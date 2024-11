A Bookcity il progetto “Pagina Z – Pagine di cultura per la generazione Z”

Da giovedì 14 a domenica 17 novembre, nel Cortile dell’Elefante, all’interno del Castello Sforzesco, in occasione di Bookcity Milano, e in collaborazione con Fondazione Cariplo, il progetto “Pagina Z – Pagine di cultura per la generazione Z” coinvolge ragazze e ragazzi, per avvicinarli al mondo della cultura

In occasione di Bookcity Milano 2024, con Fondazione Cariplo, da anni impegnata nel sostegno del mondo della cultura, arriva il progetto Pagina Z – Pagine di cultura per la generazione Z, che si rivolge in particolare a ragazze e ragazzi.

Sviluppata in collaborazione con TeenSocialRadio, web social radio italiana creata e gestita da ragazzi che dà voce alla GenZ, l’iniziativa mira infatti a coinvolgere i più giovani “in un dialogo aperto sul valore della cultura e della lettura e sul ruolo dei giovani nella rigenerazione delle comunità”.

Durante BookCity, dal 14 al 17 novembre, il Cortile dell’Elefante al Castello Sforzesco ospiterà una postazione on air di Teen Social Radio. In totale in programma troviamo 12 incontri dal vivo, “con chi in questi anni ha seguito e segue interventi innovativi di rigenerazione urbana, di promozione alla lettura e volte a creare interesse verso l’offerta culturale presente sulla scena contemporanea”.

Si parte con Libr-ozzi. Siamo tutti libri, siamo tutti lettori, il progetto della Biblioteca di Rozzano raccontato dalla sua responsabile Patrizia Rossi che ha previsto, tra le varie azioni, una piccola biblioteca itinerante, un’Apecar 50 Top, allestita per contenere libri, dvd, riviste, giochi e cd pronti per il prestito. Si continua con Tournée da bar – raccontato da Davide Lorenzo Palla di TDB Impresa Sociale – un format di intrattenimento culturale che porta i classici del teatro all’interno dei luoghi della quotidianità, coinvolgendo nuovi spettatori e riportando la cultura in mezzo alle persone. Con Arianna Scommegna si passa al teatro indipendente e di innovazione: la partecipazione all’avventura della compagnia ATIR, alla gestione del Teatro Ringhiera e all’animazione della comunità di abitanti del quartiere Chiesa Rossa sono il punto di partenza per una narrazione di esperienze legate all’impegno sociale e artistico attraverso la vita professionale.

Tanti i luoghi riscoperti e recuperati, o trasformati, con utilizzi culturali: il Parco dei Triangoli raccontato da Francesco Pessina (Argòt Milano) e Sofia Zanon (Spaziotempo), un progetto di urbanistica creativa e di cittadinanza attiva che ha permesso di valorizzare e promuovere il quartiere Gallaratese di Milano con nuove iniziative e attività culturali. Restiamo a Milano, tra i quartieri Greco e Gioia, per ascoltare Stazione Radio – Seconda Fermata – dalla voce del fondatore, Maurizio Guagnetti, amministratore dell’impresa sociale Social Green Way. Stazione Radio è un centro culturale sul vivere sostenibile in cui si promuove la cultura dell’eco-responsabilità con progetti editoriali, podcast e radio ciclo-turismo.

Maddalena Camera, presidente dell’impresa sociale Aedo, spiega OFF LAB, un’iniziativa che vede la creatività prestarsi alla sostenibilità. OFF LAB è una serra fotovoltaica, co-creata con le bambine e i bambini delle scuole primarie, che oltre a rigenerare i cortili delle scuole, spesso sottoutilizzati, e/o gli spazi verdi nell’intorno, talvolta degradati, consente l’attività didattica all’aria aperta nel segno della Outdoor Education.

A questi si aggiungono narrazioni e progetti provenienti dal territorio lombardo: Anna Riva (Responsabile Unità Piano Strategico e delle Progettazioni complesse del Comune di Lecco) racconta Piccola Revolution: spazio in movimento, la storia del recupero di due magazzini nell’ex scalo merci “Piccola velocità” a Lecco, destinati a una fruizione culturale molteplice (urban center e spazio studi, luogo per eventi, mostre e produzione culturale); dalla voce di Giampiero Bocca (Sindaco di Cesano Maderno) e di Martina Morazzi (Assessore alla Cultura del Comune di Cesano Maderno) prenderà invece vita il progetto Tutta la città in un Palazzo, che punta a riqualificare il Palazzo Arese Borromeo, restituendolo alla cittadinanza come hub culturale e di produzione artistica da vivere quotidianamente con proposte culturali nuove e variegate.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

La lettura – sottolinea la presentazione – è ovviamente il trait d’union di chi interviene alle conversazioni dei ragazzi: Eva Martucci e Luca Rossetti raccontano come, grazie al progetto Libro Mosso, realizzato con APIS – Arti per l’Innovazione Sociale -, sia stato possibile portare il piacere del libro e della lettura in luoghi non convenzionali, grazie anche alla collaborazione di varie librerie presenti nell’area tra via Padova e Quartiere Adriano. Non può mancare per i ragazzi della GenZ un approfondimento sul tema “social reading” con Betwyll, una piattaforma – spiegata da Paolo Costa, tra gli ideatori della start-up – pensata per consentire a più persone di incontrarsi all’interno di un testo, portando l’esperienza di lettura condivisa ad un nuovo livello.

In concomitanza con BookCity si svolge #ioleggoperché, il progetto nazionale di educazione e promozione della lettura nelle scuole organizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE): i ragazzi di Teen Social Radio, sostenitori e testimonial dell’iniziativa, lo raccontano condividendo la loro esperienza di questi anni. Particolare attenzione verrà rivolta a #ioleggoperchéLAB NIDI, l’iniziativa ideata con Fondazione Cariplo per avvicinare alla lettura i bambini e le bambine più piccoli (0-3 anni).

Infine, a sottolineare la collaborazione con Bookcity, alla postazione Teen Social Radio anche la testimonianza di due tra i 20 studenti appartenenti a tre scuole secondarie di secondo grado milanesi, che hanno partecipato al Progetto BCZ, con il lancio di 5 appuntamenti in arrivo alla Biblioteca Oglio di cui hanno curato tema, format e ospiti da invitare: un calendario di cui sono organizzatori e conduttori, con approfondimenti di temi che spaziano dalla salute mentale alla libertà artistica, da cosa signfichi “vivere di cinema e teatro” all’esplorazione del mondo della criminologia.

A questa carrellata di interviste, si aggiungono gli interventi di booktoker, la nuova comunità letteraria a cui fare riferimento per condividere recensioni, consigli di lettura e opinioni sui libri.

L’appuntamento è dunque nel Cortile dell’Elefante al Castello Sforzesco: giovedì 14 e venerdì 15 novembre dalle 15 alle 16; sabato 16 e domenica 17 con due strisce quotidiane, al mattino dalle 11 alle 12 e al pomeriggio dalle 15 alle 17. Le voci degli ospiti e gli interventi possono essere ascoltati tutti anche online.