Covid-19 sta spingendo e spingerà a riorganizzarsi l'intero mondo accademico. Vale anche per la Scuola Holden, che nella versione "Holden Special Edition" prevede cambiamenti sia per il master biennale, sia il corso triennale - I particolari

Covid-19 sta spingendo e spingerà l’intero mondo accademico a riorganizzarsi. Vale anche per le scuole di scrittura e i master legati all’editoria. E vale anche per la Scuola Holden, fondata a Torino nel 1994 da Alessandro Baricco, ora di proprietà del Gruppo Feltrinelli.

In previsione dell’anno che verrà, la Holden ha scelto di tracciare una nuova rotta: Scuola Holden Special Edition, che partirà in autunno.

Già erano stati annunciati importanti cambiamenti all’inizio del 2019: la Scuola, oltre al tradizionale master di due anni, aveva infatti lanciato un programma di studi equipollente a una laurea triennale in Discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo, diventando, in pratica, una vera e propria università. Per la prima volta, quindi, sono stati introdotti degli esami, contrariamente alla filosofia della scuola che prende il nome dal protagonista del Giovane Holden di Salinger (che con l’istituzione scolastica non aveva certo un buon rapporto…).

Ma veniamo alle novità: la novità principale sarà Original, il corso biennale. L’anno prossimo si chiamerà Crazy Original. Durerà un solo anno, non ci saranno i College, ossia le classi dedicate a particolari aree della narrazione. Si formeranno classi di dieci persone al massimo, seguite da un “maestro”, e si studieranno tutte le forme di storytelling. Crazy Original costerà 6mila euro anziché 10mila.

Academy, il percorso triennale, verrà riorganizzato in classi più piccole. Sarà utilizzata tutta la tecnologia possibile per ridurre le distanze.

Verranno abbassate del 20% le rette per tutti gli studenti di Academy e Original, anche quelli iscritti al secondo anno.

Come si spiega nella presentazione della riorganizzazione, gli stessi principi di flessibilità varranno anche per gli allievi dei percorsi didattici più corti, come chi segue gli otto weekend di Over 30 (e avrà uno sconto di 500 euro sulla retta del primo anno), i laboratori serali e del weekend WonderLabs e le lezioni di Classi-fy, così come per la formazione di professionisti e aziende a cura di Corporate Storytelling.

Le attività gratuite di Fronte del Borgo per bambini, ragazzi e insegnanti sono già state rimodulate e si continuano a inventare nuovi modi di giocare, studiare, scoprire storie. In streaming saranno proposti gli incontri dell’Osservatorio sulla Gender Equality: cinque incontri rivolti ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni, per riflettere a tutto tondo sulla parità di genere.

Inoltre anche Holden Studios, la nuova area creativa della Scuola, punta a immaginare nuovi progetti che si adattino ai tempi e alle necessità di questo difficile periodo.