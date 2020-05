La collana Oscar Junior di Mondadori compie dieci anni e i festeggiamenti prendono la forma di una collana celebrativa volta a riscoprire alcuni classici pubblicati nella prima fase della sua storia. Le nuove edizioni, inserite in cinque percorsi tematici, sono coronate dalle illustrazioni di Paolo D'Altan, da copertine sfoderabili che diventano poster di lettura e dalle presentazioni di autori contemporanei - Su ilLibraio.it il testo inedito di Marco Malvaldi dedicato al "mistero"

La collana Oscar Junior di Mondadori compie dieci anni. In occasione dell’anniversario è stata pubblicata una collana celebrativa a tiratura limitata, che comprende alcuni dei classici pubblicati nel primo decennio della collana, perché, come diceva Italo Calvino, “i classici non finiscono mai quello che hanno da dire”.

Le copertine, illustrate da Paolo D’Altan, hanno una particolarità: una volta sfoderate diventano poster che mostrano una mappa a tema con i percorsi di lettura del genere a cui appartiene il libro in questione. Ed è così che i giovani lettori potranno trovarsi tra le mani un labirinto, una selva incantata, una casa stregata, un’isola selvaggia, o ancora una strada trafficata a guidarli verso le future letture.

I generi di questa uscita speciale saranno cinque, e per ognuno sono stati scelti due titoli rappresentativi per la nuova pubblicazione. Questa nuova edizione comprende Storie del bosco antico di Mauro Corona e Ronja. Figlia di brigante di Astrid Lindgren per Avventura, Sette minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness e Ascolta il tuo cuore di Bianca Pitzorno per Incontri, Il barone rampante di Italo Calvino e La famosa invasione degli Orsi in Sicilia di Dino Buzzati per Fantastico, Lo scudo di Talos di Valerio Massimo Manfredi e Dei ed Eroi dell’Olimpo di Roberto Piumini per Storie&Miti, Dieci piccoli indiani di Agatha Christie e La stanza 13 di Robert Swindells per Mistero.

Per ogni genere, inoltre, è stato scritto un testo di presentazione da un autore diverso: Davide Morosinotto per Avventura, Nadia Terranova per Incontri, Roberto Piumini per Fantastico, Daniele Aristarco per Storie&Miti e Marco Malvaldi per Mistero.

Per gentile concessione dell’editore, su ilLibraio.it pubblichiamo la presentazione di Marco Mavaldi per il genere Mistero:

Quando leggiamo un libro giallo, un thriller o un mystery, sappiamo come andrà a finire. Cioè non sappiamo chi sia l’assassino, come in Dieci piccoli indiani, non conosciamo il segreto nascosto dietro la porta della Stanza 13, ma sappiamo che alla fine lo scopriremo. Non rimarremo all’oscuro, come capita spesso nella vita: no, qui il mistero ci verrà svelato.

In una poesia, il grande Rudyard Kipling diceva che aveva dei servitori che gli hanno insegnato tutto. Si chiamavano Chi, Cosa, Quando, Come, Dove e Perché. Come dice Kipling, per capire veramente dobbiamo sapere. È solo dalla coerenza, dal fatto che i sei servitori siano d’accordo, che nasce la nostra convinzione. Se scopriamo che la signora Pontypine è stata uccisa dal figlio (Chi) nel 1972 (Quando), e sappiamo che il figlio è nato nel 1980, è lecito sospettare che la soluzione sia errata.

Un giallo non è altro che questo: a partire dai personaggi si costruiscono tanti possibili esagoni fatti di Chi-Cosa-Quando-Come-Dove- Perché, e cerchiamo di capire se reggono, se resistono, se si chiudono.

Possiamo essere sicuri, di solito, solo del Cosa. È solo distruggendo le costruzioni errate, sghembe o impossibili, che troviamo quella giusta. L’unica possibile. Non tutte le incoerenze sono così facili da vedere. A volte vengono fuori in modo ciclico, come una cintura che tenta di chiudersi, per scoprire solo alla fine che i buchi sono troppo stretti per la fibbia che abbiamo. Ma non potrei spiegare tutti i modi in cui i sei sinceri servitori possono mettersi a litigare: ognuno dei sei può bisticciare con i restanti cinque, e ognuno di questi può essere in contrasto con gli altri quattro. Se li andassimo a contare, scopriremmo che ci sono più di settecento modi per mandare in disaccordo questi sei onesti camerieri del pensiero. E per ognuno di questi modi, ci sono infinite maniere di raccontarlo.

(continua in libreria…)