superiore di Sanità) ci si possono chiarire dubbi riguardo al modo corretto di indossare le mascherine, a quando si può usare una mascherina di stoffa e quando invece andrebbe utilizzata una mascherina medica, e che caratteristiche devono avere le mascherine per garantire un giusto livello di sicurezza (comprese le mascherine fai da te).

Nei casi in cui ci si trova in una situazione a rischio limitato si può valutare di utilizzare una mascherina in stoffa lavabile e riutilizzabile, sia per limitare il quantitativo di rifiuti prodotti, sia per potersi anche divertire a esprimere il proprio stile con questo indumento finché sarà necessario utilizzarlo (tenendo sempre presente che il loro utilizzo non basta a prevenire il contagio dal virus).

Per i lettori che, con un po’ di ironia, hanno voglia di trasmettere la propria passione per la lettura o per i genitori che vogliano invogliare i bambini a indossare le mascherine sfruttando delle stampe che richiamino le loro storie preferite, abbiamo selezionato alcune opzioni che con simpatia si ispirano ad alcuni dei mondi immaginari tra i più amati dai lettori e dalle lettrici di tutte le età.

Ecco tre mascherine in tessuto lavabili ispirate al mondo di Harry Potter, la saga di grande successo amata da grandi e bambini frutto della fantasia di J. K. Rowling.

Questa mascherina in stoffa lavabile con un disegno de Il piccolo principe, che offre la possibilità di inserire un filtro tra i due strati di tessuto, è perfetta per gli amanti delle illustrazioni della celebre storia di Antoine de Saint-Exupéry.

Una mascherina riutilizzabile a tre strati per tutti gli appassionati della saga fantasy de Il Signore degli anelli per lasciarsi ispirare dal coraggio dei suoi protagonisti.

Ecco una mascherina colorata con una tasca per l’inserimento del filtro che si ispira ironicamente al racconto di Louisa May Alcott – conosciuta soprattutto per il suo romanzo Piccole donne – Behind a Mask. Or a womans’s power.

Questa mascherina di stoffa lavabile si ispira a una citazione a tema di William Shakespeare: “We shall every one be Mask’d”. Anche questa mascherina ha una tasca che permette di inserire un filtro tra i due strati di tessuto.

Una mascherina in tessuto che regala a chi la indossa il famoso sorriso dello stregatto di Alice nel paese delle meraviglie, l’originale racconto di Lewis Carroll.

Questa mascherina di stoffa con lo spazio per l’inserimento di un filtro, ironizza su una delle citazioni più conosciute della saga: “And there is only one thing we say to Death: ‘not today‘”.