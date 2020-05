Su ilLibraio.it un ampio estratto dall'ebook "Crisi di civiltà - Pandemia e capitalismo", firmato dal 91enne Noam Chomsky, grande linguista e punto di riferimento della sinistra radicale internazionale

Nei principali negozi online è in vendita, in anteprima mondiale, l’ebook Crisi di civiltà – Pandemia e capitalismo (Ponte alle Grazie), firmato da Noam Chomsky. Il volume, curato e tradotto da Valentina Nicoli, raccoglie gli interventi del grande linguista, uno dei punti di riferimento della sinistra radicale internazionale, a propoposito del momento epocale che stiamo vivendo.

Chomsky, classe 1928, in queste settimane di lockdown ha rilanciato tre lunghe interviste, ora raccolte nel volume. Naturalmente, per l’intellettuale americano, anche questa crisi globale è occasione per analisi approfondite che vanno molto oltre i terribili problemi contingenti, che sono in gran parte figli di una società già gravemente ammalata da ben prima dell’esplosione del virus.

Le scelte dei “potenti della terra” da troppo tempo dimostrano come la sopravvivenza stessa dell’umanità sia una questione di secondo piano rispetto alle possibilità di arricchimento di una piccola élite. Partendo dal proprio privilegiato punto di vista sugli Stati Uniti, in Crisi di civiltà – Pandemia e capitalismo Chomsky ci mostra come il paradigma dominante fatto di neoliberismo, distruzione della politica a favore di un’illusoria supremazia e autonomia del mercato, totale e reale incompetenza unita ad autentica malafede non possa che portare inevitabilmente al disastro. All’analisi l’autore affianca sempre l’invito alla resistenza, all’attivismo.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, pubblichiamo una delle interviste raccolte nel volume:

Chomsky e Pollin: per riprenderci dal COVID-19 dobbiamo immaginare un mondo diverso

Intervista di C. J. Polychroniou a Noam Chomsky e Robert Pollin, Truthout, 10 aprile 2020

Il COVID-19 ha colto il mondo impreparato, e si prevede che le conseguenze economiche, sociali e politiche della pandemia saranno drammatiche, nonostante la promessa, fatta di recente dai leader del G20, di iniettare cinque bilioni di dollari nell’economia mondiale per stimolare la ripresa.

Quali insegnamenti possiamo trarre da questa pandemia? La crisi generata dal coronavirus porterà a una nuova forma di organizzazione della società, con un ordimento sociale e politico in cui il profitto non sia al di sopra delle persone?

In questa intervista esclusiva per Truthout, l’intellettuale Noam Chomsky e l’economista Robert Pollin affrontano questi temi.

J. Polychroniou: Noam, quali sono gli insegnamenti che possiamo trarre dalla crisi sanitaria globale provocata dal coronavirus?

Chomsky: Gli scienziati da molto tempo avevano previsto il rischio di pandemie, soprattutto a partire dalla SARS del 2003, provocata da un ceppo del coronavirus simile a quello del COVID-19. Essi prevedono inoltre che ci saranno altre, e forse peggiori pandemie. Se vogliamo prevenire le prossime, dobbiamo quindi domandarci come tutto questo sia potuto accadere e modificare ciò che non ha funzionato. Gli insegnamenti da trarre sono di vario tipo, dalle cause profonde della catastrofe ai problemi che riguardano i singoli paesi. Io mi concentrerò soprattutto sugli Stati Uniti, benché sia un po’ fuorviante dal momento che il nostro paese è sicuramente in fondo alla classifica quanto ad adeguatezza della risposta alla crisi.

I fattori fondamentali sono piuttosto chiari. Il male affonda le radici in un colossale fallimento del mercato, esacerbato dal capitalismo dell’era neoliberista; sussistono poi degli elementi specifici degli Stati Uniti, che vanno dal disastroso sistema sanitario e la debole tenuta della giustizia sociale – gli Stati Uniti sono agli ultimi posti nella classifica dell’OCSE –1 a quella macchina demolitrice che si è impossessata del governo federale.

Il virus responsabile della SARS fu identificato in breve tempo; furono sviluppati dei vaccini, ma la fase della sperimentazione non fu poi portata avanti. Le compagnie farmaceutiche mostrarono scarso interesse: esse reagiscono ai segnali del mercato, e non c’è grande profitto nel destinare risorse per prevenire una catastrofe annunciata. L’epitome odierna di questo fallimento generalizzato è la mancanza di ventilatori, il più grosso problema nell’immediato: un disastro micidiale, che costringe medici e infermieri a fare la scelta atroce di chi sacrificare.

L’amministrazione Obama si era già resa conto che ciò poteva costituire un serio problema. E infatti ordinò ventilatori di alta qualità e a basso costo da una piccola società che fu poi acquisita da una grossa multinazionale, la Covidien; quest’ultima mise da parte il progetto, evidentemente perché quei prodotti avrebbero potuto competere con i suoi costosi respiratori. Dopodiché informò il governo di voler rescindere il contratto perché non era sufficientemente redditizio.

Fin qui, rientra tutto nella solita logica capitalista. A quel punto, però, la patologia neoliberista si è manifestata ancora una volta. Il governo sarebbe potuto intervenire, ma questo è assolutamente vietato dalla dottrina dominante enunciata a suo tempo da Ronald Reagan: il governo è il problema, non la soluzione. Dunque, non si è potuto fare nulla.

Vale la pena soffermarci un momento sul significato di quel precetto. In pratica, significa che il governo non è la soluzione quando è in gioco il benessere della popolazione, mentre invece è certamente la soluzione quando il problema coinvolge la ricchezza privata e il potere delle grosse società. Gli esempi sono innumerevoli, da Reagan in poi, e non c’è bisogno di elencarli. Il mantra del «governo malvagio» è affine a quello del tanto decantato «libero mercato», che viene puntualmente distorto per adeguarlo alle pretese del capitale.

Le dottrine neoliberiste sono penetrate nel settore imprenditoriale. Il modello aziendale esige «efficienza», ossia la massimizzazione del profitto, e al diavolo le conseguenze. Per quanto riguarda la sanità privata, ciò implica non avere nessuna capacità di scorta: appena quel tanto che basta per tirare avanti in condizioni normali, e anche in quel caso giusto l’essenziale, con costi ingenti per i pazienti ma con il bilancio in ordine (e lauti compensi per il management). E se accade qualcosa di inaspettato, che sfortuna!

Questi inviolabili principi aziendalisti hanno numerosi effetti su tutta l’economia. Il più grave riguarda la crisi ecologica, la cui importanza mette in ombra l’attuale crisi legata al coronavirus. Le multinazionali dei carburanti fossili sono sul mercato per massimizzare i profitti, non per fare in modo che la società umana sopravviva, un fatto di secondaria importanza. Cercano costantemente nuovi giacimenti petroliferi da sfruttare. Non sprecano certo le loro risorse in energie sostenibili e anzi demoliscono i progetti di energia sostenibile, per quanto redditizi, perché possono fare più soldi accelerando la distruzione di massa.

La Casa Bianca, oggi in mano a una bella banda di gangster, getta benzina sul fuoco con la sua ferma volontà di massimizzare l’uso dei carburanti fossili e di smantellare le norme che rallentano la corsa verso il precipizio di cui loro sono fieramente alla testa.

L’atteggiamento della gente di Davos – i «potenti della terra» li chiamano – è illuminante. Detestano la volgarità di Trump perché sporca l’immagine di civile umanesimo che cercano di proiettare; ma lo applaudono con vigore quando, in qualità di primo oratore, pronuncia i suoi sproloqui, perché si rendono conto che lui sa benissimo come riempire le tasche giuste.

Questi sono i tempi in cui viviamo e, a meno che non vi sia una radicale inversione di rotta, ciò cui stiamo assistendo oggi è solo una pallida prefigurazione di quello che ci aspetta.

Tornando alla pandemia, vi erano forti indizi che sarebbe arrivata. Trump ha reagito alla sua solita maniera. Durante la sua presidenza, è stata tagliata drasticamente la spesa per le componenti del governo legate alla sanità. Con tempismo perfetto, «due mesi prima che il nuovo coronavirus cominciasse, a quanto si presume, la sua mortale avanzata a Wuhan, l’amministrazione Trump ha chiuso un programma da 200 milioni di dollari di allertamento preventivo delle pandemie; un progetto mirante ad addestrare gli scienziati in Cina e in altri paesi a individuare e a reagire a una minaccia di questo tipo».2 Un presagio della tattica trumpiana di sfruttare la paura del «Pericolo giallo» per distrarre l’attenzione dalla sua fallimentare condotta.3

Incredibilmente, il taglio dei fondi è andato avanti anche dopo che la pandemia ha colpito con tutta la sua violenza. Il 10 febbraio la Casa Bianca ha reso noto il nuovo bilancio, che contiene ulteriori riduzioni al già massacrato sistema sanitario (in realtà a tutti quei settori che possono aiutare i cittadini), ma intanto «promuove il “boom energetico” dei carburanti fossili negli Stati Uniti, anche grazie all’incremento di produzione del gas naturale e del greggio».4

Non trovo le parole per descrivere questa sistematica malevolenza.

Gli stessi cittadini americani sono bersaglio degli ideali trumpiani. Malgrado i ripetuti richiami del Congresso e dei medici, Trump non si è appellato al Defense Production Act per ordinare alle aziende di produrre le forniture di cui c’è un disperato bisogno, dichiarando che quella sarebbe «l’ultima spiaggia» e che invocare il Defense Production Act per la pandemia significherebbe trasformare il paese nel Venezuela. In realtà, come sottolinea il New York Times, il Defense Production Act, «è stato chiamato in causa centinaia di migliaia di volte durante la presidenza Trump» per il settore militare.5 Insomma, il paese è scampato al pericolo di questo assalto al «sistema della libera impresa».

Non è bastato rifiutarsi di adottare misure per fornire i dispositivi medici richiesti. La Casa Bianca si è anche sincerata che si desse fondo alle scorte. Da uno studio sui dati commerciali del governo elaborato dalla deputata Katie Porter è emerso che il valore delle esportazioni di ventilatori statunitensi è salito del 22,7% da gennaio a febbraio e che nel febbraio del 2020 «il valore delle esportazioni di mascherine statunitensi in Cina è stato del 1094% più alto rispetto alla media mensile dell’anno precedente».6

Si legge ancora nello studio:

«Al 2 marzo, l’amministrazione Trump incoraggiava ancora le aziende americane a incrementare le esportazioni di forniture mediche, specialmente in Cina. Eppure, in quei giorni, il governo statunitense era perfettamente consapevole dei danni del COVID-19, come pure della probabile necessità di respiratori e mascherine aggiuntivi».

Su The American Prospect, David Dayen commenta: «Così industriali e intermediari, nei primi due mesi dell’anno, hanno fatto soldi spedendo i dispositivi medici fuori dal paese, e nei prossimi due mesi guadagneranno ancora di più rispendendoli indietro. Lo squilibrio commerciale ha avuto la precedenza rispetto all’autosufficienza e alla resilienza».7

Non esistevano dubbi circa i pericoli all’orizzonte.8 A ottobre, uno studio di alto livello svelava la vera natura dei rischi pandemici. Il 31 dicembre, poi, la Cina informava l’Organizzazione mondiale della sanità del diffondersi di sintomi simili alla polmonite. Una settimana dopo, faceva sapere che alcuni scienziati ne avevano identificato la fonte in un tipo di coronavirus e sequenziato il genoma, ancora una volta rendendo pubbliche le informazioni. Per diverse settimane la Cina non ha rivelato la reale entità della crisi, sostenendo in seguito che quel ritardo era dovuto alla mancata trasmissione delle informazioni dai burocrati locali alle autorità centrali, una tesi confermata anche da analisti americani.9

Ciò che stava accadendo in Cina era noto. Soprattutto all’intelligence statunitense, che da gennaio a febbraio ha bussato alla porta della Casa Bianca per parlare con il presidente. Nessuna risposta. Il presidente o stava giocando a golf o si auto-elogiava in TV per essersi mosso meglio di tutti per scongiurare la minaccia.

I servizi segreti non stati gli unici a tentare di aprire gli occhi alla Casa Bianca. Come riferisce il New York Times, «a fine gennaio un consigliere di alto livello della Casa Bianca [Peter Navarro] ha fatto notare con forza ai funzionari dell’amministrazione Trump che il coronavirus potrebbe costare agli Stati Uniti migliaia di miliardi di dollari ed esporre milioni di americani al rischio di malattie e di morte […] mettendo in pericolo la vita di milioni di persone, [come confermato] dalle informazioni che giungono dalla Cina».10

Nessuna risposta. Mesi interi sono trascorsi invano, mentre il Caro Leader saltava da una narrazione all’altra e, cosa più inquietante, con l’adorante base repubblicana che esultava a ogni sua mossa.

Quando infine i fatti sono diventati innegabili, Trump ha assicurato al mondo che lui era stato il primo a scoprire la pandemia e che aveva la situazione in pugno. Nel frattempo, questa versione veniva fedelmente ripetuta a pappagallo dai cortigiani di cui si attornia, e dalla sua personale cassa di risonanza, la Fox News, che funge anche da sua fonte di informazioni e di idee, in uno scambio dialogico oltremodo interessante.

Nulla di tutto questo era ineluttabile. Infatti, non è stata soltanto l’intelligence statunitense ad aver compreso la portata delle prime informazioni fornite dalla Cina. I paesi alla periferia cinese hanno reagito con prontezza, e con grande efficacia a Taiwan, ma anche in Corea del Sud, a Hong Kong e a Singapore. La Nuova Zelanda ha istituito il lockdown immediatamente, e sembra aver quasi del tutto sconfitto la pandemia.11

Gran parte dell’Europa ha esitato, ma le società con una migliore organizzazione hanno reagito. La Germania registra il più basso tasso di mortalità, grazie alle sue capacità di scorta. Lo stesso può dirsi della Norvegia e di qualche altro paese. L’Unione europea, d’altro canto, ha rivelato il suo livello di civiltà allorché i paesi più ricchi hanno negato il loro aiuto gli altri. Questi ultimi hanno però potuto contare sull’aiuto di Cuba, che ha mandato i suoi medici, e della Cina che ha fornito dispositivi medici.

Da tutta questa situazione si possono ricavare diverse lezioni, soprattutto, sugli aspetti suicidi di un capitalismo incontrollato e sul danno aggiuntivo procurato dalla piaga neoliberista. La crisi mette in luce quanto sia pericoloso trasferire il processo decisionale a istituzioni private svincolate da qualsiasi controllo pubblico e mosse esclusivamente dall’avidità, che è il loro dovere solenne, come ci hanno spiegato Milton Friedman e altri luminari invocando le leggi dell’economia sana.

Per gli Stati Uniti, ci sono insegnamenti ulteriori da trarre. Come già detto, il nostro paese figura agli ultimi posti dell’indice dell’OCSE che misura la giustizia sociale. Il suo sistema sanitario privatizzato e orientato al profitto, che persegue un modello aziendale di efficienza, è disastroso, con costi pro capite doppi rispetto a quelli di paesi comparabili e con prestazioni tra le peggiori in assoluto. È assurdo continuare ad accettare questa situazione. È giunto il momento di adeguarsi al livello degli altri paesi e istituire un sistema sanitario universale umano ed efficiente.

Altri piccoli passi possono essere fatti nell’immediato. Le multinazionali stanno correndo ancora una volta dallo Stato balia alla ricerca di salvataggi. Perché vengano concessi, dovrebbero essere imposte alcune rigide condizioni: niente premi e indennità ai dirigenti per tutta la durata della crisi; divieto permanente al riacquisto di azioni proprie (stock buyback) e ai paradisi fiscali, ossia a forme di depredazione del settore pubblico per decine di bilioni di dollari. Sarebbe un cambiamento non da poco. Sono strade percorribili? Certo che sì. Queste regole un tempo erano legge, che veniva applicata; fino a quando Reagan non ruppe ogni argine. Tra le altre condizioni che mi vengono in mente, bisognerebbe pretendere che vi sia una rappresentanza dei lavoratori nel management e che venga stabilito un salario di sussistenza.

Ci sono tante altre misure che sono praticabili nel breve periodo e che si potrebbero allargare in futuro. Ma, a parte questo, la crisi ci dà l’opportunità di ripensare e ricostruire il nostro mondo. I padroni stanno già impiegando tutte le loro energie in questa missione, e se non saranno contrastati e sopravanzati da forze popolari realmente impegnate, ci riaffacceremo su un mondo ben più deforme, un mondo che potrebbe non sopravvivere a lungo.

I padroni, però, sono a disagio. Mentre i contadini imbracciano i forconi, l’aria nei quartier generali delle multinazionali sta cambiando. Gli alti papaveri fanno fronte comune per dimostrare che sono dei bravi ragazzi e che, se lasciati alle loro amorevoli cure, il benessere e la sicurezza di tutti saranno garantiti. È giunto il tempo, proclamano, che la cultura e la prassi aziendali divengano più solidali, non più attente solo agli utili degli azionisti (la maggior parte dei quali ricchissimi) ma anche agli altri gruppi d’interesse: i lavoratori e la comunità. È stato il tema dominante dell’ultima conferenza di Davos a gennaio.

Ma non dicono che questa canzone l’abbiamo già sentita. Negli anni Cinquanta l’espressione in voga era «la grande azienda deve avere un’anima». Quanta anima avessero, non ci è voluto molto per scoprirlo.

C.J. Polychroniou: Bob, puoi aiutarci a comprendere lo choc economico provocato dal coronavirus? Quanto sarà pesante l’impatto socioeconomico, e chi ne sarà maggiormente colpito?

Pollin: La velocità vertiginosa del crollo economico risultante dal COVID-19 non ha precedenti storici.

Nella settimana del 4 aprile, 6,6 milioni di persone hanno presentato le prime richieste per ricevere l’indennità di disoccupazione. La settimana prima l’avevano presentata 6,9 milioni di persone, e 3,3 milioni quella prima ancora. Prima di queste tre settimane, il numero più alto di richieste inviate si era registrato nell’ottobre del 1982, durante la grave recessione a «W» dell’era Reagan. A quell’epoca il record di richieste raggiunse le 650.000 unità. Questa disparità tra il 1982 e oggi è sbalorditiva, anche prendendo in considerazione le dimensioni relative dell’attuale forza lavoro statunitense rispetto al 1982. In quegli anni, le 650.000 domande di indennità di disoccupazione costituivano lo 0,6% della forza lavoro. I 6,6 milioni di richieste della prima settimana di aprile e i 6,9 milioni della settimana precedente sono entrambi pari al 4% della forza lavoro. Dunque, come percentuale della forza lavoro, queste richieste settimanali sono state 7 volte superiori rispetto al record precedente del 1982. Sommando le domande delle ultime tre settimane scopriamo che oggi ci sono 16,8 milioni di nuovi disoccupati, ossia oltre il 10% della forza lavoro statunitense. La previsione è che questa cifra continuerà a crescere per molte settimane ancora, con la possibilità che la disoccupazione salga al 20%: una percentuale mai vista dai tempi bui della Grande depressione degli anni Trenta.

La condizione dei disoccupati degli Stati Uniti, inoltre, è aggravata dal fatto che a molti di loro l’assicurazione sanitaria era coperta dai datori di lavoro. Adesso questa copertura è sfumata. La legge di stimolo economico firmata da Trump il 27 marzo non prevede fondi per le cure delle persone contagiate. La Peterson-Kaiser Family Foundation ha stimato che le cure potrebbero costare fino a 20.000 euro, e che persino chi ha la copertura assicurativa dal datore di lavoro potrebbe dover pagare 1300 dollari di spese vive. Così, nello spirito dell’aziendalizzata e sommamente iniqua sanità statunitense, a causa del COVID-19 milioni di persone si vedranno arrivare conti salatissimi per le cure mediche proprio nel momento in cui sono più vulnerabili. Se oggi fosse operativo il Medicare for All, la copertura sanitaria per tutti sarebbe un fatto assodato.

Oltre alla situazione di quelli che perdono il lavoro, dobbiamo anche analizzare le condizioni in cui si trova chi svolge un lavoro essenziale e in prima linea in questa emergenza. Queste persone mettono a rischio la propria salute per andare a lavorare. Uno studio di Hye Jin Rho, Hayley Brown e Shawn Fremstad del Center for Economic and Policy Research dimostra che oltre trenta milioni di lavoratori statunitensi (quasi il 20% dell’intera forza lavoro americana) sono impiegati in sei grossi settori industriali direttamente coinvolti dall’emergenza.12 Tra costoro vi sono assistenti di negozio, infermieri, addetti alle pulizie, magazzinieri e conducenti di autobus. Un buon 65% di loro sono donne. Un’enorme percentuale di queste persone è anche sottopagata e non ha assicurazione sanitaria. Questi lavoratori essenziali si espongono al rischio di contagio, e se dovessero infettarsi avrebbero dinanzi a sé la prospettiva di gravi problemi economici oltre che di salute.

Il coronavirus sta colpendo brutalmente anche le comunità afroamericane a basso reddito. Per esempio, nell’Illinois tra gli afroamericani si conta oltre la metà di tutti i morti per coronavirus, anche se essi costituiscono solo il 14% della popolazione statale. In Louisiana il 70% dei morti finora sono afroamericani, benché essi costituiscano il 32% della popolazione. Schemi simili si stanno presentando anche in altri Stati. Da queste cifre emerge il dato evidente che gli afroamericani con un reddito inferiore non hanno gli stessi mezzi per tutelarsi attraverso il distanziamento sociale e l’isolamento in casa dal lavoro.

Per quanto gravi siano oggi le condizioni negli Stati Uniti e nelle altre economie avanzate, sembreranno di modesta entità una volta che il virus comincerà a diffondersi, come è molto probabile che accada, e con effetti catastrofici, nei paesi a basso reddito dell’Africa, dell’Asia, dell’America latina e dei Caraibi. Innanzitutto, sarà pressoché impossibile applicare nei quartieri poveri di New Delhi, per esempio, o di Nairobi o di Lima, le strategie di distanziamento sociale e di autoisolamento che si sono rivelate relativamente efficaci nei paesi ad alto reddito nel rallentare il contagio, perché le persone di quelle comunità vivono in quartieri sovrappopolati; devono inoltre prendere mezzi pubblici super affollati per andare dovunque, compreso il posto di lavoro, perché non possono permettersi di restare a casa. Questo problema è aggravato dalle condizioni di lavoro in queste aree: nella maggior parte dei paesi a basso reddito, circa il 70% dell’occupazione è informale, il che significa che i lavoratori non ricevono dai datori di lavoro alcuna indennità, tra cui il congedo retribuito per malattia. Come scrivono gli economisti indiani C. P. Chandrasekhar e Jayati Ghosh, questi lavoratori e le loro famiglie «sono ovviamente i più vulnerabili a una crisi economica. Quando un tale stravolgimento arriva a seguito di una calamità sanitaria senza precedenti, naturalmente le preoccupazioni si moltiplicano».13

Per giunta, molte nazioni a basso reddito possono contare su un bilancio per la sanità estremamente limitato. Come se non bastasse, queste nazioni sono state duramente colpite dal crollo del turismo come pure dal forte calo delle entrate provenienti dalle esportazioni e dalle rimesse. Ecco dunque che, nelle ultime settimane, ottantacinque paesi hanno già preso contatti con il Fondo monetario internazionale per aiuti di emergenza nel breve termine, quasi il doppio di quelli che fecero richieste simili dopo la crisi finanziaria del 2008. Ed è probabile che la situazione si aggraverà in breve tempo.

Noam, il coronavirus ucciderà la globalizzazione?

Chomsky: La globalizzazione, in una forma o in un’altra, è presente fin dai più antichi annali storici, e anche prima. E continuerà a esistere. La domanda è: in quale forma? Supponiamo, per esempio, che si ponga la questione se trasferire alcune imprese dall’Indiana al Messico settentrionale. Chi lo decide? I banchieri di New York o di Chicago? O forse i lavoratori e la comunità, magari coordinandosi con i loro omologhi messicani. Sussistono svariate forme di associazione tra le popolazioni – e anche di conflitti di interessi tra di loro –, che non coincidono con il colore della bandiera. Il sordido spettacolo di Stati che competono tra loro quando invece servirebbe la cooperazione per combattere una crisi mondiale ci fa capire quanto sia imperativo smantellare la globalizzazione basata sul profitto e costruire un vero internazionalismo, se vogliamo scongiurare l’estinzione. Questa emergenza ci offre l’occasione per liberarci dalle catene ideologiche, per immaginare un mondo completamente diverso e per deciderci a costruirlo.

Il coronavirus probabilmente modificherà la fragilissima economia internazionale edificata negli ultimi anni, governata dal profitto e indifferente alle esternalità, tra le quali ad esempio la devastazione ambientale provocata dalle transazioni all’interno di complesse catene di distribuzione, per non parlare della distruzione di vite umane e comunità. Tutto questo, probabilmente, dovrà essere ripensato, ma ancora una volta dobbiamo domandarci chi sarà a guidare il processo, e trovare una risposta.

Qualche passo verso l’internazionalismo al servizio dei popoli, non delle concentrazioni di potere, viene compiuto. Gianīs Varoufakīs e Bernie Sanders hanno lanciato un appello per una Internazionale progressista che contrasti l’Internazionale degli Stati reazionari forgiata dalla Casa Bianca di Trump.14

Sforzi simili possono assumere molte forme. I sindacati sono ancora definiti «internazionali», nel solco di sogni che non devono tramontare. E qualche volta non lo fanno. I portuali si sono rifiutati di scaricare merci come atto di solidarietà internazionale. Ci sono stati diversi esempi ragguardevoli di solidarietà internazionale, a livello popolare e statuale. A livello statuale, l’internazionalismo cubano è impareggiabile – basti pensare allo straordinario ruolo di Cuba nella liberazione dell’Africa meridionale, raccontata bene da Piero Gleijeses, o all’opera dei suoi medici in Pakistan dopo il devastante terremoto del 2005, o ancora ai gesti per controbilanciare l’egoismo dell’Unione europea oggi.

A livello popolare, non mi viene in mente nulla di paragonabile al flusso di statunitensi verso l’America centrale negli anni Ottanta per aiutare le vittime delle guerre terroristiche di Reagan e del terrorismo di Stato da lui appoggiato; persone di qualsiasi estrazione, tra le quali le più tenaci e attive erano quelle provenienti dai gruppi religiosi dell’America rurale. Prima di allora non c’era stato nulla di simile nella storia dell’imperialismo, che mi risulti.

Senza fare ulteriori esempi, ci sono diverse forme di interazione e integrazione globale. Alcune sono meritorie e dovrebbero essere perseguite attivamente.

I governi di tutto il mondo stanno rispondendo alle ripercussioni economiche del coronavirus con massicce misure di stimolo economico. Negli Stati Uniti l’amministrazione Trump è pronta a erogare aiuti per due bilioni di dollari con l’approvazione del Congresso. Bob, secondo te è sufficiente? Sarà un test per capire quanto altro debito il paese può sopportare?

Pollin: Il piano di stimolo economico che Trump ha firmato a marzo è la più ampia misura mai varata nella storia americana. I 2000 miliardi equivalgono a circa il 10% del PIL statunitense, che il governo intende distribuire rapidamente nei prossimi mesi. Per converso, il pacchetto di misure fiscali del 2009 di Obama, del valore di 800 miliardi di dollari, fu spalmato in due anni ed era pari a circa il 3% del PIL per anno.

Nonostante questa portata senza precedenti, è facilmente intuibile che l’attuale programma è troppo ridotto e che perciò avrà ben poco impatto, per svariate ragioni. Peraltro, tutto considerato, questo stimolo concederà enormi vantaggi alle grosse società statunitensi e a Wall Street, ossia alla stessa gente che ha ricavato i maggiori benefici appena undici anni fa dalle misure di Obama e dal conseguente salvataggio del sistema finanziario. Ho già fatto notare che questo stimolo economico non garantisce alcun sostegno sanitario alle persone contagiate dal COVID-19. Inoltre, offre un supporto aggiuntivo minimo sia agli ospedali, in prima linea nella lotta contro il virus, sia ai governi statali e locali. Questi ultimi registreranno infatti un drastico calo delle entrate fiscali – tasse sul reddito, imposte sulle vendite e sulla proprietà – con l’avanzare della recessione. Durante la Grande recessione del 2007-2009 le entrate fiscali statali e locali diminuirono del 13%; oggi possiamo aspettarci un calo di almeno pari entità. In assenza di una massiccia iniezione di fondi dal governo federale – ossia un’iniezione circa tre volte superiore a quella dei fondi stanziati finora –, i governi statali e locali saranno costretti a fare tagli di bilancio e licenziamenti su vasta scala, anche tra gli insegnanti, gli operatori sanitari e i funzionari di polizia, che costituiscono complessivamente il grosso della spesa per il personale.

Persino l’amministrazione Trump sembra riconoscere che la legge per lo stimolo economico è troppo ristretta. Per questo sia il presidente sia i deputati democratici stanno già discutendo una nuova legge di stimolo che dovrebbe ammontare ad altri due bilioni di dollari. Gli Stati Uniti hanno la capacità di sostenere questo indebitamento per erogare tali consistenti somme. Tra le altre considerazioni, come accadde anche nella Grande recessione del 2007-2009, le obbligazioni statali saranno considerate i titoli più sicuri presenti sul mercato finanziario globale. Ciò porrà un premio sui titoli statunitensi rispetto a qualsiasi altro strumento di credito sul mercato internazionale. La Federal Reserve ha inoltre la capacità, se necessario, di acquistare e ritirare obbligazioni statali se il peso debitorio diventa eccessivo. Nessun altro paese, o ente di qualsiasi genere, gode di uno status finanziario tanto privilegiato.

Da questa posizione di estremo privilegio, la Fed si è impegnata a fornire un sostegno pressoché illimitato e incondizionato alle aziende statunitensi e alle società di Wall Street. Infatti, già solo dal 18 al 31 marzo ha acquistato 1,14 bilioni di dollari in titoli privati e del Tesoro, a un ritmo di oltre un milione di dollari al secondo. Il Financial Times riporta alcune proiezioni in base alle quali le quote detenute dalla Fed potrebbero raggiungere un valore di 12 bilioni di dollari a giugno – ossia il 60% del PIL statunitense – con ulteriori incrementi successivamente.15 Volendo fare un paragone, poco prima della crisi finanziaria del 2007-2009 le quote della Fed ammontavano a un bilione di dollari. Poi salirono a due bilioni durante la crisi – una cifra pari ad appena un quinto degli interventi cui punta la Fed nei prossimi due mesi.

L’economia statunitense e quella globale necessitano in questa fase di un gigantesco salvataggio affinché persone innocenti non siano travolte dalla pandemia e dal collasso economico. Ma questo salvataggio deve mirare, nell’immediato, a garantire a tutti la necessaria assistenza sanitaria e integrità economica.

Da una più ampia prospettiva strutturale, dobbiamo anche smettere di sperperare gli enormi privilegi finanziari di cui godono gli Stati Uniti per puntellare l’edificio neoliberista che ha contrassegnato la vita economica del nostro paese e del mondo negli ultimi quarant’anni. Il fatto che il governo statunitense abbia avuto i mezzi finanziari per salvare le grandi multinazionali e Wall Street per ben due volte negli ultimi undici anni implica che ha anche la capacità di assumere il controllo delle imprese private più disfunzionali e antisociali. Potremmo cominciare sostituendo il settore privato delle assicurazioni sanitarie con Medicare for All. Il governo federale potrebbe anche acquisire una partecipazione di controllo nel settore dei combustibili fossili, che dovrà essere disattivato, in ogni caso, entro i prossimi trent’anni. Un altro settore in cui avviare una nazionalizzazione almeno parziale dovrebbe essere quello delle compagnie aeree, che oggi versano in condizioni disperate ma che negli ultimi dieci anni hanno dilapidato il 96% della loro liquidità in buyback. Gli operatori di Wall Street che hanno contribuito a costruire tali prassi finanziarie dovranno confrontarsi sia con normative rigorose sia con la concorrenza da parte di grosse banche pubbliche di sviluppo in grado di finanziare, ad esempio, il Green New Deal.

In sintesi, non dobbiamo permettere che l’economia americana post-crisi ritorni allo status quo neoliberista. Durante l’ultima Grande recessione fu chiaro che alcune delle maggiori aziende statunitensi e le società di Wall Street non sarebbero sopravvissute senza il vitale sostegno del governo. Ora, dopo appena undici anni, stiamo per rivedere lo stesso film, solo che questa volta lo guardiamo su uno schermo gigante. Quarant’anni di indottrinamento neoliberista hanno viziato le multinazionali e Wall Street, facendo loro credere che il socialismo aziendale sarebbe stato sempre lì ad esaudire le loro richieste, e che avrebbero potuto accumulare profitti a volontà scaricando i rischi, inevitabilmente, su tutti gli altri. In questo momento in particolare, se le aziende si ostinano a pensare che la loro unica ragion d’essere sia quella di massimizzare i profitti dei loro proprietari, allora il governo federale deve tagliare loro i viveri. I progressisti dovrebbero combattere con tutte le loro forze per difendere questi principi.

Noam, il coronavirus sembra aver stimolato la solidarietà tra le persone in molte parti del pianeta, e forse persino la presa di coscienza che siamo tutti cittadini del mondo. Ovviamente il coronavirus da solo non debellerà il neoliberismo e la conseguente atomizzazione della vita sociale cui abbiamo assistito sin dai suoi albori, ma prevedi comunque un cambio di rotta nel pensiero economico e politico? Forse un ritorno allo Stato sociale?

Chomsky: Queste nuove opportunità devono farci tornare alla mente la potente ondata di democrazia radicale che soffiò su buona parte del mondo sotto l’impatto della Grande depressione e della guerra antifascista – e anche le manovre dei padroni per contenere o reprimere quelle speranze. Una storia che ha da insegnarci molto anche oggi.

La pandemia dovrebbe risvegliare la gente e portarla ad apprezzare l’autentico internazionalismo, a riconoscere la necessità di curare le società malate dalla piaga neoliberista, e poi a compiere una più radicale ricostruzione mirando alle radici del male contemporaneo.

Gli americani in particolare dovrebbero prendere coscienza della debolezza del sistema di giustizia sociale; un compito non da poco. Per esempio, è sconcertante constatare come persino sul fronte di sinistra del mainstream, misure come quelle propugnate da Bernie Sanders siano considerate «troppo radicali» per gli americani. I suoi due cavalli di battaglia, l’assistenza sanitaria universale e l’istruzione universitaria gratuita, sono normali nelle società avanzate, come del resto anche in quelle più povere.

La pandemia dovrebbe portarci alla consapevolezza che in un mondo giusto le catene sociali andrebbero sostituite dai vincoli sociali, ideali che risalgono all’Illuminismo e al liberalismo classico. Ideali che vediamo concretizzarsi oggi in molti modi. Il grande coraggio e altruismo delle persone che lavorano nella sanità è un fonte d’ispirazione che ci fa capire quante risorse abbia lo spirito umano. In molti luoghi, si formano comunità di mutuo appoggio che forniscono cibo ai bisognosi e aiutano e sostengono gli anziani e i disabili.

Non v’è dubbio che il coronavirus abbia «stimolato la solidarietà tra le persone in molte parti del pianeta, e forse persino la presa di coscienza che siamo tutti cittadini del mondo». Le sfide che abbiamo dinanzi sono evidenti. E le possiamo affrontare. In questo momento cupo della storia umana, dobbiamo affrontarle, altrimenti la storia giungerà a una fine ingloriosa.

«Chomsky e Pollin: per riprenderci dal COVID-19 dobbiamo immaginare un mondo diverso»

