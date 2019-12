Gli adesivi ci permettono di portare sempre con noi le cose che amiamo di più: rappresentano le nostre idee, i nostri desideri e i nostri gusti (anche letterari)...

Gli adesivi sono belli attaccati un po’ ovunque: laptop, agenda, borraccia, frigorifero, e chi più ne ha più ne metta. Sono anche un regalo molto semplice ed economico da fare ai nostri amici. Ma, soprattutto, ci permettono di portare sempre con noi le cose che amiamo di più: rappresentano le nostre idee, i nostri desideri e i nostri gusti.

Ecco quindi una selezione – che non pretende di essere esaustiva – di adesivi letterari ispirata da bookriot…

Se c’è qualcosa che non risulterà mai sbagliato o fuori moda per gli amanti dei libri, è sicuramente godersi una buona lettura insieme a qualcosa di caldo. Ecco quindi un adesivo per chi ama l’accoppiata caffè-libro.

Sapevate che anche nei caffè letterari in Giappone amano questo abbinamento?

Se c’è un animale che potrebbe essere perfetto per la lettura, questo è il gatto. Ecco un adesivo che unisce i due amori di molte persone: libri e felini.

E se anche i gatti amassero i libri? Alcuni di loro hanno deciso di vivere dentro le biblioteche di tutto il mondo.

Per gli amanti del fantasy invece, un piccolo drago lettore da attaccare dovunque.

Chi ama draghi e libri, non può non conoscere la festa di Sant Jordi in Catalogna…

Chi fa parte di un club del libro, troverà interessante questo adesivo: magari da regalare agli altri componenti al prossimo ritrovo?

E se si potesse organizzare addirittura un gruppo di lettura in ufficio?

Qualcuno potrebbe avere il sogno di aprire una libreria tutta al femminile, per iniziare si potrebbe attaccare al proprio planner questo adesivo…

In India, una giovane 29enne è riuscita nell’impresa di aprire anche una biblioteca femminista…

Streghe, gatti neri, pozioni e libri… un adesivo stregato per gli amanti dell’universo magico.

Ma da dove nasce il mito delle streghe raccontato nei libri?

Un adesivo per far vedere anche a chi non ci conoscere, che amiamo così tanto i libri da essere dei veri nerd.

E se i nerd stessero conquistando il mondo?

