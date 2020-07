Un libro racconta i bookinfluencer italiani

Chi sono i bookinfluencer? E perché se ne parla così tanto? Prova a rispondere a queste domande Bookinfluencer – Chi parla di libri e dove trovarli, volume a cura di Giovanna Burzio in uscita per La Corte editore. Con una selezione di più di 250 profili, le pagine del libro si pongono come una sorta di mappa volta a tracciare alcuni punti di riferimento, uno strumento per conoscere più da vicino chi parla di libri sul web.

Ma il libro non è solo un percorso tra schede, contatti e approfondimenti su tantissimi bookinfluencer che si raccontano, è anche un’occasione per arricchire la propria cassetta degli attrezzi e, con gli interventi di Teresa Martini di SEM, Chiara Beretta Mazzotta, Francesco Musolino, Mariana Marenghi de Il Covo della Ladra, Grace The Amazing, Emanuele La Corte di Creativita Agency, Yari Brugnoni di Ninjalitics, poter avere l’opportunità di addentrarsi nelle maglie di quelle competenze indispensabili, ad esempio, per ottimizzare i propri profili social, piuttosto che per scrivere una buona recensione o per affrontare nel modo migliore possibili eventuali critiche. Un volume, dunque, dedicato a tutti coloro che lavorano con i libri o a chi ne è semplicemente innamorato.