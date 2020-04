Chiuse ormai da settimane, le librerie (e le cartolibrerie) potranno riaprire, ovviamente rispettando i protocolli di sicurezza, a partire da martedì 14 aprile. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte - I dettagli

Chiuse ormai da settimane, le librerie (e le cartolibrerie) potranno riaprire, ovviamente rispettando i protocolli di sicurezza, a partire da martedì 14 aprile. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, presentando il nuovo dpcm, con cui ha comunque prorogato fino al 3 maggio gran parte delle restrizioni già in vigore.

Nelle scorse difficili settimane tante librerie da Nord a Sud hanno puntato sul servizio di consegna a domicilio (è anche nato un progetto, “LibridaAsporto”, attraverso cui molte case editrici finanziano le consegne dei negozi aderenti). E non sono mancati gli appelli e le prese di posizione per chiedere la riapertura (“perché le tabaccherie sì e le librerie no?”). Certo, ora ci sarà da capire come si riorganizzeranno librai e libraie. E come si riorganizzerà la filiera del libro alla luce di questa novità.

Il commento del presidente dei librai

Arriva il commento a caldo dell’Associazione Librai Italiani. Spiega il presidente Paolo Ambrosini: “Bene la riapertura delle nostre librerie, ma siamo consapevoli che questa riapertura non ci ridarà gli oltre 25 milioni persi in questo primo mese. Per questo chiediamo l’istituzione di un Fondo speciale con contributi a fondo perduto. Come associazione stiamo già lavorando per dare tutte informazioni necessarie alla rete delle librerie per organizzare in sicurezza la riapertura dei negozi, in pieno rispetto delle normative igienico sanitarie a tutela nostra, dei nostri collaboratori e dei clienti“.

Il commento del presidente dell’Associazione Italiana Editori alla decisione del governo sulle librerie

“Bene e giusto che i librai possano riaprire. Ma per uscire dalla crisi indispensabili gli aiuti di emergenza”. Il presidente dell’Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi commenta positivamente la scelta di consentire la riapertura delle librerie già dopo Pasqua. “Naturalmente – spiega Levi – spetta alle singole librerie l’ultima parola sulla riapertura dei loro esercizi, a tutela della salute dei clienti e dei librai, valore primario per noi tutti”. “Riaprire le librerie è un primo passo perché il mondo del libro possa tornare alla normalità e uscire dalla gravissima crisi nella quale tutti ci troviamo. Per questo, sono indispensabili gli aiuti di emergenza che insieme, editori e librai, abbiamo chiesto e che confidiamo siano immediatamente messi in campo con il prossimo provvedimento di sostegno all’economia” sottolinea il presidente dell’Aie.

“Avete dimenticato il libro”

Nelle settimane dell’emergenza covid-19 le vendite di libri sono infatti crollate (compensate solo in minima parte dall’aumento delle vendite di ebook), e nel mondo dell’editoria la preoccupazione è cresciuta di giorno in giorno.

Non sono mancati gli appelli al governo da parte delle associazioni di categoria. Per citare solo l’ultimo, ieri, a seguito dell’approvazione in Parlamento del Decreto Cura Italia, proprio la stessa Associazione Italiana Editori è tornata a denunciare – attraverso la voce del presidente Levi e dei quattro suoi vicepresidenti Andrea Angiolini (presidente del gruppo Accademico Professionale), Giovanni Bonfanti (presidente del gruppo Educativo), Diego Guida (presidente del gruppo Piccoli Editori) e Marco Tarò (presidente del gruppo degli Editori di Varia), “la mancanza di aiuti specifici per il mondo del libro nelle prime misure varate per far fronte all’emergenza”.“L’editoria italiana, che non ha mai ricevuto aiuti diretti, è oggi allo stremo. Siamo sicuri che il governo interverrà nel decreto di aprile con un fondo a sostegno. Non possiamo permetterci, quando ripartiremo, un mondo senza libri”.