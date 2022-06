Pascoli, Verga, Segre e Colombo: chi sono i nomi protagonisti delle tracce della maturità 2022

Ed eccoci, come ogni anno, al tanto atteso momento dell’esame di stato: la prova finale che sancisce la fine di cinque anni di scuola superiore.

La maturità 2022 inizia con la prova scritta di italiano, in cui studenti e studentesse possono scegliere tra diverse tracce (7 in tutto): analisi del testo (due tracce), il testo argomentativo (tre tracce), e il saggio di attualità (due tracce).

Per la maturità 2022 le tracce prevedono l’analisi di una poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli La via ferrata, della novella Nedda, Bozzetto siciliano di Giovanni Verga, mentre per l’analisi di un testo argomentativo troviamo La sola colpa di essere nati di Gherardo Colombo e Liliana Segre, un libro, uscito per Garzanti, in cui l’autrice e l’autore si interrogano sulla profonda differenza che intercorre fra giustizia e legalità e sottolineano la necessità di non voltare mai lo sguardo davanti alle discriminazioni, per fare in modo che le pagine più oscure della nostra storia non si ripetano mai più.

Accanto a queste tracce, non mancano i temi d’attualità, come per esempio il brano di Luigi Ferrajoli Perché una costituzione della Terra? e Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello di Vera Gheno e Bruno Mastroianni.

Quest’ultimo è un libro (pubblicato da Longanesi) che analizza le strade da percorrere per vivere in modo finalmente libero le ricchezze che il web e i social ci offrono: un testo scritto da due delle firme più importanti della linguistica contemporanea per imparare a padroneggiare i social senza lasciarcene schiacciare, a decifrarne i messaggi senza farci manipolare, a capire e farci capire attraverso una scelta accorta e consapevole delle parole.

Presente anche una traccia con un discorso del premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi e una ad argomento musicale con un testo di Oliver Sacks da Musicofilia.

Il tempo per svolgere il compito è di 6 ore, dove si potrà ricorrere soltanto all’uso del dizionario.