Guida alla didattica a distanza (che non dev’essere vissuta come un’alternativa alla scuola in presenza)

A causa della pandemia di covid-19 che ha causato la chiusura delle scuole nei mesi scorsi, gli insegnanti e i docenti di ogni età (e dimestichezza con le tecnologie digitali) si sono trovati a dover applicare metodologie di insegnamento a distanza, che per molti si sono rivelate una novità. Si è quindi molto parlato di DAD, sigla che sta per didattica a distanza, sia per i casi virtuosi in cui è stata portata avanti con successo, sia per la confusione che è seguita nelle classi che si sono trovate impreparate o impossibilitate (per diverse ragioni) ad applicarla.

Luca Toselli, studioso e ricercatore dei nuovi media oltre che insegnante, applica la didattica a distanza da diversi anni, nei quali ha imparato a conoscerne sia i punti di forza che le maggiori difficoltà, esplorando però anche le modalità per superarle. Ed è proprio la sua esperienza, insieme alla conoscenza delle tecniche pedagogiche più recenti, che ha dato le basi alla stesura di La didattica a distanza, la guida pubblicata da Sonda, pensata per offrire un aiuto pratico agli insegnanti che vogliono perfezionarla in vista dell’anno a venire (c’è infatti il rischio che, in alcuni casi, si debba tornare a farne uso), ma anche per dare ai genitori uno strumento per aiutare i figli ad affrontare le nuove modalità di apprendimento.