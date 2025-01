Il nemico dentro

“Verranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate, non resterà pietra su pietra che non venga distrutta” (Lc 21,6). Quando Gesù annuncia la distruzione del tempio di Gerusalemme, luogo santo per eccellenza, le sue parole non solo non allarmano i suoi ascoltatori, ma sembrano eccitarli: “Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?” (Lc 21,7). L’entusiasmo per le parole di Gesù si deve a una profonda convinzione radicata in Israele, il popolo che si riteneva privilegiato da Dio. Infatti gli Ebrei credevano che nel momento di massimo pericolo per la nazione santa, il Signore stesso sarebbe intervenuto con tutta la sua potenza, avrebbe sbaragliato i nemici e inaugurato il regno di Israele e il suo dominio su tutti i popoli pagani (Dn 7,27). Tale convinzione risaliva a ben sette secoli prima, quando il re di Assiria, il temibile Sennàcherib, cinse d’assedio la città santa dopo aver già conquistato e devastato ben quarantasei città giudaiche. Proprio quando i gerosolimitani si apprestavano angosciati a trascorrere la loro ultima notte, “l’angelo del Signore uscì e colpì nell’accampamento degli Assiri centottantacinquemila uomini. Quando i superstiti si alzarono al mattino, ecco, erano tutti cadaveri senza vita” (2 Re 19,35; Is 36-37). E a Sennàcherib non rimase altro che levare le tende e tornare a Ninive, dove, mentre ringraziava nel tempio il suo dio per lo scampato pericolo, venne assassinato dai suoi stessi figli.

Lo straordinario avvenimento diede luogo alla credenza che Gerusalemme, la città del Signore, non sarebbe mai stata conquistata, e che Dio stesso sarebbe intervenuto in sua difesa, nella certezza che “Dio è in mezzo a essa: non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell’alba” (Sal 46,6).

Questo episodio consolidò ancor più in Israele la convinzione di avere Dio come potente alleato e difensore (“Il Signore degli eserciti è con noi”, Sal 46,8), di essere un popolo eletto, privilegiato, destinato a espandere il Regno d’Israele conquistando le altre nazioni. Così immagina l’anonimo autore della terza parte del Libro del profeta Isaia, che, nel suo delirio megalomane, vede già “stuoli di cammelli e dromedari che portano oro e incenso… stranieri ricostruiranno le tue mura, i loro re saranno al tuo servizio…succhierai le ricchezze dei re, vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni…” e, naturalmente, “le nazioni e il regno che non vorranno servirti periranno, e le nazioni saranno tutte sterminate…” (cf Is 60-61).

Inutilmente altri profeti, tra cui lo stesso Isaia (quello vero), avevano scritto che la benedizione del Signore si estendeva a tutti i popoli, nemici compresi (“Benedetto sia l’Egiziano mio popolo, l’Assiro opera delle mie mani”, Is 19,25). Israele considerava un episodio unico ed esclusivo la sua liberazione dalla schiavitù egiziana, segno evidente della predilezione di Dio per questo popolo. Ma da sempre l’azione del Signore è quella di essere liberatore degli oppressi (“Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto”, Es 22,20) e ciò che ha fatto per Israele lo ha fatto anche per quelli che sono considerati i suoi nemici storici, quali i Filistei, come aveva scritto Amos, il profeta vissuto sette secoli prima del Cristo: “Non siete voi per me come gli Etiopi, figli d’Israele?… Non sono io che ho fatto uscire Israele dal paese d’Egitto, i Filistei da Caftor e gli Aramei da Kir?” (Am 9,7). Un messaggio duro, controcorrente, inaccettabile. Infatti Amos, che aveva osato annunciare che il Signore avrebbe potuto farla finita con Israele perché Dio sta sempre con chi è oppresso e mai con chi opprime (Am 8,2), venne accusato di essere un disfattista, di congiurare contro il suo stesso popolo (“il paese non può sopportare le sue parole”) e cacciato via: “Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda” (Am 7,10,12).

Gesù, che non è venuto a risuscitare il defunto regno d’Israele, ma a inaugurare il regno di Dio, prende le distanze in modo netto da queste attese nazionaliste e invita a non credere in queste illusioni. Non ci sarà alcun aiuto da parte del Signore. Anche la sua casa, il meraviglioso tempio “ornato di belle pietre e di doni votivi” (Lc 21,5), lo spazio sacro più grande di quel tempo, non solo non offre alcun riparo, ma proprio su di esso si indirizzerà la furia devastatrice dei Romani. Gesù lo sa e piange su Gerusalemme: “Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte; distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata” (Lc 19,42-44).

Quelle di Gesù non sono parole minacciose; lui non annuncia un castigo divino, ma lucidamente prevede quel che era sotto gli occhi di tutti, ma che il popolo, accecato dall’ideologia religiosa e politica, non riusciva a vedere. La fine di Gerusalemme, e poi di Israele, si dovrà proprio agli zelanti custodi della tradizione, dell’ortodossia, della Legge, quelli che per difendere la verità (la loro) sono pronti a uccidere, quelli che per preservare la dottrina (la loro) non esitano a distruggere quanti vedono come avversari. Quanti credevano di essere minacciati dai pagani non si rendevano conto di essere essi stessi un pericolo per il loro popolo.

Le lotte intestine, la bramosia di dominio, il fanatismo religioso: sono queste le cause della devastazione di Gerusalemme e del suo tempio, ormai degradato a una “spelonca di ladri” (Lc 19,45), trasformato in campo di battaglia per la spartizione del bottino e del potere. La responsabilità della rovina d’Israele è da ricercare infatti nell’avidità e nell’ingordigia delle autorità religiose. Gesù l’aveva già denunciato apertamente nella parabola dei vignaioli assassini diretta agli scribi e ai sommi sacerdoti (Lc 20,9-19). Sono costoro che, per la loro insaziabile avidità, non solo assassinano tutti gli inviati di Dio, ma arrivano ad ammazzare persino suo Figlio (“Costui è l’erede. Uccidiamolo e così l’eredità sarà nostra” (Lc 19,14).

Per interesse, i capi del popolo hanno rifiutato l’uomo che portava la pace e scelto Barabba, l’assassino (Lc 23,18), continuando la tragica mortale litania di un’istituzione che da sempre uccide i profeti e lapida quanti il Signore insistentemente invia (Lc 13,34). Volevano difendere a tutti i costi il loro potere ma non si sono resi conto che la loro “casa sta per esservi lasciata deserta” (Lc 13,34), come il Signore stesso aveva ammonito attraverso il profeta Geremia: “Se non ascolterete queste parole, io lo giuro per me stesso – oracolo del Signore – questa casa diventerà una rovina” (Ger 22,5), e l’intero Israele sarebbe diventato “la favola e lo zimbello di tutti i popoli” (1 Re 9,7).

Sorda a ogni richiamo del Signore, la casta sacerdotale al potere rifiutò ogni tentativo di pace e, pur di difendere se stessa, arrivò a reclutare “numerosi profeti che andavano predicando di aspettare l’aiuto del dio” (Guerra giudaica, VI, 5,2 §286). In questa micidiale miscela di fanatismo religioso e nazionalismo esasperato, gli Zeloti, i fanatici fautori della guerra santa, quelli che hanno scelto la lotta armata contro l’invasore romano, sono da considerare i principali responsabili della catastrofe: “Per colpa dei pazzi rivoluzionari fu la fine di Gerusalemme” (Guerra, VII, I, 4). Temevano i pagani ed erano loro stessi il pericolo mortale per Israele. Accecati dall’odio verso i nemici che individuavano in chiunque provenisse da altri popoli, non si rendevano conto di essere i veri micidiali nemici del loro stesso popolo.

L’AUTORE – Alberto Maggi (nella foto grande di Basso Cannarsa, ndr), frate dell’Ordine dei Servi di Maria, ha studiato nelle Pontificie Facoltà Teologiche Marianum e Gregoriana di Roma e all’École Biblique et Archéologique française di Gerusalemme.

Biblista e assiduo collaboratore de ilLibraio.it, è una delle voci della Chiesa più ascoltate da credenti e non credenti. Fondatore del Centro Studi Biblici «G. Vannucci» a Montefano (MC), cura la divulgazione delle sacre scritture interpretandole sempre al servizio della giustizia, mai del potere. Con Garzanti ha pubblicato Chi non muore si rivede, Nostra signora degli eretici, L’ultima beatitudine – La morte come pienezza di vita, Di questi tempi, Due in condotta, La verità ci rende liberi (una conversazione con il vaticanista di Repubblica Paolo Rodari) e Botte e risposte – Come reagire quando la vita ci interroga. Il suo ultimo libro, sempre edito da Garzanti, è dedicato alla figura di Bernadette.

Fotografia header: Alberto Maggi - foto di Basso Cannarsa