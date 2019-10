Torna in versione aggiornata, la “guida per la maternità maschile” di Giacomo Papi, per orientare con humour i neopapà spaesati dal concepimento fino ai primi mille pannolini...

Torna con Sonzogno, in versione aggiornata, la “guida per la maternità maschile” di Giacomo Papi dal titolo Papà – Sapere tutto e rimanere felici. Una guida che contiene informazioni utili e humour, per orientare i neopapà spaesati dal concepimento fino ai primi mille pannolini.

Papi pensa a una “guida alla gravidanza per i padri“, che non è solo una raccolta di tutte le gioie e i travagli della paternità, ma anche un manuale d’informazioni – mediche e psicologiche – necessarie a rendere l’attesa più facile. Dallo spermatozoo ai primi tre mesi di vita: i progressi del feto, le fasi della gestazione, il supplizio dei corsi preparto, la cronaca precisa del lieto evento, gli esami medici da fare, le decisioni da prendere, i cambiamenti da affrontare.

Il libro di Papi può essere letto come un romanzo, consultato come un manuale (sono presenti anche statistiche, disegni e consigli per le acrobazie dell’amor gravido illustrate da fotografie d’epoca), e ha lo scopo di non far sopraffare dalla situazione i neo-papà. Per le madri invece, è un’opportunità per spiare i sentimenti delle proprie dolci metà.

Classe 1968, Papi è nato a Milano e, oltre a occuparsi della direzione della scuola di scrittura Belleville, ha scritto libri come I fratelli Kristmas (Einaudi), La compagnia dell’acqua (Einaudi) e Il censimento dei radical chic (Feltrinelli).