Tre nuovi libri sullo yoga (per tutti)

Dallo yoga per le mani spiegato da La Pina passando per le risposte dello yoga alle difficoltà di ogni giorno (con Sara Bigatti, aka La Scimmia Yoga), fino ad arrivare alla nuova edizione del celebre “Libro dei chakra”, tre consigli di lettura per avvicinarsi o approfondire la pratica dello yoga e ritrovare il benessere…

Timori, vergogna, senso di inadeguatezza: poco importa chi siamo, quanto guadagniamo o con chi viviamo, per tanti di noi questi stati d’animo possono essere familiari. C’è chi trova piccoli o grandi escamotage per tenere duro, da un libro a una tazza di tè, passando per rimedi naturali o per momenti a contatto con la natura.

Per loro e per chi è invece ancora in cerca di un buon punto di partenza per ritrovare il proprio benessere, specialmente in questo periodo non facile, può venire in aiuto lo yoga, disciplina antichissima che in senso lato rappresenta una via di realizzazione spirituale basata su un suo specifico percorso filosofico.

Per avvicinarvi o per approfondire questa pratica, dopo il nostro speciale a tema yoga, vi consigliamo quindi tre libri arrivati da poco in libreria e adatti a chiunque: dallo yoga per le mani spiegato da La Pina passando per le risposte dello yoga alle difficoltà di ogni giorno, fino ad arrivare alla nuova edizione del Libro dei chakra.

Autrice: La Pina (pseudonimo di Orsola Branzi), nota conduttrice radiofonica, rapper e amante del Giappone. Su cui ha scritto i bestseller I love Tokyo e I love Japan.

Editore: Vallardi.

Genere: una guida dedicata ai Mudra, cioè a specifiche posizioni di yoga per le mani.

Pagine: 208, con 40 posizioni da provare subito.

Trama: i Mudra ci ricordano che, a volte, la soluzione a un problema è sulla punta delle nostre dita. Grazie a queste pose, infatti, si possono ottenere degli effetti benefici per la nostra emotività e salute mentale, che sia per combattere l’ansia, per favorire il sonno o per amare in maniera più distesa. Non hanno effetti collaterali, sono gratuiti e per tutti i gusti: si possono fare prima di un esame o di un appuntamento, in metro o a casa, e funzionano comunque.

Cosa ci è piaciuto di più: il fatto che si tratti di un metodo senza confini di spazio o di tempo. Il suo approccio è semplice e potente, va bene per chiunque e grazie a questa guida ci permette di tornare in sintonia con noi stessi.

Yoga della felicità

Autori: Sara Bigatti (aka La Scimmia Yoga) e John Kraijenbrink, yogi e massaggiatore terapeutico.

Editore: Macro Edizioni.

Genere: un manuale che propone, attraverso la filosofia yoga, delle risposte ai problemi di tutti i giorni.

Pagine: 512, in cui però la teoria è intervallata ad attività pratiche, il tutto con uno stile fluido.

Trama: il libro guida in un processo di “risveglio”, di progressiva presa di consapevolezza dei meccanismi mentali ed emotivi tramite i quali essere più felici. A conferma della validità degli antichi insegnamenti degli yogi, sono frequenti i riferimenti alle nuove scoperte della scienza contemporanea; per di più, le parti più filosofiche sono corredate da consigli ed esercizi di respirazione, visualizzazione, concentrazione e meditazione.

Cosa ci è piaciuto di più: la parte finale del volume, dedicata a dei suggerimenti illustrati per costruire una propria routine giornaliera di pratica dello yoga nella sua completezza, e nel rispetto dell’unicità di ognuno di noi.

ll libro dei chakra

Autrice: Anodea Judith, terapista specializzata in Psicologia Clinica, ed esperta di digitopressione e bioenergia.

Editore: Neri Pozza (traduzione di Francesca Diano).

Genere: una guida completa ed esaustiva all’uso del sistema dei chakra.

Pagine: 576.

Trama: con un linguaggio pacato e piacevole, Anodea Judith illustra in questo libro l’insieme delle azioni che il sistema indiano dei chakra risalente a oltre quattromila anni fa esercita sul corpo, sul pensiero e sul comportamento umani. Con l’aiuto delle più moderne teorie psicoanalitiche e delle terapie corporee, l’autrice propone quindi un percorso di analisi e guarigione in una nuova edizione, aggiornata rispetto alla prima pubblicazione del 1996.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità dell’autrice di proporre “un viaggio attraverso le molte dimensioni del sé”, che conduce “verso una trasformazione della coscienza collegando spirito e materia, cielo e terra, mente e corpo”.