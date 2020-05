Come si promuove con successo una raccolta di fondi? Esce in ebook "Give back, L'arte del fundraising per la cultura", il manuale di Irene Sanesi. Utile in questi giorni di crisi, che richiedono nuovi patti e nuove basi, anche finanziarie, per qualsiasi attività culturale...

Di cosa parliamo quando parliamo di fundraising, e di fundraising per la cultura in particolare? Un tema di grande interesse, in particolare nelle settimane difficili segnate dall’emergenza covid-19 e dalla grande preoccupazione per il futuro della cultura stessa. Al tema è dedicato un saggio, firmato da Irene Sanesi, in uscita direttamente in ebook per marcos y marcos: Give back, L’arte del fundraising per la cultura.

Come si promuove con successo una raccolta di fondi? Quali sono le norme, le regole, gli accorgimenti tecnici e strategici per intercettare i partner ideali, incrementare la propria reputazione e ottenere ciò che ci si propone? Give back si pone come manuale concreto, dedicato esplicitamente al settore culturale. Dove per rendere attraente, conosciuto e sostenibile un progetto sono necessarie costanza, affidabilità, capacità di costruire una rete di relazioni. E, va da sé, risorse economiche.

Give back nasce da una lunga esperienza di raccolta fondi, relazioni con istituzioni, formazione, assistenza e mentoring per enti, fondazioni, associazioni del mondo della cultura.

Un manuale, come detto, utile in questi giorni di crisi, che richiedono nuovi patti e nuove basi, anche finanziarie, per qualsiasi attività culturale.

Insieme al libro la casa editrice propone un corso online sull’arte del fundraising culturale, dal 12 maggio: quattro incontri a cura di Irene Sanesi e Franco Broccardo.