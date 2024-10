Il programma di Bookcity Milano 2024: ospiti e novità (tra cui Books Friends Forever)

1597 eventi in calendario, con oltre 3000 protagoniste e protagonisti: dall’11 al 17 novembre la 13esima edizione di BookCity Milano 202, manifestazione dedicata al libro e alla lettura. Il focus tematico scelto quest’anno è “Guerra e Pace”. In apertura Edith Bruck e Claudio Magris, in chiusura Daniel Pennac. Tra le novità, il nuovo format Books Friends Forever (in collaborazione con ilLibraio.it, da Base Milano). Tantissimi gli ospiti e gli incontri, anche nelle università, nelle carceri e negli ospedali – Il programma completo e tutto quello che c’è da sapere sulla rassegna (che prevede appuntamenti a Como, Cremona, Lodi, Monza e Pavia)

1597 eventi in calendario, con oltre 3000 protagoniste e protagonisti e più di 400 volontari; e ancora: 70 librerie coinvolte, oltre 50 biblioteche (di cui 17 di condominio) e 339 sedi che ospitano gli incontri della manifestazione.

Questi, in estrema sintesi, alcuni dei numeri della 13esima edizione di BookCity Milano 202, manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si terrà dall’11 al 17 novembre (di cui ilLibraio.it è media partner) e che è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione BOOKCITY MILANO (costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, da AIE – Associazione Italiana Editori e dal Centro per il libro e la lettura, con il patrocinio del Ministero della cultura).

BookCity Milano, tra l’altro, allarga ulteriormente i propri confini e raggiunge anche Como, Cremona, Lodi, Monza e Pavia.

Guerra e pace

Come preannunciato, il focus tematico di BCM24 sarà Guerra e Pace, argomento che ha sempre impegnato la letteratura nelle sue varie forme, “nello sforzo di offrire uno strumento per leggere i conflitti”. In questo contesto si inserisce la proposta di BookCity agli editori di dedicare una serie di eventi a Guerra e Pace, “nella convinzione che i libri abbiano sempre avuto un ruolo nel comprendere il passato, affrontare il presente e provare a immaginare il futuro”.

La serata inaugurale

A Guerra e Pace sarà dedicata anche la serata inaugurale, i cui ospiti d’onore saranno Edith Bruck e Claudio Magris che, per l’occasione, riceveranno il Sigillo della Città dal sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Militante dell’inutilità dell’odio, Edith Bruck ricorda quanto sia importante preservare e coltivare il seme della memoria per provare a far germogliare un futuro in cui tutti possano apprendere dagli errori del passato. Sono passati diversi anni da quando Claudio Magris ammoniva sul non indulgere “all’illusione di vivere senza guerra”, durante la Buchmesse del 2009; rilette oggi, nel momento in cui la guerra che “sta assumendo tanti volti, si insinua e si mimetizza nelle più diverse manifestazioni”, le sue parole acquisiscono un significato ancora più forte, dimostrandosi il triste e veritiero monito di uno dei più grandi intellettuali italiani. Seguirà la lettura ad alta voce di alcuni passi dell’Iliade, letti da Anna Bonaiuto e tradotti per l’occasione da Nicola Gardini, che ne presenterà la scelta. La serata sarà condotta da Giovanna Zucconi e si terrà mercoledì 13 novembre alle 20 al Teatro Dal Verme.

Tra gli eventi dedicati al focus tematico dell’anno si ricordano, tra gli altri, alla Fondazione Corriere della Sera, nella giornata di sabato 16 novembre: alle 11 Hitler e Mussolini, con Bruno Vespa; alle 14.30 Il grido della pace, con Andrea Riccardi; alle 21 Racconti di guerra. Ricordando Maria Grazia Cutuli, l’annuale omaggio alla giornalista scomparsa.

Alla Fondazione Corriere della Sera, in Sala Buzzati, domenica 17 novembre alle 16, anche la tradizionale festa di La Lettura, intitolata La Lettura #potereallaparola, con Antigone Nuda, Gianmarco Bachi, Greg Goya, Maurizio Merluzzo, Stefano Nazzi, Silvia Romani e la partecipazione musicale del Duo Bucolico, conduce Alessia Rastelli;

Sul tema anche diversi incontri alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, nella giornata di sabato 16 novembre: alle 14.30 L’involuzione della dittatura putiniana, con Alberto Masoero, Niccolò Pianciola e Anna Zafesova, a cura di Associazione Memorial Italia; alle 16.30 Bruxelles e la guerra ai margini d’Europa, con Massimo Congiu e Luca Jahier; e ancora, domenica 17 novembre: alle 14.30 Jerusalem Suite, con Franco Battistini e Guido Olimpio; alle 16 La cospirazione del bene: speranza e resistenza nel Mediterraneo, con Luca Casarin e Gianfranco Bettin; alle 17.30 Il disordine mondiale e le minacce per l’Italia, con Giampiero Massolo; alle 19 L’incertezza del presente, con Nathalie Tocci e Eugenio Cau.

E anche in molte altre sedi sul territorio, tra cui: a Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento un dialogo tra Carlo Greppi e Benedetta Tobagi, tra Storie che non fanno la Storia e Le stragi sono tutte un mistero, domenica 17 novembre alle 17.30; e La Palestina e il diritto internazionale: la fine di un’epoca?, con Donatella Martini, Maurizio Donati, Francesca Albanese, Roberta Monticelli e Donatella Bisutti, sabato 16 novembre alle 18.00 al Teatro Franco Parenti.

Sul tema, inoltre, anche Pace è diventata una parola scomoda, un dialogo tra l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, con Milena Santerini, vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, e Marco Tarquinio, giornalista e parlamentare europeo, venerdì 15 novembre alle 18 al Centro Culturale San Fedele.

Proposte dalle case editrici cattoliche milanesi anche cinque conferenze per approfondire come, oggi, religioni e spiritualità possano mettersi al servizio della promozione della pace e della riconciliazione. Gli incontri si terranno domenica 17 novembre al Centro Culturale San Fedele.

A Guerra e Pace sarà dedicata poi l’edizione 2024 di Poetry and the City che, per l’occasione, s’intitolerà Poetry and the Peace e proporrà un focus su poesie di pace in tempo di guerra: i poeti Nicola Gardini, Vivian Lamarque e Vittorio Lingiardi leggeranno versi di poeti israeliani e palestinesi, russi e ucraini, domenica 17 novembre alle 10.30 nella sede della Fondazione Riccardo Catella. Interverranno anche Cecilia Strada, e alcuni allievi della Scuola della pace, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio. Alle 11.30 Poetry and the Peace si sposterà nel parco di BAM – Biblioteca degli alberi e inviterà il pubblico a leggere alcune poesie di pace da tutto il mondo, con uno spazio dedicato ai bambini.

La novità Books Friends Forever, il 16 e 17 novembre da Base, in collaborazione con ilLibraio.it

Tra le novità dell’edizione 2024 di Bookcity c’è un nuovo format, pensato in particolare per il pubblico più giovane (ma non solo): Books Friends Forever (qui maggiori dettagli), è una due giorni di incontri, attività e dialoghi in collaborazione con ilLibraio.it, che si terrà a BASE Milano, sabato 16 e domenica 17 novembre.

Protagonista di BFF sarà un pubblico che negli ultimi anni ha avuto un forte impatto sul mercato editoriale, sulle abitudini di lettura e sulla comunicazione legata ai libri, soprattutto online; l’evento vuole infatti celebrare la passione per la lettura attraverso i libri più amati dalla nuova generazione di lettori e lettrici: dal romance al fantasy, dai fumetti alla narrativa young adult fino ai classici e alla mitologia, in compagnia di autori e autrici, ma anche volti della comunicazione social e dell’editoria.

Ci saranno Karim B., Jonathan Bazzi, Megi Bulla (@labibliotecadidaphne), Francesca Crescentini (Tegamini), Daniel Cuello, Erin Doom, Fumettibrutti, Ribes Halley, Enrico Galiano, Felicia Kingsley, Massimo Osanna, Valeria Parrella, Teresa Radice, Hazel Riley, Carmelo Romano (@timidalibreriadelriccio), Stefano Turconi, Yi Yang, Zerocalcare e Ilenia Zodiaco.

Curato da Antonio Prudenzano, responsabile editoriale del sito ilLibraio.it (che proprio nei giorni di BFF festeggerà 10 anni dal debutto online della nuova versione del progetto digitale), il programma prevede panel, incontri con autrici e autori (molti dei quali moderati da Jolanda Di Virgilio del sito ilLibraio.it), giochi e laboratori creativi, tutti gratuiti su prenotazione, con la partecipazione di creator molto seguite su Instagram, TikTok e YouTube.

Oltre a diversi gadget, i partecipanti avranno a disposizione uno spazio libreria, un’area photo booth per selfie, live e video, e un muro di post-it colorati, dove ragazze e ragazzi potranno condividere i loro libri preferiti, in collaborazione con Libraccio. Saranno inoltre presenti spazi più intimi dove poter leggere o rilassarsi. Il programma dettagliato di Books Friends Forever è disponibile sul sito di BookCity Milano. Tutti gli incontri sono gratuiti e la prenotazione ai singoli appuntamenti è obbligatoria.

Tra gli ospiti della tredicesima edizione di Bookcity…

Dal romanzo al fumetto, dalla saggistica alla narrativa young adult, dai gialli al romance, dalla poesia alle raccolte di racconti, dalla letteratura per l’infanzia al fantasy, Bookcity Milano 2024 sarà riempita dai libri. Tra gli ospiti della tredicesima edizione la scrittrice Silvia Ballestra, domenica 17 novembre alle 12 in Triennale, Lab; l’autore francese Jean-Baptiste Andrea, vincitore del Premio Goncourt grazie al romanzo Vegliare su di lei, sabato 16 novembre, alle 17.30,al Piccolo Teatro Grassi, Chiostro Nina Vinchi.

E ancora, lo scrittore spagnolo vincitore del Premio Strega Europeo Fernando Aramburu in dialogo con la scrittrice bestseller Stefania Auci, sabato 16 novembre alle 14.30 al Castello Sforzesco, in Sala Viscontea; lo scrittore Premio Campiello Marco Balzano, sabato 16 novembre alle 17.30 in Triennale Milano, sala Agorà; la scrittrice e giornalista Daria Bignardi, in dialogo con il fumettista Zerocalcare, domenica 17 novembre alle 16 all’Auditorium Stefano Cerri; il chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini, con Boris Battaglia, domenica 17 novembre alle 14.00 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, in Auditorium; Matteo Caccia, che racconta perché nelle storie degli altri c’è sempre qualcosa di interessante anche per noi, sabato 16 novembre alle 15.30 alla Società Umanitaria; lo scrittore, ex magistrato Gianrico Carofiglio, sabato 16 novembre alle 11 al Piccolo Teatro Grassi, in Sala Grande; lo scrittore rumeno Mircea Cărtărescu, in dialogo con il suo traduttore Bruno Mazzoni, sabato 16 novembre alle 18.30 al Castello Sforzesco, sala Weil Weiss; il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, giovedì 14 novembre alle 18 alla Fondazione Corriere della Sera, in Sala Buzzati; l’autore bestseller britannico Jonathan Coe, domenica 17 novembre alle 12.30 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in Sala Polifunzionale; lo scrittore Mauro Corona sarà al Teatro Gerolamo, domenica 17 novembre alle 14; lo scrittore e giornalista Erri De Luca, sabato 16 novembre alle 10.30 al Castello Sforzesco, Sala Viscontea; il giornalista e analista Dario Fabbri, sabato 16 novembre alle 15.00 al Circolo Filologico Milanese, in Sala Liberty; l’autore e graphic designer Riccardo Falcinelli, domenica 17 novembre alle 18 in Triennale, Salone d’Onore; la scrittrice Chiara Gamberale, sabato 16 novembre alle 14.30 al Piccolo Teatro Grassi, in Sala Grande; lo scrittore Paolo Giordano con il suo podcast In viaggio non pregare, sabato 16 novembre alle 12 a Casa Emergency; il saggista e botanico Stefano Mancuso, domenica 17 novembre alle 18 all’Auditorium del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia; il poeta e scrittore Daniele Mencarelli, mercoledì 15 novembre alle 18.30 alla Libreria Feltrinelli di piazza Piemonte; la scrittrice Laura Imai Messina, domenica 17 novembre alle 12.30 alla Triennale, Salone d’Onore; l’autore e traduttore Paolo Nori, domenica 17 novembre alle 17 all’Auditorium Monterosa91; lo scrittore Premio Strega Walter Siti, in dialogo con il critico letterario Alberto Casadei, domenica 17 novembre alle 16.30 al Museo Poldi Pezzoli; il Premio Nobel per l’Economia Michael Spence, insieme all’economista Mario Monti, giovedì 14 novembre alle 18.30 alla Libreria Egea; il fumettista statunitense Craig Thompson, in dialogo con il giornalista Luca Sofri, domenica 17 novembre alle 19 al Castello Sforzesco in Sala Bertarelli; lo scrittore Hans Tuzzi, sabato 16 novembre alle 15.30 in Triennale, Lab; l’autore e reporter Pablo Trincia, sabato 16 novembre alle 19 al PIME – Pontificio Istituto Missioni Estere; la scrittrice spagnola Clara Usòn, in dialogo con Ana Vázquez Barrado, con il coordinamento di Iaia Caputo, in collaborazione con Istituto Cervantes, giovedì 14 novembre alle 18 allo IULM in Sala dei 146. Marina Brambilla, rettrice dell’Università degli studi di Milano, dialoga con Michela Minesso e Mauro Moretti, mercoledì 13 novembre alle 10.30 alla Statale. Lo scrittore Andrea Vitali, sabato 16 novembre alle 16 in Triennale Milano, sala Agorà.

La serata conclusiva

Protagonista della serata conclusiva di BookCity Milano 2024 sarà lo scrittore francese Daniel Pennac, che accompagnerà il pubblico dietro le quinte della scrittura: come nasce un personaggio? Da dove viene l’ispirazione? Come si diventa uno scrittore? In dialogo con Stefano Bartezzaghi, domenica 17 novembre alle 20 al Teatro Franco Parenti.

I poli tematici di BCM24

BookCity Milano darà spazio a molti altri temi e argomenti, in diverse sedi: “tradizionalmente diffusa e inclusiva, la manifestazione coinvolge i luoghi della città, anche quelli che non sono solitamente preposti alla lettura, in un’unica grande festa del libro”.

Molte sedi diventano veri e propri poli tematici, dove trovare incontri e autori che approfondiscono un argomento specifico; tra gli altri, il Castello Sforzesco, da sempre cuore pulsante della manifestazione, ospiterà molti autori stranieri, come Fernando Aramburu, Mircea Cărtărescu, Josep Maria Esquirol, Marina Garcés, Terézia Mora, Michel Jean e Anya Niewierra, e italiani, tra cui Milena Gabanelli, Beppe Severgnini e Vittorio Sgarbi.

In Triennale Milano un grande polo di narrativa: Donato Carrisi, Cristina Cassar Scalia con Giancarlo De Cataldo, Riccardo Falcinelli, Francesca Giannone e Piergiorgio Pulixi insieme a Stefano Nazzi, oltre a molti altri.

Al Piccolo Teatro, un focus dedicato a Rileggere il teatro, oltre agli incontri con Fabio Volo e Claudio Bisio, e molto altro ancora.

Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia spazio a scienza, salute e agli eventi dedicati al centocinquantesimo anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, tra gli ospiti anche Adrian Fartade, Giuseppe Cruciani e Iginio Massari.

Al MUDEC – Museo delle Culture Incontri tra culture: storie di fughe, di mare e di cittadinanza, tra gli ospiti anche Giuseppe Catozzella, oltre alla tradizionale rassegna Scritti dalla Città Mondo.

Al Teatro Franco Parenti troveranno spazio diversi incontri dallo sport alla politica, dall’attualità, all’identità, dall’orientamento al sessismo.

La Società d’Incoraggiamento Arti e Mestieri ospiterà un focus sull’intelligenza artificiale; alla Società Umanitaria si terranno gli incontri con il noir italiano, con Paola Barbato, Beatrice Ciapponi, Marco Vichi, Luca Crovi e molti altri.

Alla Casa della Memoria diversi incontri sulla Seconda Guerra Mondiale; alla Biblioteca Sormani un focus sulla scuola e sull’educazione. Alla Casa della Psicologia dialoghi e presentazioni dei libri della mente e della psiche; all’ADI Design Museum spazio al design che ha fatto la Storia, geografie oltre il design e molto altro; alla Camera del lavoro un focus sull’economia e incontri sul mondo del lavoro. Alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana un focus dedicato al mondo dell’arte con, tra gli altri, Antonio Pappano.

E ancora: all’Auditorium Cerri si parlerà di carceri e di mafie domenica 17 novembre alle ore 12, con Nicola Gratteri e Cesare Giuzzi; al tema del diritto dedica molta attenzione l’Avvocatura Comunale; sul diritto anche Fenomenologia delle norme. Omaggio a Franco Cordero, con Gherardo Colombo e Piergaetano Marchetti, martedì 12 novembre alle 18.30 al Centro Internazionale di Brera; l’Archivio di Stato ospiterà incontri sulla storia e sulle fonti d’archivio; al Circolo Filologico Milanese trovano spazio filosofia e spiritualità, con un focus su viaggi interiori, metaforici e reali; la Fondazione Culturale San Fedele ospita molti incontri per indagare la contemporaneità, tra diritti e geopolitica; a Palazzo Moriggia viene lasciato molto spazio alla storia e al tema della memoria; al PIME si parlerà di conflitti e attualità; all’Auditorium Demetrio Stratos, Radio Popolare ospita un focus su femminismo, radio, indie, scienza e intelligenza artificiale. Tra i poli tematici anche diverse librerie LIM – Associazione delle Librerie Indipendenti di Milano che, nella loro bibliodiversità, sono da sempre partner della manifestazione…

Percorsi d’autore

Tornano anche i Percorsi d’autore. Tra le novità del 2024, gli incontri del ciclo Progetto, il nuovo format di BCM dedicato all’architettura: una serie di incontri ambientati in alcuni degli studi più noti della città, organizzato in collaborazione con Silvia Botti, direttrice della One Works Foundation. Mercoledì 6 novembre alle 18.30 da Beretta Associati; da Baolab nelle giornate di venerdì 15 novembre, dalle 18.30 alle 20.30, sabato 16 e domenica 17 novembre, dalle 14 alle 18.00; giovedì 14 novembre alle 18.30 da MCA – Mario Cucinella Architects; mercoledì e giovedì 13 novembre alle 18 da Park Associati; da One Works mercoledì 13 novembre alle 18.30; infine, da ATELIER URBANO, giovedì 21 novembre alle 19.

Giovedì 14 novembre alle 19.30, l’antropologo e scrittore Andrea Staid condurrà un viaggio esplorativo all’interno del MUDEC – Museo delle Culture, intitolato Oggetti che parlano: tracce di colonialismo e culture nel presente. Sabato 16 novembre alle 11 il Museo di Storia Naturale ospiterà il percorso realizzato in collaborazione con Dialoghi di Pistoia, curato dalla direttrice del festival Giulia Cogoli e intitolato Siamo ciò che mangiamo?.

Adolescenza, che prende le mosse dal libro L’età dello sballo di Laura Pigozzi, è un dialogo a tre voci con Fiorenza Menni e Giorgia Antonelli. Modera Anna Stefi, curatrice del percorso, che si terrà domenica 17 novembre alle 15.30 alla Casa della Psicologia.

Curato e condotto dalla giornalista Eliana Liotta, giunge alla terza edizione il percorso Le parole della cura, che vuole raccontare i valori, la cultura e i progressi delle scienze della vita e della salute a partire da cinque parole chiave: Evoluzione, DNA, Microbiota, Progressi e Racconti. A dialogare con la curatrice saranno: Telmo Pievani su Evoluzione, giovedì 14 novembre alle 18.30. Domenica 17 novembre: alle 16.00 Gianvito Martino e Valter Tucci, su DNA; alle 17.00 Maria Rescigno, Carlo Selmi e Stefano Vendrame su Microbiota; alle 18.00 Giulia Marchetti e Giuseppe Remuzzi su Progressi; alle 19.00 Rosanna D’Antona e altre testimonial su Racconti.

Come da tradizione, il percorso è realizzato con il contributo non condizionante di Recordati e si terrà al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.

Tornano anche i percorsi dell’ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che propone un percorso curato e condotto da Aldo Ferrari, responsabile dell’Osservatorio Russia Caucaso e Asia Centrale di ISPI, intitolato Leggere la Russia. Storia, arte e politica di un paese che si allontana. Gli incontri si terranno all’ISPI – Palazzo Clerici, in Sala Corte, domenica 17 novembre: alle 17 con Eleonora Tafuro Ambrosetti e Giulia Lami; alle 18 con Marzio Mian e Antonella Scott; alle 19 con Paolo Nori.

Tra i Percorsi anche un nuovo appuntamento del ciclo Parole in Giardino, in collaborazione con Gardenia: domenica 17 novembre alle 11.30 all’Auditorium Monterosa91 un dialogo tra Emanuela Rosa-Clot e Olivia Laing, con letture ad alta voce a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano.

Tornano anche le letture del Menù della Poesia nei Bar Atlantic di Esselunga: attori e attrici, nelle vesti di eleganti camerieri, reciteranno versi tratti da un vero e proprio menù poetico; dimostrando come la cultura possa raggiungere il pubblico più vasto e vario, fino ad essere addirittura portata in tavola; venerdì 15 settembre alle 17.00, sabato 16 novembre alle 12 e alle 17 e domenica 17 novembre alle 12, in 9 punti vendita.

BookCity Milano – Una città che legge

BCM24 sarà anche l’occasione per la proiezione di BookCity Milano – Una città che legge, un film di 3D Produzioni, main sponsor Intesa Sanpaolo, scritto da Matteo Moneta e Didi Gnocchi, con la regia di Simona Risi e la voce narrante di Toni Servillo. La pellicola racconta la manifestazione che da oltre 12 anni, ogni novembre, anima la capitale italiana dell’editoria, popolandola di incontri, letture, dialoghi, laboratori e spettacoli, diffusi su tutto il territorio cittadino. A raccontare BookCity, le voci degli organizzatori, degli scrittori, dei librai, dei lettori, degli ospiti e di tutti coloro che rendono possibile quella che nel tempo si è consolidata come una vera e propria festa del libro, della lettura e dei lettori. La versione integrale del film verrà proiettata domenica 17 novembre alle 17.30 al Centro Internazionale di Brera.

Corpo, umano

Lunedì 11 novembre alle 21.00 al Piccolo Teatro Studio Melato la prima serata di BCM24 sarà un appuntamento speciale, intitolato Corpo, umano. Il corpo, oggi, è al centro di mille attenzioni, ma di nessuna cura: la medicina lo scompone, la vita online lo sottrae alle relazioni toccanti, la politica lo strumentalizza, Vittorio Lingiardi lo riporta con sensibilità al centro della scena. Con la drammaturgia di Gianni Forte e Vittorio Lingiardi, la regia di Gianni Forte, con Federica Fracassi e Vittorio Lingiardi. Una co-produzione di Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency.

Il Milione

Torna sul palco del Teatro Gerolamo anche Peppe Servillo, cantante, attore, compositore e sceneggiatore che, a 700 anni dalla morte di Marco Polo, leggerà ad alta voce alcuni brani de Il Milione, un diario di viaggio e, al tempo stesso, un compendio di conoscenze sociali, culturali, politiche e geografiche dell’Asia del tempo. Servillo sarà anche protagonista di Un pomeriggio ad alta voce, per chi desidera cimentarsi nell’arte della lettura ad alta voce, proponendo un saggio di varie letture tratte da alcuni dei testi che ha portato negli anni a BCM: Marcovaldo, Pinocchio, Il Milione.

Mestieri del libro

Tornano anche gli appuntamenti della categoria Mestieri del libro, dedicati agli approfondimenti sul mondo dell’editoria e ai dietro le quinte della filiera del libro.

Festival culturali tra live e online: lo stato dell’arte è il titolo dell’incontro di presentazione di un’ampia ricerca, promossa da Intesa Sanpaolo, articolata in due parti: una, a cura di BVA DOXA, dal titolo Festival Culturali: uso dei canali digitali e stato dell’arte delle ricerche ufficiali; l’altra, curata da Giulia Cogoli e Guido Guerzoni, dal titolo Effettofestival 2024. Non c’è live senza online. Con Giulia Cogoli, Guido Guerzoni, Piergaetano Marchetti, Stefano Mauri e Fabrizio Paschina. Modera Luca de Biase. Mercoledì 13 novembre alle 11 al Centro Internazionale di Brera.

A cura dell’Associazione Italiana Editori, la presentazione dell’indagine Consumi culturali e consumi bibliotecari a Milano alla sua quarta edizione con un arricchimento sui dati di consumo provenienti dalle biblioteche milanesi. Intervengono l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta, il responsabile dell’Ufficio studi AIE Giovanni Peresson, il direttore aree Biblioteche del Comune di Milano Stefano Parise, il presidente dell’Associazione BookCity Milano Piergaetano Marchetti e Stefano Mauri, cui è affidato il coordinamento di BCM24. Modera Alessandra Tedesco. Mercoledì 6 novembre alle 10 al Castello Sforzesco in Sala Weil Weiss.

I festival diffusi: uno strumento per una nuova politica culturale è il dialogo tra Ricciarda Belgiojoso, Luca Formenton, Andrea Minetto, Fabrizio Paschina, Nicola Ricciardi, l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi e Silvia Tarassi. Martedì 12 novembre alle 18 al Castello Sforzesco nella Sala della Balla.

Sullo scenario milanese anche l’evento della piattaforma LETMI, intitolato Milano è letteratura: un incontro, in collaborazione con Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, per scoprire storie, aneddoti, luoghi e bizzarrie che ci faranno respirare la Milano Letteraria; con Zita Dazzi, Andrea Kerbaker e Giacomo Papi. Sabato 16 novembre alle 14.30 al Centro Internazionale di Brera.

Nella sezione Mestieri del libro anche l’incontro L’importanza della memoria ai tempi dell’intelligenza artificiale, promosso da Intesa Sanpaolo; una tavola rotonda sul tema degli archivi editoriali, con Ambrogio Borsani, Roberta Cesana, Ada Gigli Marchetti, Annalisa Rossi, Pierluigi Vercesi; introduce Piergaetano Marchetti. Mercoledì 15 novembre alle 18.30 al Castello Sforzesco, in Sala Weil Weiss.

Alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori/Laboratorio: una lezione di scrittura istantanea a cura di Giacomo Papi, domenica 17 novembre alle 11; un’attività per mettere alla prova la conoscenza dell’italiano con l’Accademia della Crusca, insieme a Giuseppe Sergio e Gian Antonio Stella, domenica 17 novembre alle 14; Franca Cavagnoli, Sara Sullam e Franco Nasi raccontano perché Siamo quello che traduciamo, domenica 17 novembre alle 17; Camilla Riccadonna parla di influencer marketing nel mondo dei libri, sabato 16 novembre alle 12.30.

Di comunicazione tratta anche l’incontro La banca immaginata, presentazione dell’omonimo libro a cura dello scrittore e critico Aldo Grasso, con proiezione de La Banca immaginata, spot dall’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo; partecipano Barbara Costa, Aldo Grasso, Fabrizio Paschina e Dario Romano; sabato 16 novembre alle 16.00 alla Fondazione Corriere della Sera, in Sala Buzzati.

Alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: l’incontro Sotto il vulcano, con Marino Sinibaldi, Massimo Cirri e gli autori e le autrici che hanno raccolto l’invito della rivista a scrivere racconti sui disagi e la vulnerabilità dei nostri tempi, domenica 17 novembre alle 11, in Sala Lettura; Corpi di donna, corpi di pace, presentazione del volume che raccoglie le inchieste vincitrici del Premio Inge Feltrinelli – Raccontare il mondo, difendere i diritti, con Elena Pasquini, Widad Tamimi, Youpress e Caterina Croce, con la moderazione di Carlo Verdelli, sabato 16 novembre alle 18, Sala Polifunzionale. L’incontro sarà l’occasione per presentare un ricordo dedicato alla sociologa Bianca Beccalli.

Nella sezione Mestieri del libro anche: La promozione editoriale, un incontro rivolto ai librai e organizzato dalla Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. A cura di Luca Domeniconi, si terrà lunedì 11 novembre, dalle 9.30 alle 13.00, al Centro Internazionale di Brera.

Sul Piano nazionale per la promozione della lettura e la valorizzazione della lettura su carta: idee e progetti un incontro con Adriano Monti Buzzetti, Presidente del Centro per il libro e la lettura, Carlo Emanuele Bona, Consigliere di Federazione Carta e Grafica, , Ferruccio De Bortoli, Direttore della Fondazione Corriere della Sera, e Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, a partire da un appello per limitare l’uso degli smartphone al fine di valorizzare la lettura su carta e la scrittura a mano; giovedì 14 novembre, alle 15, alla Fondazione Corriere della Sera, in Sala Buzzati.

La tredicesima edizione di BookCity Milano sarà anche l’occasione per consegnare diversi premi letterari che, da tradizione, vengono assegnati durante la manifestazione, come il torneo letterario IoScrittore e il premio iODonna “Eroine letterarie”.

Le città creative Unesco della Letteratura

Prosegue anche lo scambio con le città creative UNESCO della Letteratura. Milano quest’anno dialoga con Brema, sede del Crime Time Festival, attraverso due incontri: domenica 17 novembre alle 11 alla Società Umanitaria due voci della scena noir di Brema, Jutta Günther e Alexa Stein, incontreranno Rosa Teruzzi e Paola Varalli, penne del giallo milanese, in un dialogo moderato da Cristina Aicardi, per mettere a confronto come emergono i luoghi e le peculiarità cittadine nella narrazione della nostra società; venerdì 15 novembre alle 17.30 la direttrice del Crime Time Festival Perdita Krämer dialogherà con Marina Fabbri del Noir in Festival e Paolo Roversi di NebbiaGialla Suzzara Noir Festival, con la moderazione di Ferdinando Pastori. L’appuntamento è ospitato dal Laboratorio della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, sede delle attività legate alla rete delle città creative UNESCO della letteratura.

BookCity Università

Tornano inoltre i palinsesti di BookCity per il Sociale, BookCity per le Scuole e BookCity Università, quest’ultimo ricco di appuntamenti dedicati al tema dell’anno.

Con la partecipazione di oltre 13 tra università e accademie milanesi, BookCity Università propone una riflessione sui dialoghi per la pace ai confini dell’Ucraina in IULM, mercoledì 13 novembre alle 11; e un dialogo su Franz Kafka in Università Cattolica fra Gabrio Forti, Andreina Lavagetto e Antonio Salvati, giovedì 14 novembre alle 15.30. Il palinsesto dell’Università Statale è ricco di appuntamenti sul tema, in prospettiva storica (ad esempio nell’analisi del caso Matteotti con Massimo Baioni, Claudia Baldoli, Pompeo Leonardo D’Alessandro, Mirko Grasso, Jacopo Perazzoli e Irene Piazzoni, martedì 12 novembre alle 14.30) e contemporanea: parole e metafore per raccontare le guerre, martedì 12 novembre alle 14.30 con Manuela Barban, Carlotta Borasio, Andrea Malabaila, Chiara Meluzzi e Gianluca Mercadante; incontro sulla conflittualità con Silvia Ballestra, Antonio Franchini e Marco Missiroli giovedì 14 novembre alle 16.30; il tema è affrontato con riferimento a diverse discipline: Nuove generazioni e criminalità organizzata: il fascino della tradizione o della dissociazione? in Università Bicocca giovedì 14 novembre alle 16.30. Le democrazie di fronte alla guerra e alla crisi del diritto internazionale sempre in Università Bicocca martedì 12 novembre alle 12.30. Università Vita e Salute S. Raffaele ricorda l’impegno di Zavattini per la pace sabato 16 novembre alle 15.00.

Non mancano riferimenti al ruolo della cultura: Paolo Nori riflette sul rischio di leggere gli autori russi al Collegio di Milano venerdì 15 novembre alle 18.30; libreria Egea ospita un confronto fra Paola Dubini, Fiorenzo Galli, Alessandra Quarto e Roberta Scorranese sulla cultura di tutti a partire da una sua conversazione con Christian Greco, venerdì 15 novembre alle 18.30.

Un filo che lega la proposta delle Università milanesi è l’attenzione alle figure femminili “come voci per la pace e la loro capacità di proporre modi originali di osservare e intervenire sulla realtà”: storie di pace di nuove italiane in Università Statale (Sesto S.Giovanni) con Michela Dota, Daniela Finocchi, Andrea Groppaldi, Michela Marocco, Giuseppe Sergio e Maral Shams martedì 12 novembre alle 16.30; Università Cattolica propone un dialogo fra Lucia Capuzzi, Viviana Daloiso, Raffaella Iafrate, Antonella Mariani e Claudia Mazzucato sull’impegno delle donne per un dialogo contro le guerre, lunedì 11 novembre alle 17.30. Tommaso Nannicini, Alessandra Minello, Letizia Mencarini e Clarissa Marchese riflettono sulla genitorialità in libreria Egea, venerdì 15 novembre alle 17.00. Humanitas presenta la storia di Virdimura, la prima donna medico documentata in Sicilia, sabato 16 novembre alle 15.30.

Attenzione è posta sui rapporti con il territorio e sul coinvolgimento della comunità studentesca: Università Bicocca propone una passeggiata nei luoghi e nella storia del quartiere Bicocca, evidenziando storie di conflitti sociali e politici che hanno interessato la zona e la città, giovedì 14 novembre alle 12.30. Università Cattolica propone il suo consueto salottino del libro usato a partire dall’11 novembre alle 10. Università Bocconi offre una conversazione fra l’associazione Bocconi d’Inchiostro e Michele Masneri in libreria Egea giovedì 14 novembre alle 17. La scuola di Design del Politecnico di Milano espone diversi progetti sull’accessibilità comunicativa giovedì 14 novembre alle 15.00. Il Conservatorio propone performances degli allievi di canto.

Nelle Università vi sarà spazio per riflessioni su autori e ricorrenze: Puccini al Conservatorio, domenica 17 novembre alle 17.30; Per Ottiero Ottieri, con Marco Belpoliti, Carla Benedetti, Silvio Perrella e Giuseppe Lupo, giovedì 14 novembre alle 16 in Università Cattolica.

Infine, uno spazio è dedicato all’IA e all’impatto sulla vita personale e sul lavoro, in NABA giovedì 14 novembre alle 18.30, a Brera martedì 12 novembre alle 17 e a SAE institute giovedì 14 novembre alle 17.

BookCity per il Sociale

BookCity per il Sociale propone diversi incontri nelle carceri cittadine, tutti su prenotazione: mercoledì 15 novembre alle 14.30 alla Casa Circondariale di San Vittore un dialogo con Silvia Avallone, a partire da Cuore nero, con detenuti e detenute dei vari reparti.

Al Carcere di Bollate la presentazione de Il Brigantino di Bollate, collana artigianale di letteratura carceraria, mercoledì 15 novembre alle 16.30. Alla Casa di Reclusione di Opera Fondata sul lavoro: un percorso narrativo sulla Costituzione, a cura del Laboratorio di Lettura curato dai detenuti della sezione di Alta Sicurezza.

Diversi gli appuntamenti al Teatro Puntozero Beccaria: sabato 16 novembre, alle 15 CURAE Festival, dedicato alla giustizia minorile e all’ascolto, un progetto che mette in dialogo registi, magistrati, mediatori, docenti di università italiane sul tema de “l’altro”; alle 16.30 Percorsi di riparazione, strade verso la libertà: come si costruisce un percorso di giustizia riparativa; alle 18 L’ipocrisia del carcere: dal minorile al carcere per gli adulti, di Francesco Costanzo, a cura di Paolo Bellati e Laura Alemagna.

Come ogni anno, le iniziative di BookCity per il Sociale raggiungono anche gli ospedali milanesi e i loro reparti: lunedì 12 novembre alle 14 al Policlinico San Donato, un incontro sulla Scrittura & fotografia terapeutica. La creatività che cura, con Alessia Spina, Riccardo Musacchi e Nathasha Udugampolage, per esplorare l’uso di scrittura e fotografia nella pratica clinica, con una panoramica sulle caratteristiche della scrittura espressiva; segue un’esercitazione guidata di scrittura e fotografia terapeutica.

Giovedì 14 novembre alle 16 all’Ospedale Niguarda, grazie all’Associazione MEDICINEMA, la proiezione del film In guerra per amore e la presentazione del libro Malati di libertà; al Dipartimento di Salute Mentale di Niguarda Presidio di Corso Plebisciti, sabato 16 novembre alle 10, un incontro con Giuseppe Di Chiara e il suo Il dono dell’altro. Verso il narratore psicoanalitico.

Inoltre, nei reparti ospedalieri, tante letture ad alta voce a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano presso gli Ospedali del Gruppo Policlinico San Donato, San Raffaele, Galeazzi, Sant’Ambrogio e negli Ospedali San Carlo e San Paolo. Presso la Fondazione Tog, che offre cure specialistiche ai bambini e ai ragazzi con gravi patologie neurologiche, sabato 16 novembre, presentazioni di libri con Ivan Scalfarotto, Daria Bignardi e Emanuele Bezzecchi.

Diversi appuntamenti anche nei luoghi dell’accoglienza: a Casa Jannacci, mercoledì 15 novembre alle 18,si parla di Disuguaglianza e libertà: Nelson Mandela e il suo sogno di un’Africa più inclusiva, a partire dalle ultime riflessioni del leader della dissidenza russa, Aleksej Naval’nyj.

Domenica 17 novembre alle 16.30, alla Ronda Carità e Solidarietà, la presentazione del libro I Sopravviventi, di Girolamo Grammatico, che ripercorre la sua esperienza come educatore in un rifugio per persone senza dimora a Roma.

Mercoledì 15 novembre alle 15 al Museo Martinitt e Stelline un incontro sulle figure che Milano ha scelto di ricordare intitolando loro parchi e giardini, a cura di Fondazione Amici del Trivulzio Martinitt e Stelline Onlus. Diversi gli incontri anche al Castello Sforzesco, Biblioteca d’Arte: mercoledì 15 novembre alle 17, Le parole giuste fanno stare bene le persone, con Cristina Caboni, Lorenza Gentile e la moderazione di Christian Mascheroni, a cura di IEO Book Club – Il Circolo delle Storie; sabato 16 novembre alle 14, Milano è ancora un città da elogiare?, un dialogo tra Francesca Ambrosoli, Alberto Belli Paci, don Serafino Marazzini, Elena Buscemi, Massimiliano Finazzer Flory, Anna Scavuzzo e Cristiana Bonzi.

Alla Fondazione IBVA: martedì 12 novembre alle 18.30, Niccolò Zancan, autore di Antologia degli Sconfitti, con il giornalista Alessandro Gilioli; e sabato 16 novembre alle 17.00 un dialogo tra Moni Ovadia e Lello Naso, sulla dignità di chi viene giudicato a partire da Tzimtzum. Il 13 novembre alle 18, al Bar Girevole del Centro San Fedele, reading scenico dal libro Apeirogon, curato dai lettori Letture ad Alta voce. Alla Caritas Ambrosiana, sabato 16 novembre, alle 10 reading scenico curato da alcuni detenuti all’interno del Carcere di San Vittore, insieme agli studenti della Scuola del Fare di Napoli. Alla Casa della Carità, mercoledì 13 novembre alle 17.30, restituzione del lavoro svolto dagli studenti del Liceo Luigi Cremona insieme ai detenuti di San Vittore. Partecipano inoltre le Case delle Associazioni e del Volontariato di Municipio 1, 2, 5, 7, 8 e 9.

BCZ e BookCity per le Scuole

Per il terzo anno consecutivo, all’interno del programma BookCity per le Scuole, torna l’appuntamento con BCZeta, istruzioni per l’autogestione di manifestazioni culturali: quanto è difficile progettare un palinsesto culturale? Quali temi vale la pena approfondire? Qual è il modo migliore per comunicarli? Sono 20 gli studenti e le studentesse di tre scuole superiori milanesi e una piemontese che hanno accolto l’invito di BCM e del Sistema Bibliotecario di Milano e hanno curato il palinsesto di eventi della Biblioteca Oglio durante i giorni della manifestazione. Venerdì 15 novembre: alle 10.30 Che cos’è la libertà artistica?, con Enrico Rassu e Francesco Zendri; alle 17 Videogames: è tempo perso?, con Luca Zorloni, Cesare Alemanni e Annella Bartolomeo; alle 18 Ombra del crimine: ciò di cui nessuno parla, con Adolfo Ceretti. Sabato 16 novembre: alle 12.30 Buona la prima?, con Germano Lanzoni, per scoprire cosa si prova a stare su un palco, dietro a una telecamera o uno schermo, in collaborazione con la Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti; alle 15.00 Salute mentale nei giovani: dietro le quinte, con Jessica M. Masucci e Daniele Mencarelli.

Da oltre dieci anni BookCity per le Scuole mette in contatto il mondo dell’editoria e quello della scuola, per promuovere il libro e la lettura nelle classi; sono 150 i progetti dedicati a oltre 1000 classi di Milano e della Città Metropolitana. L’edizione 2024 coinvolge numerosi autori e autrici: da Paolo Roversi a Lodovica Cima a Bianca Chiabrando. Tra le proposte accolte, oltre ai percorsi umanistici e letterari, “un’attenzione particolare è dedicata alle discipline STEM, con laboratori di matematica, di chimica, di neurobiologia, di fisica e un rilievo particolare lo ha la sostenibilità nella sua triplice declinazione ambientale, economica e sociale, così come momenti di approfondimento su temi d’attualità”.

Bambini e bambine, ragazzi e ragazze

Si rivolge alle scuole anche l’incontro Star bene in classe con gli albi illustrati!, riservato a due classi della scuola secondaria di primo grado, per capire come affrontare la lettura biblioterapeutica guidata in classe utilizzando gli albi illustrati; con Maria Greco, Sabrina Brunetti e Marilia Fresi. L’evento è organizzato dal Centro per il libro e la lettura.

Si rinnova anche la collaborazione tra la Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri e il Liceo Classico Giosuè Carducci di Milano, che propone percorsi per avvicinare gli studenti al mestiere del libraio.

Si rivolge a ragazze e ragazzi, bambini e bambine anche il palinsesto di La lettura intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di BookCity Milano ideato con Fondazione Cariplo che promuove la lettura attraverso due linee d’azione, Letture di prossimità e Letture di crescita, in tutti i 9 Municipi milanesi. La tredicesima edizione di BookCity Milano, che coincide con la sesta edizione del palinsesto trimestrale di La lettura intorno, porterà tante letture e laboratori, attività partecipate e presentazioni, incontri con gli autori e spettacoli, in tutte le sedi del progetto, in armonia con lo spirito della manifestazione, diffusa in tutto il territorio cittadino.

Tra le iniziative per le nuove generazioni, anche Pagina Z – Pagine di cultura per la generazione Z, un progetto che si rivolge alla Generazione Z, ideato da Fondazione Cariplo per BookCity, sviluppato in collaborazione con Teen Social Radio, la prima web radio italiana creata e gestita da ragazzi. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani in un dialogo aperto sul valore della cultura, della lettura e della rigenerazione delle comunità: al Castello Sforzesco, nel Cortile dell’Elefante, ci sarà una vera e propria postazione della web radio.

E molto altro ancora…

BCM24 sarà l’occasione per diverse passeggiate letterarie, alla scoperta dei quartieri di Milano che hanno ispirato opere della letteratura: Naviglio che soccorri la mia carne è il titolo di un itinerario guidato dedicato ad Alda Merini, alla scoperta dei navigli che tanto spesso compaiono nella sua opera; sabato 16 novembre alle 11.

Seguendo le tracce di Giovanni Testori sarà invece possibile esplorare le zone della città in cui si ambientano Il ponte della Ghisolfa e La Gilda del Mac Mahon, oggi molto cambiate da allora; domenica 17 novembre alle 11. Le due visite, realizzate in collaborazione con la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, si terranno in inglese, su prenotazione, e i due punti di ritrovo saranno comunicati agli iscritti via mail.

Giovedì 14 novembre alle 17 alla Galleria Campari l’incontro Storie di libri (e di caratteri): parlarne al bar, in occasione della mostra BOLD! Declinazioni tipografiche Campari: Munari, Depero e oltre, curata da Marta Sironi; un dialogo tra la curatrice, Livia Satriano e Anna Frabotta. Segue aperitivo e visita alla mostra, in collaborazione con Galleria Campari.

Giovedì 14 novembre alle 18.45 all’ADI Design Museum, Gianni Biondillo conduce il pubblico in un racconto urbano inedito, dedicato alla città e alle sue architetture sportive, dalle Scintille al Vigorelli, dal Palazzone al Palazzo del Ghiaccio; con un intervento di Francesco Moser e della mitica bicicletta con cui ha realizzato il Record dell’Ora. L’incontro è realizzato in collaborazione con Fondazione Fiera Milano.

Domenica 17 novembre alle 16 in Triennale, Salone d’Onore, l’incontro Cartaceo #06, Giocarsi le proprie carte, con Federico Buffa e Igort, che conducono il pubblico alla scoperta di modi di dire e immagini che testimoniano il rapporto tra conoscenza e carta. In collaborazione con Burgo Group.

Sabato 16 novembre alle 18, Fondazione AEM propone presso la sua sede un incontro Sulle donne. La parola agli uomini, per esplorare il punto di vista maschile sulla parità di genere: perché è ancora difficile l’inclusione femminile? Come raggiungere l’equilibrio nella convivenza tra i generi? Fino a quando durerà la differenza retributiva? Ne parleranno Ilaria Li Vigni, Giampietro Borghini e Nino Sunseri.

Venerdì 15 novembre alle 18.00 al Teatro alla Scala si terrà l’incontro Puccini ‘900. La seduzione della modernità: Filippo Del Corno presenta il suo saggio dedicato al compositore toscano a cent’anni dalla morte, con Riccardo Chailly. Modera Gaia Varon.

Quest’anno, BookCity Milano si svolge in concomitanza con #ioleggoperché, il progetto nazionale dell’Associazione Italiana Editori (AIE) per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche. Grazie alla sinergia tra le due iniziative, le librerie di BookCity diventeranno anche un punto d’incontro ideale per chi desidera donare un libro agli asili nido e alle scuole aderenti, dal 9 al 17 novembre.

Mercoledì 13 novembre alle 18.00 al Palazzo Assolombarda di Gio Ponti l’incontro Barilla, Ferrari e Prada: i grandi marchi del Made in Italy nella collana curata da Annarita Briganti, dal food and beverage all’automotive fino al mondo della moda e del lusso, un omaggio alla qualità italiana in diversi settori, con la curatrice, Nicola Corradi e Roberto Pagliari.

BookCity in Lombardia

Dopo le due edizioni a Cremona e a Lodi nel 2023, BookCity continua a crescere e raggiunge anche Como, Monza e Pavia.

Per la prima edizione di BookCity Milano anche a Como, un programma dedicato a Guerra e Pace: Nello Scavo racconterà la storia vera dello ‘Schindler’ ucraino; Lucia Valcepina narra la vita dell’artista Carla Badiali, in cerca della ‘primordiale bellezza’ tra gli orrori del fascismo. Mario Schiani porterà la storia di Ibu, un giovane originario della Guinea. Siegmund Ginzberg rileggerà il passato alla luce dell’attualità, tra guerre atroci e paci ambigue. Marzio G. Mian presenterà un reportage dalla Russia. Questi e molti altri incontri nel palinsesto di BookCity Milano anche a Como, realizzato in collaborazione con l’associazione Parolario e il Teatro Sociale di Como.

La seconda edizione cremonese di BCM riporta in città Matteo Caccia e Stefano Bartezzaghi, che quest’anno affronteranno il tema delle Mappe, con Luigi Farrauto, Giovanni Diamanti e Lina Bolzoni. Tra gli ospiti anche Elena Cappellini e le Ri-letture di Roland Barthes, Eva Cantarella e la sua Antigone, Carlo Cottarelli e i retroscena della politica, Stefano Jacini e La cuoca di Radetzky, Giulia Marchetti sugli effetti degli antibiotici con Eliana Liotta; questi e molti altri, tra fumetti e letture per l’infanzia, per un palinsesto realizzato in collaborazione con Giovani in centro, grazie al PAF – Porte Aperte Festival e al Patto per la lettura del Comune di Cremona.

La seconda di BookCity Milano anche a Lodi propone un palinsesto articolato, tra narrativa, classici, una sezione dedicata all’AI e al digitale, un’altra rivolta alla cucina e alle tradizioni della tavola e una serie di incontri che traggono ispirazione da Guerra e Pace per focalizzare l’attenzione su paesaggi di pace attraverso la poesia: nasce da così l’omaggio a Umberto Fiori, le traduzioni originali di Spoon River Anthology da parte di Alberto Cristofori, e la riscrittura in romanesco di Graziano Graziani. Per la narrativa, tra gli altri anche Sandro Veronesi e Paolo Di Paolo, per la doppia lettura critica degli scritti di guerra di Giovanni Comisso, insieme ad Alessandro Gnocchi.

BookCity Milano anche a Monza riflette sul tema Guerra e Pace in collaborazione con il Festival delle Storie di BRIANZABIBLIOTECHE: un palinsesto di oltre 40 incontri, presentazioni con gli autori, reading, spettacoli teatrali, mostre, conferenze, letture animate, laboratori per tutte le età nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario, compresi la biblioteca della Casa Circondariale e l’Archivio Storico, nelle librerie, al Cinema Capitol, al Teatro Binario 7 e nei luoghi culturali cittadini, portando il libro e la lettura anche in sedi inusuali, in collaborazione con le librerie e le associazioni cittadine, nello spirito che da sempre anima.

La prima edizione di BookCity Milano anche a Pavia è organizzata in collaborazione con il Collegio Ghislieri e il Comune di Pavia, da venerdì 15 novembre a domenica 17 novembre. Tra gli ospiti in programma lo scrittore Alessandro Piperno, che ripercorrerà la sua carriera e il legame con i classici; Andrea Moro e l’incontro con Omero, attraverso la riscrittura dell’Iliade; Gabriele Datati racconterà la storia vera che ha ispirato la scrittura de Il Piccolo Principe; Sandro Veronesi racconterà il suo Settembre nero; la scrittrice Donatella Di Pietrantonio presenterà il romanzo che le è valso il Premio Strega 2024, L’età fragile.

