A partire dai suoi albori negli anni '70, fino alla sua affermazione come fenomeno internazionale: in libreria il saggio "La storia della disco music"

La storia della disco music (Hoepli) è un saggio di approfondimento pensato per gli amanti di uno dei generi musicali che più ha fatto ballare e divertire negli ultimi decenni del XIX secolo. Il libro, che sfiora le cinquecento pagine, analizza la storia della disco music a partire dai suoi albori negli anni ’70 fino alla sua affermazione come fenomeno internazionale. Gli autori sono Andrea Angeli Bufalini, giornalista e critico musicale e Giovanni Savastano, docente, psicoterapeuta e scrittore. Entrambi collaboratori per diverse riviste musicali, insieme avevano già curato un’altra opera sul tema: La Disco. Storia Illustrata della discomusic (Arcana). Ad arricchire il volume ci sono anche prefazioni e postfazioni di grandi nomi del panorama musicale, come Gloria Gaynor, Amii Stewart, Mario Biondi e Ivan Cattaneo.

Quarant’anni fa Newsweek titolava “Disco Takes Over” (La disco prende il sopravvento) con Donna Summer in copertina: quel momento fu l’apice di un periodo in cui la disco music era entrata nell’immaginario musicale e non solo. Da movimento underground apprezzato soprattutto dalle minoranze, la disco divenne un movimento culturale capace di trascendere la musica e di imporsi anche al cinema (come non citare La febbre del sabato sera), nella moda, nell’arte, e persino nelle abitudini di molte persone, fondando il rito del sabato sera.

A partire dai disc-jockey, i vinili, le strobosfere e i pavimenti illuminati delle discoteche la disco music si è poi rinnovata e reinventata negli anni, influenzando molte nuove correnti, come la dance, la techno e la house, mettendo così le basi per la nascita di molte delle star della musica che hanno fatto da colonna sonora agli anni duemila. Pieno di aneddoti, citazioni e riferimenti a brani musicali, La storia della disco music è anche una guida che può essere letta tenendo a fianco le cuffie, per potersi immergere appieno in un viaggio nella musica che definì gli anni tra il 1974 e il 1980.