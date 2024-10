BookCity Milano – in collaborazione con ilLibraio.it -, presenta la novità “Books Friends Forever”, una due giorni dedicata ai lettori e alle lettrici più giovani, e ai generi che preferiscono (dal romance ai fumetti, dal fantasy ai classici della letteratura). Il 16 e 17 novembre, da Base, incontri, panel, speed date letterari, laboratori creativi e molto altro. Tra gli ospiti, scrittori, scrittrici e creator come Karim B., Jonathan Bazzi, Megi Bulla (@labibliotecadidaphne), Francesca Crescentini (Tegamini), Erin Doom, Fumettibrutti, Enrico Galiano, Felicia Kingsley, Valeria Parrella, Zerocalcare e Ilenia Zodiaco – Il programma degli appuntamenti, tutti gratuiti (ma è necessario prenotarsi online ai singoli incontri)

La tredicesima edizione di BookCity Milano (che si terrà dall’11 al 17 novembre e avrà come focus tematico Guerra e pace) sarà l’occasione per un nuovo format, dedicato ai lettori e alle lettrici più giovani e ai loro generi preferiti: Books Friends Forever è il titolo della due giorni di incontri, attività e dialoghi ideata in collaborazione con noi di ilLibraio.it, in programma sabato 16 e domenica 17 novembre, a BASE Milano (in via Ambrogio Bergognone da Fossano, n.34).

Protagonista di BFF sarà un pubblico che negli ultimi anni ha avuto un forte impatto sul mercato editoriale, sulle abitudini di lettura e sulla comunicazione legata ai libri, soprattutto online; l’evento vuole infatti celebrare la passione per la lettura attraverso i libri più amati dalla nuova generazione di lettori e lettrici: dal romance al fantasy, dai fumetti alla narrativa young adult fino ai classici e alla mitologia, in compagnia di autori e autrici, ma anche volti della comunicazione social e dell’editoria.

Il programma di BFF

Ci saranno Karim B., Jonathan Bazzi, Megi Bulla (@labibliotecadidaphne), Francesca Crescentini (Tegamini), Daniel Cuello, Erin Doom, Fumettibrutti, Ribes Halley, Enrico Galiano, Felicia Kingsley, Massimo Osanna, Valeria Parrella, Teresa Radice, Hazel Riley, Carmelo Romano (@timidalibreriadelriccio), Stefano Turconi, Yi Yang, Zerocalcare e Ilenia Zodiaco.

Curato da Antonio Prudenzano, responsabile editoriale del sito ilLibraio.it (che proprio nei giorni di BFF festeggerà 10 anni dal debutto online della nuova versione del progetto digitale), il programma prevede panel, incontri con autrici e autori, giochi e laboratori creativi, tutti gratuiti su prenotazione, con la partecipazione di creator molto seguite su Instagram, TikTok e YouTube.

Oltre a diversi gadget, i partecipanti avranno a disposizione uno spazio libreria, un’area photo booth per selfie, live e video, e un muro di post-it colorati, dove ragazze e ragazzi potranno condividere i loro libri preferiti, in collaborazione con Libraccio.

Saranno inoltre presenti spazi più intimi dove poter leggere o rilassarsi.

Di seguito il programma dettagliato di Books Friends Forever, disponibile anche sul sito di BookCity Milano.

Tutti gli incontri sono gratuiti e la prenotazione ai singoli appuntamenti è obbligatoria.

Sabato 16 novembre

Books Friends Forever inizierà sabato 16 novembre, alle 10.30, in Room 1400, con un panel che vedrà protagoniste tre delle più seguite creator del mondo librario, per discutere di come i social e le piattaforme hanno rivoluzionato il modo di parlare di libri e dell’impatto che hanno avuto sul giornalismo culturale, insieme a Megi Bulla (@labibliotecadidaphne), Francesca Crescentini (Tegamini) e Ilenia Zodiaco, con la partecipazione dello scrittore e insegnante Enrico Galiano. L’incontro sarà moderato da Antonio Prudenzano.

A seguire, dalle 12 alle 14, sempre in Room 1400, Megi Bulla guiderà ragazze e ragazzi in un’attività interattiva all’insegna della passione per i libri, intitolata Book Sparks: speed date a tema lettura, pensato per favorire nuove amicizie. Come tutti gli incontri della due giorni l’evento è a prenotazione obbligatoria.

Dopo la pausa pranzo, una serie di incontri e attività, durante i quali saliranno sul palco creator, autrici e autori tra i più amati dalla nuova generazione di lettrici e lettori.

A seguire, lunghe sessioni di firmacopie, tanto amati dai più giovani: anche aspettare in coda diventa un’occasione per fare amicizia e il cuore della due giorni saranno proprio i momenti di condivisione.

Alle 14.30, in Ground Hall, spazio al fumetto con l’incontro Fatti non fumetti per viver come bruti: fumettiste e fumettisti raccontano come si fanno i fumetti. Sul palco, un gruppo di autrici e autori pubblicati da Bao Publishing: Daniel Cuello, Yi Yang, Teresa Radice, Stefano Turconi e Zerocalcare.

Tra le attività in programma anche un laboratorio creativo a cura di Carmelo Romano (@timidalibreriadelriccio), che alle 16 del sabato, mostrerà come realizzare segnalibri in carta; ogni partecipante avrà modo di realizzare il proprio, utilizzando la tecnica origami. Ci si prenota online sul sito di Bookcity.

“Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira”, scriveva J. D. Salinger ne Il giovane Holden. Chi non ha mai sognato di poter chiacchierare con il proprio scrittore o la propria scrittrice preferita? Alle 17.30, in Room 1400, l’incontro Tutto quello che avreste sempre voluto sapere (e non avete mai osato chiedermi), insieme a Felicia Kingsley, una delle scrittrici italiane più amate, in libreria con il suo nuovo libro Una conquista fuori menù (Newton Compton). In dialogo con l’autrice Jolanda Di Virgilio (redattrice di ilLibraio.it e autrice); segue firmacopie.

Domenica 18 novembre

Si inizia alle 11, in Ground Hall, con un incontro speciale dedicato al fumetto: protagonista sarà Fumettibrutti, che trasforma la sua Trilogia esplicita in una tetralogia con il nuovo libro Tutte le mie cose belle sono rifatte (Feltrinelli Comics), il volume in cui Josephine Yole Signorelli torna a raccontare sé stessa, la sua storia, intrecciando momenti drammatici con risate liberatorie. A dialogare con l’autrice sarà lo scrittore Jonathan Bazzi; segue firmacopie.

“I classici sono sovversivi perché sono ancora tra noi. Ci costringono a una chiamata reale, attiva. Loro esistono: noi dobbiamo cercarli”, scrive l’autrice Valeria Parrella, in Classici sovversivi. Mito e tragedia per la vita quotidiana (Rizzoli, in uscita a novembre), scritto a quattro mani con Massimo Osanna (direttore generale dei Musei Italiani). Alle 12, in Ground Hall, Parrella e Osanna saranno protagonisti di un dialogo dedicato ai classici, moderato da Jolanda Di Virgilio. Le nuove generazioni di lettrici e lettori, infatti, anche grazie a #BookTok, stanno riscoprendo i classici della letteratura e della mitologia. Ma come ci si avvicina ai classici oggi? A seguire, il firmacopie.

Alle 14.30, in Room 1400, torna sul palco il romance, con Ribes Halley, autrice di Chemical Hearts – Cuori fragili (Sperling & Kupfer), Hazel Riley, autrice di Game of chaos – Giochi pericolosi (Sperling & Kupfer) e Karim B., autrice di Limitless (Sperling & Kupfer). Segue il firmacopie, in Ground Hall.

L’incontro conclusivo della prima edizione di BFF si terrà alle 17.30 in Room 1400 e avrà come protagonista Erin Doom, una delle scrittrici italiane più lette degli ultimi anni, di recente tornata in libreria con Arcadia – Stigma 2 (Magazzini Salani). L’autrice bestseller dialogherà con Jolanda Di Virgilio, condividendo segreti e aneddoti legati ai suoi romanzi, tra cui Fabbricante di lacrime. Sarà un’occasione per il pubblico di commentare e approfondire i suoi libri, scoprendo retroscena e curiosità inedite su personaggi e trame; a seguire, anche in questo caso, il firmacopie.

Alle 18.30 Books Friends Forever si concluderà con i saluti di Stefano Mauri,Vice Presidente della Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e coordinatore della 13esima edizione di BookCity Milano., oltre che Presidente e Ad di GeMS (editore di ilLibraio.it, ndr).