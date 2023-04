Videogiochi: il fenomeno Super Mario, dal cinema ai libri

Conosciuto come uno dei personaggi di fantasia più iconici e amati di sempre, Super Mario ha attraversato più di quarant’anni di evoluzione tecnologica, facendo compagnia con i suoi videogiochi a bambini e adulti di culture diverse. A partire dal 1981, anno della sua prima apparizione, ecco un viaggio attraverso la storia dell’idraulico più famoso del mondo, protagonista al cinema con “Super Mario Bros.- Il film” (e in libreria…)

Salopette blu, maglietta rossa e inconfondibili baffoni: come non riconoscere in questa descrizione l’iconico Super Mario? Questo simpatico idraulico italoamericano è uno dei personaggi di fantasia più conosciuti di sempre: in seguito alla sua prima apparizione, nel 1981, è stato protagonista di centinaia di videogiochi targati Nintendo, che nel corso degli anni si sono arricchiti di nuovi, colorati e divertenti personaggi.

A partire dal suo esordio nel mondo videoludico, Mario ha presto conquistato i cuori di milioni di persone, superando le distanze tra diverse generazioni. Che sia su Nintendo DS o su Game Boy, su NES o su Wii, il personaggio di Mario, con il suo cappellino rosso e il suo “It’s-a me!“, ha fatto compagnia a bambini (e adulti) sparsi in tutto il mondo. E nelle sue avventure è stato spesso accompagnato da suo fratello Luigi, di verde vestito e altrettanto baffuto.

Proprio i due Mario Bros sono al centro dell’atteso film d’animazione realizzato da Nintendo in collaborazione con Illumination, Super Mario Bros. – Il film, che porta sul grande schermo le peripezie del famoso idraulico e dei suoi amici, costretti a salvare il loro mondo dallo spietato Bowser.

In occasione di quest’uscita, ripercorriamo i punti principali del “fenomeno Super Mario”: dalle sue origini alla sua evoluzione, passando attraverso curiosità, adattamenti e libri a tema.

Super Mario: le origini

Non tutti sanno che Super Mario non nasce con questo nome. La sua prima apparizione, infatti, avviene nel 1981, nel videogioco arcade (creato da Shigeru Miyamoto) Donkey Kong; il suo nome, piuttosto autoesplicativo, è quello di Jumpman (“l’uomo che salta”). Il suo obiettivo (e quello del giocatore) è di portare in salvo la fidanzata Pauline, evitando tutti gli oggetti che il gorilla Donkey Kong gli scaraventa contro.

In questo titolo Jumpman non è nemmeno un idraulico, ma un carpentiere, e indossa i suoi classici colori al contrario rispetto a oggi, cioè con maglietta blu e salopette rossa. Ciò che però già possiede, anche per via delle limitate possibilità offerte dalla grafica degli anni ’80, sono i suoi grossi baffi, il tratto distintivo di Mario, che permette di renderlo perfettamente riconoscibile utilizzando appena una manciata di pixel.

Dopo la sua seconda apparizione in Donkey Kong Jr. (1982), in cui veste eccezionalmente i panni dell’antagonista, a partire dal 1983 Mario diventa il personaggio che tutti conosciamo, con il videogioco arcade Mario Bros. (abbreviazione di “Mario Brothers“). Qui fanno la loro comparsa anche Luigi, gli iconici tubi verdi e le tartarughe (i Koopa) da sconfiggere saltando loro in testa.

Inizia così il lungo cammino di Mario attraverso la storia dei videogiochi, tra console sempre più sofisticate e cambi d’abito, nuove abilità e incredibili avventure.

I videogiochi di Super Mario

Senza dubbio, ciò per cui Mario viene maggiormente ricordato è la serie di videogiochi a piattaforme: in questi titoli, il nostro eroe salta da una struttura all’altra, sconfiggendo i nemici e completando livelli più o meno complessi. In ogni mondo incontra personaggi, potenziamenti e sfide sempre diverse, da portare a termine cercando di non perdere vite.

I titoli appartenenti a questa tipologia di videogioco sono decine, sia in 2d che in 3d, e sono spesso incentrati sul salvataggio della dolce principessa Peach dalle grinfie di Bowser, il crudele re dei Koopa.

Ma il mondo di Super Mario si amplia negli anni con numerosi spin-off: tra i più apprezzati quelli di Mario Party, prolifica saga di videogiochi basata su sfide tra più giocatori. I personaggi si muovono su un grande tabellone, e possono raggiungere la vittoria vincendo i minigiochi e conquistando stelle.

Un’altra nota espansione del mondo di Mario è la saga di Mario Kart, nata nel 1992 con Super Mario Kart. Anche in questo caso, il titolo ci illustra facilmente lo scopo del gioco: Mario e molti altri personaggi Nintendo si sfidano in veloci corse su kart e moto, sabotandosi a vicenda con oggetti più o meno potenti e guidando su circuiti variopinti ed elaborati.

Questi e molti altri titoli hanno contribuito a portare sempre di più al successo il mondo di Super Mario, un mondo colorato, complesso e ricco di sorprese. Ma vediamo più nel dettaglio chi sono i compagni d’avventure dell’eroe baffuto…

I personaggi principali

Il simpatico Super Mario è stato affiancato, anno dopo anno e titolo dopo titolo, da numerosi amici e nemici.

Oltre che sul fratello Luigi, il suo fidato aiutante (vestito di verde e spesso impersonato dal secondo giocatore nei videogiochi multiplayer), Mario può contare anche su Yoshi, un dinosauro appartenente alla specie Yoshi, che a partire dal 1990 (anno di uscita di Super Mario World) il nostro eroe utilizza come cavalcatura. Yoshi è un personaggio particolarmente buffo, che con la sua lingua può catturare e mangiare praticamente ogni cosa.

Assieme a questi personaggi e a numerosi potenziamenti (come il Super Fungo e la celebre Super Stella, che gli dona una momentanea invincibilità) Mario deve affrontare il terribile Bowser, suo principale antagonista: un drago sputafuoco che porta sulla schiena un grosso guscio di tartaruga ricoperto di spine. Bowser è il re dei Koopa, le tartarughe che l’idraulico affronta nei vari livelli, suoi principali nemici insieme ai Goomba, esseri a forma di fungo porcino.

In diversi titoli, Super Mario ha l’obiettivo di portare in salvo la principessa Peach: vestita con un lungo abito rosa, è la principessa del Regno dei Funghi, spesso rapita da Bowser (o dai suoi sottoposti) e portata nel suo castello come prigioniera. In alcuni casi però Peach non appare solo come damigella in difficoltà, ma è un personaggio giocabile con particolari abilità. Spesso è accompagnata dall’amica Daisy, anche lei una principessa, vestita con un elegante abito giallo.

In altre occasioni gli antagonisti di Mario e Luigi sono Wario e Waluigi, anch’essi fratelli. Sono la controparte crudele dei due bros: il loro nome deriva dall’aggiunta dell’aggettivo giapponese warui (traducibile in “cattivo, malvagio”) ai nomi di Mario e Luigi, di cui conservano alcuni tratti fisici, resi però più caricaturali e sgraziati.

Super Mario: film, adattamenti e libri

Super Mario è stato senza dubbio in grado di rivoluzionare la storia dei videogiochi, contribuendo in parte a realizzare il mondo del digitale così come lo conosciamo. Con le sue avventure si è garantito un posto d’onore nella cultura pop, che di contro lo ha omaggiato in diversi modi.

A cavallo tra gli anni ’80 e ’90, per esempio, Mario è approdato in tv grazie a tre serie animate, giunte anche in Italia con l’accompagnamento della sigla cantata da Cristina D’Avena, che lo inquadra per le sue caratteristiche distintive: “lui ha su una maglia blu e una buffa tuta rossa”, “che tosto Super Mario, coi baffi all’insù”.

Nel 1993 è invece il turno di un live action, dal titolo Super Mario Bros., che abbandona i toni vividi e sgargianti del gioco per abbracciare un’atmosfera cupa e una trama molto distante dall’originale: probabilmente anche per questo il film non riscosse molto successo al botteghino.

Ma facciamo un salto in avanti di trent’anni e arriviamo al 2023, anno d’uscita di Super Mario Bros. – Il film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, che porterà su schermo il Mondo dei Funghi e altri luoghi resi iconici da più di quarant’anni di evoluzione del personaggio e del suo universo.

Il film vede come antagonista Bowser, che però, a differenza dei videogiochi, imprigiona Luigi, e non Peach, all’interno del suo regno: saranno proprio Mario e la principessa, rappresentata con un carattere più deciso e intraprendente, a dover correre in suo aiuto.

Super Mario Bros. – Il film è stato a lungo atteso dai fan, e la sua uscita celebrata in diversi modi: Twitch e Universal Pictures International France, per esempio, hanno dato il via a una collaborazione che ha avuto luogo in Place Pompidou, a Parigi, decorata per l’occasione con i famosi cubi gialli con punto interrogativo del videogioco. Qui Ponce, uno degli streamer francesi più seguiti (da più di 800mila persone) ha svolto uno streaming arricchito di ospiti, aneddoti e sfide videoludiche a tema Super Mario.

Sempre in occasione dell’uscita del film, inoltre, escono in libreria per Ape Junior tre libri, tutti dedicati alle peripezie di Mario. Cominciamo da Super Mario Bros. La grande avventura di Mario di Mary Man-Kong, un libro illustrato con cui i più piccoli (dai 6 anni d’età) potranno rivivere il viaggio del coraggioso idraulico alla ricerca del fratello Luigi, che lo porterà nel regno dello spietato Bowser.

Altrettanto colorato, Super Mario Bros. Il Film, il libro ufficiale ripercorre la storia di Mario e Luigi all’interno del Regno dei Funghi, e mostra con numerose illustrazioni tutti gli amici da loro incontrati. Il libro è rivolto ai bambini dai 4 anni d’età.

Infine chiudiamo con Super Mario Bros. Il libro gioco ufficiale, che offre ai piccoli lettori la possibilità di dedicarsi a sfide e giochi con protagonista il loro amico baffuto. Labirinti, indovinelli e altri piccoli quiz accompagnano i disegni e le immagini provenienti dal film.