La lettera firmata dagli editori aderenti all'Aie: "Le aziende editoriali devono essere messe in condizione di conoscere al più presto la decorrenza delle nuove norme, che dovrebbero entrare in vigore non prima di settembre per consentire a tutta la filiera del libro di affrontare una difficile situazione"

“Come editori riuniti nell’Associazione Italiana degli Editori, da oltre 150 anni la nostra casa comune, vogliamo rivolgere un appello al governo a poche settimane dall’approvazione definitiva in Senato, lo scorso 5 febbraio, della legge sulla promozione e il sostegno della lettura (con cui lo sconto massimo consentito scende al 5%, ndr). Si tratta di un provvedimento rispetto al quale non abbiamo nascosto le nostre critiche, preoccupati per l’impatto che la riduzione degli sconti potrebbe avere sui lettori, ma che oggi è legge e di cui tutti condividiamo senza riserve gli obiettivi: far crescere la cultura del libro, allargare il pubblico dei lettori e quindi, in definitiva, alimentare lo sviluppo democratico del Paese. Daremo con convinzione e in tutte le forme possibili, a partire dalle scuole, il nostro contributo affinché questi obiettivi possano essere raggiunti. Nel garantire questo impegno, segnaliamo la necessità di consentire alle nostre imprese, di adeguarsi e prepararsi per tempo al nuovo assetto del mercato, evitando inefficienze, sprechi e doppie lavorazioni che possono danneggiare editori, rivenditori, autori e lettori. Questo è vero tanto più dopo l’affacciarsi dell’emergenza Coronavirus nel nostro Paese che obbliga il mondo del libro ad affrontare criticità inedite. Le aziende editoriali devono essere messe in condizione di conoscere al più presto la decorrenza delle nuove norme, che dovrebbero entrare in vigore non prima di settembre per consentire a tutta la filiera del libro di affrontare una difficile situazione”. Questo l’appello dell’Aie.

Ed ecco gli editori, piccoli, medi e grandi, firmatari dell’appello:

Abracadabra

Academia Universa Press (Eli)

Accademia University Press (Lexis)

Adriano Salani editore

AGE – Alfredo Guida Editore

Altalex

AMZ

Ananda Edizioni

Àncora

Angelo Londo Editore

Antonio Vallardi Editore

Apogeo

Archeolibri

Archimede

Armando Curcio Editore

Arpeggio Libero Sas

Atlas

Aurore

Ave Maria

Baopublishing

Besa Editrice

Black Cat

Bocconi University Press

Bollati Boringhieri

Bonacci Editore

Bookme

Booktime

Bruno Mondadori

Buk Buk

BUR

C.S.E.

Calabuig

Calderini

Campus L’Infinito

Cappelli Editore

Carbonio Editore

Casa Editrice D’Anna

Casa Editrice Padus

CEA

CEDAM

CEDAM scuola

Celid

Celtic Publishing

Centauria

Centro Ambrosiano

Chiare Lettere

CIDEB

CittàStudi Edizioni

Codice

Contrasto

Corbaccio

CSAO

Dantebus

DeA Planeta Libri

DeA Scuola

DeAgostini

Di Girolamo

Edagricole Scolastico

Edi. Ermes

Edipsicologiche

Editrice Bibliografica

Editrice Il Ponte

Editrice San Marco

Edizioni Angerafilm

Edizioni Centro Studi Erickson

Edizioni Controluce

Edizioni Dedalo

Edizioni di Terrenuove

Edizioni EL

Edizioni Espera

Edizioni Gribaudo

Edizioni Il Ciliegio

Edizioni Leima

Edizioni L’Informatore Agrario

Edizioni Piemme

Edizioni Plan

Edizioni Sapere Scuola

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

Edra

Edumond

Effatà Editrice

Egea

Einaudi

Einaudi Ragazzi

Einaudi Scuola

Electa Scuola

ELI

Elmedi

ELS Lascuola

Emme Edizioni

Etas

Eurilink Edizioni

Eurispes & Link Campus Editori

Fabbri Editori

Feltrinelli

Forma Edizioni

Franco Cesati Editore

Gaffi Editore

Gallucci editore

Garzanti libri

Garzanti Linguistica

Garzanti Scuola

Ghisetti & Corvi

Giannini Editore

Giuffrè

Giuffrè Francis Lefebvre

Giuseppe Maimone Editore

Gremese International

Guanda

Guerini e Associati

Guida

Harlequin Mondadori

HarperCollins

HM

Il Capitello

Il fisco

Il Mulino

Il Mulino a Vento

Il Pozzo di Giacobbe

Il Saggiatore

Il Sicomoro

In Dialogo

INDICITALIA

Infinito Edizioni

IPSOA

Isedi

Istituto Geografico De Agostini

ItacaLibri

Italo Bovolenta Editore

Italo Svevo

ITL

IUS Pisa University Press

Jaca Book

Juvenilia Scuola

Kellermann Editore

Kermes

La Coccinella

La Nuova Italia Editrice

La Scuola

La Spiga Languages

La Vita Felice

Lang

Laterza

Laterza Edizioni Scolastiche

Laterza Strumenti

Le Monnier Scuola

LED Edizioni Universitarie

Ledizioni

LEGGI D’ITALIA

Lettere Italiane

Levrotto & Bella

Lexis

Librido

Libromania

LINX

Liviana

Loescher

LOG Edizioni

Longanesi

Longman

Luni Editrice

Marchio

Marietti Scuola

Markes

Masson

McGraw-Hill Education

Minerva Scuola

Mondadori

Mondadori Comics

Mondadori For English

Mondadori Scuola

Mondadori Università

Mursia Scuola

Negroamaro

Newton Compton editori

Nicola Milano Editore

Nord

Notes Edizioni

Numeri Primi

Oscar

Otto/Novecento

Paoline Editoriale Libri

Paramond

Paravia

Patron

Pearson

Pearson Education Italia

Petrini

Piccoli-Elledici

Pickwick

Pisa University Press

Ponte alle Grazie

Poseidonia Scuola

Queriniana

Raffaello Digitale

Raffaello Formazione

Raffaello Ragazzi

Raffaello scuola

REDA

Reggio Children

Ribis

Rizzoli

Rizzoli Larousse

Rosenberg & Sellier

Salerno editrice

Sansoni

Scuola & Azienda

SEI

Signorelli Scuola

Signum Scuola

Sperling & Kupfer

TEA

Teknoring

The McGraw-Hill Companies

Theorema Libri

Touring editore

Traguardi

Tramontana

Tunué. Editori dell’immaginario

Unicopli

Università Bocconi Editore

Utet

UTET Giuridica

UTET Scienze Tecniche

Utet Università

Vallardi

Valmartina

Viella

Vita e Pensiero

Wolters Kluwer

Zanichelli editore