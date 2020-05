Il nome della vincitrice della seconda edizione del premio, che mette in palio 150mila euro, è stato comunicato nel corso di una conferenza stampa via Zoom. "Le imperfette" uscirà il 9 giugno

Lo scorso anno la prima edizione del Premio DeA Planeta vide l’annuncio della vittoria di Simona Sparaco (autrice di Nel silenzio delle nostre parole), nel corso di un’affollata cena a Milano. Quest’anno, in piena pandemia, la seconda edizione del premio si chiude inevitabilmente in tutt’altra atmosfera.

Il nome della vincitrice della seconda edizione del premio, che mette in palio ben 150mila euro, viene infatti comunicato nel corso di una conferenza stampa via Zoom. A vincere è stata Imperfette di Federica De Paolis (in cinquina sotto pseudonimo), romana, già autrice di libri per Fazi (Lasciami andare e Via di qui), Bompiani (Ti ascolto e Rewind) e Mondadori (Notturno salentino): “Ho scelto di partecipare al premio con il nome di mia madre, morta anni fa. Dopo la sua perdita ho avuto la spinta per scrivere il mio primo romanzo”. La vincitrice, dialoghista cinematografica, ha insegnato allo IED sceneggiatura e scrittura creativa, e ha scritto per la tv: “Le imperfette racconta noi donne, tra debolezze e chiaroscuri. E parla di maternità”.

L’autrice ha annunciato che devolverà parte del ricavato dalla vittoria all’Airc, che si occupa di ricerca sul cancro.

Oltre 700 le opere candidate alla seconda edizione (anche dall’estero), di cui 274 presentate da autori sotto pseudonimo. A valutarle, la giuria composta da Pietro Boroli (presidente di De Agostini Editore), Claudio Giunta (docente e scrittore), Rosaria Renna (conduttrice radiofonica e televisiva), Simona Sparaco e Manuela Stefanelli (direttrice Libreria Hoepli).

Nel corso dell’incontro a distanza, Gian Luca Pulvirenti, amministratore delegato di DeA Planeta Libri, ha motivato la scelta, nonostante la situazione, di “andare avanti e di dare la possibilità alla giuria di scegliere. Ci sembra giusto pubblicare il libro vincitore in occasione della riapertura delle librerie”. Il romanzo sarà in libreria dal 9 giugno.

Staremo anche a vedere anche come si evolverà il percorso di DeA Planeta Libri, joint venture tra il Gruppo De Agostini e il Grupo Planeta.