Come e dove comprare libri cartacei, ebook e audiolibri in queste settimane di emergenza? Una guida - in costante aggiornamento - al servizio di lettori, editori, librai e autori

In questi giorni in cui tutti siamo costretti a restare a casa per l’emergenza covid-19, i libri cartacei, gli ebook e gli audiolibri sono senza dubbio un’occasione di conforto, riflessione, informazione e, perché no, evasione.

Ma è possibile comprarli, vista le situazione? E se sì, dove e con quali modalità?

Qui di seguito una guida, in costante aggiornamento, al servizio di lettrici, lettori, editori, librai e autori.

GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SULLE CONSEGNE A DOMICILIO DA PARTE DELLE LIBRERIE

La domanda che si pongono in questi giorni librai e lettori di tutta Italia è tanto semplice quanto non di semplice risposta: le consegne a domicilio, direttamente da parte dei librai o tramite corrieri, sono consentite, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza (distanza, guanti, mascherina etc.)?

Come comunicato nei giorni scorsi dall’Associazione Librai Italiani, stando a un’interpretazione data da Confcommercio sulla base delle faq del Governo, le consegne sarebbero consentite. L’Ali, dunque, usa il condizionale. Allo stesso tempo libraie e librai sono invitati a prendere contatto con gli uffici del commercio del proprio comune per avere conferma di quanto indicato dall’ufficio legale di Confcommercio.

Al momento ci sono comuni che hanno già autorizzato la consegna a domicilio, come ad esempio Belluno, ma anche altri che l’hanno negata, come Aosta, a seguito del parere negativo della protezione civile regionale.

Da Nord a Sud, sono tante le librerie grandi e piccole che stanno consegnando i libri sia tramite corriere, sia tramite consegne a domicilio.

DOVE COMPRARE I LIBRI CARTACEI ONLINE

Naturalmente i libri cartacei si comprano anche nei numerosi negozi online. Certo, va specificato che l’emergenza covid-19 sta portando a notevoli limitazioni ai rifornimenti, ai magazzini e alla distribuzione dei libri. Il colosso dell’ecommerce Amazon, al centro delle polemiche nei giorni scorsi in relazione al rispetto delle direttive di sicurezza nei suoi magazzini, ad esempio ha deciso di rifornire i magazzini solo di prodotti “essenziali”, almeno fino al 5 aprile. Stando alle comunicazione di Amazon, i libri sono considerati essenziali. Ovviamente non tutti sono disponibili, sia su Amazon sia sugli altri negozi.

Va anche detto che gli editori stanno rimandando gran parte delle uscite e, in pochi casi, anticipando la pubblicazione della versione ebook delle novità. Ammenoché non siano costrette da fattori esterni, infatti, le case editrici italiane stanno quindi aspettando che riscendano in campo i librai per lanciare le novità (una forma di solidarietà a nostro avviso doverosa tra due categorie che non possono fare a meno l’una dell’altra).

Ad ogni modo, gli store online dove ordinare libri cartacei (tenendo conto che, al momento in cui scriviamo, alcuni titoli non sono a disposizione) sono numerosi. Tra questi:

–Amazon

–Ibs

–La Feltrinelli

–Libraccio

–Mondadori Store

–Libreria Universitaria

–Hoepli

DOVE COMPRARE GLI EBOOK

Dati alla mano, l’emergenza coronavirus avvicina i lettori agli ebook: anche grazie alle promozioni e agli sconti sul catalogo che tanti editori stanno promuovendo, nelle ultime settimane il mercato dei libri digitali è infatti cresciuto in media di circa il 50%. Tra l’altro, conoscono un’ascesa anche gli ebook per bambini, che in questi anni non hanno mai raggiunto una quota di mercato significativa (ciò si spiega facilmente: i più piccoli in particolare hanno bisogno del contatto fisico con l’oggetto libro, senza dimenticare la bellezza di tanti volumi cartacei per i più piccoli). Sono numerosi i negozi online attraverso cui acquistare ebook. Tra questi:

–Amazon

–Ibs

–Kobo

–La Feltrinelli

–Libraccio

–Mondadori Store

–Libreria Universitaria

–Hoepli

–Bookrepublic

–Apple

–Google

COME ASCOLTARE GLI AUDIOLIBRI

Vale anche per gli audiolibri lo stesso discorso fatto per gli ebook. Nelle settimane dell’#iostoacasa gli ascolti sono in crescita. Ed ecco i principali servizi a disposizione delle ascoltalettrici e degli ascoltalettori italiani.

-Decine di migliaia di audiolibri, podcast e serie originali su Audible, disponibile su ogni dispositivo, anche senza connessione. Gratis per i primi 30 giorni, dopo l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 euro al mese. A disposizione, l’accesso illimitato a tutto il catalogo. La disdetta è disponibile in qualsiasi momento.

–Storytel mette a disposizione più di 100mila audiolibri e podcast senza limiti. E’ possibile provare gratuitamente il servizio per 14 giorni, poi l’abbonamento costa 9,99€ al mese (anche in questo caso si può disdire in qualsiasi momento)

-Gli audiolibri sono a disposizione anche su iTunes (Apple).

LE INIZIATIVE GRATUITE

Non mancano ovviamente le iniziative gratuite. Come sanno le lettrici e i lettori de ilLibraio.it, Andrea Vitali (che è anche un medico), e la casa editrice Garzanti hanno deciso di regalare in versione ebook un romanzo ideale per staccare per un po’ la mente dai timori di queste lunghe e tese giornate: Una finestra vistalago.

Regali digitali anche per i più piccoli e le loro famiglie: Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza (Guanda) di Luis Sepúlveda e Brucoverde e Stella stellina la notte si avvicina… di Giovanna Mantegazza (editi da La Coccinella) sono tre libri in regalo in versione app (nell’ambito del progetto “I libri per tutti”), sviluppate con rigore scientifico per bambine e bambini con disturbi complessi della comunicazione (ma fruibili da tutti i più piccoli).

Un terzo esempio: L’amore ai tempi del Covid-19 è un racconto inedito di Antonio Manzini in regalo ai lettori, un’indagine di Rocco Schiavone a sostegno dell’Ospedale Spallanzani (attraverso il sito della Sellerio): qui i particolari.

In generale, tante case editrici italiane in questi giorni stanno regalando ebook ai lettori.