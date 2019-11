La guida tascabile delle librerie italiane viventi

Un volume racconta le librerie italiane, da Sud a Nord, dando voce a libraie e librai

Edizioni Clichy propone Guida tascabile delle librerie italiane viventi, volume in cui i negozi, indipendenti e di catena, si raccontano proponendo ai “viaggiatori letterari“, ma anche ai curiosi e ai lettori, una vera e propria mappatura delle librerie italiane “viventi”, dove l’aggettivo non è casuale e prefigura anche una testimonianza, un’oggettivazione, un mettere un punto su ciò che sopravvive e anche su ciò che purtroppo è scomparso. Sul come, sul dove, sul perché si fa, si propone, si costruisce, si presidia la cultura in Italia, attraverso lo strumento principale per poterlo fare: i libri.

Il percorso si svolge in senso “inverso”, da Alghero ad Aosta, rovesciando cioè il consueto modo di pensare il nostro Paese, e per ogni libreria si trovano le informazioni di base, lo staff e una risposta personale a queste domande: “La tua storia in 280 caratteri”- “Che libreria sei, in una sola parola?” – “Qual è il libro che identifica la tua libreria?” – “Qual è il personaggio letterario che rappresenta la tua clientela?” – “A chi vorresti vendere un libro? E quale libro?” – “Qual è la domanda più strana che ti è stata fatta?” – “Qual è la tua libreria preferita nel mondo? E in Italia?” – “Usciti dalla tua libreria bisogna andare assolutamente… dove?” – “Cosa trovo da te che non trovo altrove?”.

A questo percorso si aggiunge una sezione dedicata ai lettori, che hanno risposto alla domanda: “Qual è secondo te il libro che non dovrebbe mai mancare in una libreria?”, in modo da costruire una sorta di “libreria ideale dei lettori”.