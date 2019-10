Ideata da Charles Addams nel 1938, la Famiglia Addams è stata la protagonista di diversi film, serie televisive e videogiochi. Ora torna al cinema il 31 ottobre in versione animata, e nelle librerie in tre formati diversi (per bambini, ragazzi e adulti) - I particolari

Ogni famiglia è diversa. Ma alcune famiglie sono più diverse delle altre. E una tra le più strambe, macabre e grottesche è la celebre famiglia Addams, che ritorna in un film d’animazione questo Halloween – quale giorno migliore? – con la regia di Greg Tiernan e Conrad Vernon.

Tra le voci italiane scelte per i componenti della famiglia ci sono Pino Insegno (Gómez), Virginia Raffaele (Morticia), Eleonora Gaggero (Mercoledì), Luciano Spinelli (Pugsley), Loredana Bertè (Nonna) e Raoul Bova (Zio Fester).

HarperCollins Italia, invece, porta la storia creata da Charles Addams nel 1938 in libreria con tre titoli per bambini e ragazzi. L’autrice Calliope Glass ha dato vita a La famiglia Addams. Il romanzo del film, dove la trama segue i passi della sceneggiatura di Tiernan e Vernon: la famiglia Addams, non proprio la tipica famiglia americana, non immagina neanche che gli altri li possano trovare un po’ strani.

La realtà comincerà a emergere quando, scontrandosi con una subdola conduttrice di reality ossessionata “dall’assoluta perfezione color pastello della vita suburbana”, inizieranno a nascere non pochi problemi durante l’importante riunione generale di tutti i parenti.

Per i più piccoli, sempre edito da HarperCollins Italia, La famiglia Addams diventa un picture book che racconta per immagini il loro pazzo mondo. Un modo per far conoscere questi personaggi ormai storici anche ai più piccoli, grazie alle illustrazioni di Lissy Marlin.

La libreria di Mercoledì (HarperCollins, traduzione di Ilaria Katerinov), di Alexandra West e Calliope Glass, è dedicato alla giovane figlia dei coniugi Addams, famosa per i suoi gusti decisi e piuttosto particolari. Questi, non sono da meno anche nella letteratura: libri preferiti, consigli di lettura e citazione del cuore vanno da Edgar Allan Poe a Mary Shelley, passando per William Shakespeare e Nathaniel Hawthorne.

Un libro illustrato per bambini – e per adulti – sull’inconfondibile amore per il macabro di Mercoledì.