La biografia di Kate Middleton, destinata a far discutere

Chi è davvero Kate Middleton e cosa l’ha resa la donna che è diventata? Attesa per la pubblicazione della biografia “Catherine – The Princess of Wales” (“Catherine – Principessa di Galles”), che la descrive come una “pacificatrice” (e svela la malattia della Regina Elisabetta)

Nel Regno Unito (e non solo) l’attesa cresce, e le polemiche già non mancano, per l’uscita di una nuova biografia di Kate Middleton, scritta da Robert Jobson, in libreria dal primo agosto con il titolo Catherine – The Princess of Wales (Catherine – Principessa di Galles).

Non mancano le anticipazioni: il Daily Mail svela, tra l’altro, che nel libro non mancheranno dettagli inediti sulla morte della Regina Elisabetta, che sarebbe dovuta non solo all’età, ma anche a un mieloma. A prendersi cura fino all’ultimo della Regina, venuta a mancare l’8 settembre 2022 (e che era diventata quasi cieca), furono proprio il principe e la principessa del Galles.

Negli anni scorsi, inoltre, Kate avrebbe svolto il ruolo di “mediatrice” e di “pacificatrice“, anche nei confronti del marito (come sintetizza Vanity Fair).

Basandosi su fonti ufficiali e ufficiose molto vicine alla principessa e ben inserite nella casata reale, l’autore, in questo libro, pubblicato in Italia da Rizzoli, cerca di ricostruire chi è davvero Kate Middleton e cosa l’ha resa la donna che è diventata.

E dunque, chi è davvero Kate? Cosa la resa la donna che è diventata? Una ragazza medio borghese carina, brillante e ambiziosa, che si innamora di un giovane principe destinato a diventare re. Così, tra le aule dell’università, inizia la storia d’amore di Kate e William. Sembra l’incipit di una moderna fiaba d’amore e invece è l’inizio della relazione tra i futuri regnanti della corona inglese.

Oggi Catherine è la principessa del Galles e si prepara a diventare regina. Ma la sua ascesa è sempre stata al centro di pettegolezzi e scandali. Prima il complicato rapporto tra lei, William, il principe Harry e Meghan Markle ha nutrito per anni il gossip internazionale e ora la scioccante rivelazione della sua malattia…