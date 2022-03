Il muro di libri di Kiev: la cultura contro la guerra

La foto, virale nei giorni drammatici dell’invasione russa in Ucraina, dell’abitazione di Lev Shevchenko a Kiev: un muro di libri eretto davanti alla finestra

Da giorni immagini e notizie terribili provenienti dall’Ucraina stanno circolando sui media e sui social. Tra queste ce n’è una dal forte valore simbolico: ritrae l’esterno dell’abitazione dell’architetto urbanista Lev Shevchenko a Kiev, ed è diventata una delle immagini simbolo della resistenza: un muro di libri eretto davanti alla finestra per proteggersi dall’eventuale rottura di vetri.

Non solo una protezione materiale, ma anche e soprattutto culturale, una metafora di come la lettura sappia e debba difenderci dalla follia che da sempre porta l’uomo a compiere crimini e guerre. I libri, se usati in grande quantità, possono proteggere da svariate cose: l’ignoranza, il revisionismo, il freddo, il vento e… le schegge provocate da un’esplosione.

A documentare questa curiosa pratica di difesa è la giornalista Katerina Sergatskova che, postando la foto su Twitter, racconta di come Lev Shevchenko abbia utilizzato la propria libreria per proteggersi dalla guerra.