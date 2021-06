A scuola ho imparato l’alfabeto è il nuovo libro di Silvia Defrancesco, insegnante e vicepresidente dell’associazione no profit Docenti Senza Frontiere, attiva nella promozione del diritto allo studio in Italia e all’estero.

Attraverso una narrazione leggera e colloquiale, l’autrice ci propone una visuale della scuola diversa da quella a cui siamo abituati, estranea da lezioni o regole. Defrancesco esce dagli schemi e ci racconta brevi storie vere, alcune più comuni e altre più particolari, mostrandoci il “dietro le quinte” delle vite di alcuni suoi alunni.

Ogni capitolo tratta un tema differente, la cui iniziale corrisponde alla lettera dell’alfabeto in questione. A come Amore, B come Bullismo, C come Cibo e così via. I nomi propri dei ragazzi sono stati inventati e anch’essi hanno la prima lettera uguale alla voce a cui fanno riferimento.

Lo scopo di questo libro è mostrare tutte le sfaccettature che si nascondono dietro a un istituto scolastico: la felicità, la tristezza, gli amori, le malattie, le gite, le litigate. Tutti siamo stati a scuola e tutti abbiamo vissuto questi anni in maniera differente. Al di qua e al di là della cattedra si sono confuse insieme per anni le nostre vite, spesso in quella quotidianità che fa emergere l’assenza di uno sguardo o di una chiacchiera quando ormai si è passati in un’altra fase della propria vita, per i giovani in un altro ordine scolastico.

Il ricavato del libro andrà a finanziare progetti sociali.

a cura di Giulia Bonetti per Docenti Senza Frontiere