In questi giorni sono tanti gli hashtag che circolano sui social, attraverso cui lettrici e lettori, autrici e autori, libraie e librai, editori, bookinfluencer e addetti ai lavori condividono le proprie letture.

Solo qualche esempio (molti altri se ne potrebbero aggiungere): #libriaperti, #ioleggoacasa, #iostoacasa, #conunlibro, #librichecisalvano, senza dimenticare pagine Instagram nate per l’occasione come @soslettura (“consigli di lettura in tempi di emergenza”, in cui diversi autori stanno proponendo brevi video di suggerimenti).

E poi ci sono tante anche altre iniziative, come ad esempio quelle che qui vi presentiamo:

L’INIZIATIVA DEL “MAGGIO DEI LIBRI”

Da dieci anni Il Maggio dei Libri, campagna di promozione della lettura ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, permette a lettori di tutte le età di condividere riflessioni, spunti e suggestioni attorno alle grandi storie custodite nei libri. Migliaia di iniziative si sono svolte in luoghi diversi e suggestivi, piazze, biblioteche, teatri, scuole, librerie, laboratori… “Oggi, con la speranza di poter tornare presto a vivere e condividere quei momenti, Il Maggio dei Libri ha scelto di restare accanto alla propria comunità virtuale “abitando” lo spazio dei suoi canali social grazie alla campagna #ioleggoacasa, creata parallelamente a quella promossa dal MiBACT #iorestoacasa. “In questi giorni in cui è indispensabile restare a casa – commenta Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il libro e la lettura – dobbiamo cogliere la rara possibilità di dedicare alcune ore a noi stessi. Ho pensato di creare la campagna #ioleggoacasa proprio per questo, perché il tempo libero si trasformi in un’occasione di crescita da dedicare alla lettura, e in cui andare alla scoperta, o alla riscoperta, dell’immenso patrimonio librario che abbiamo a disposizione”. Molti gli scrittori e i gli artisti che hanno raccolto l’invito di creare delle pillole video per consigliare alcuni titoli con cui affrontare il delicato momento che stiamo attraversando. Tra i testimonial anche autrici e autori come Gianni Biondillo, Gianrico Carofiglio, Paolo Di Paolo, Giordano Bruno Guerri, Andrea Kerbaker, Alberto Rollo, Alessandra Tedesco, Paola Zannoner e l’attore Giuseppe Maggio.

#IOLEGGOPERCHÉ LANCIA LA STAFFETTA LETTERARIA #LEGGIAMOUNASTORIA

Godiamoci un libro. Parte oggi #leggiamounastoria, la staffetta letteraria social di #ioleggoperché, l’iniziativa nazionale per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, organizzata e promossa dall’Associazione Italiana Editori (e di cui ilLibraio.it è media partner sin dalla prima edizione), che in questo momento di difficoltà vuole così rimettere al centro i libri e la lettura, facendo rete con gli autori e creando un ponte con le scuole. Grazie al supporto e all’attiva collaborazione delle case editrici sono tante, infatti, le scrittrici e gli scrittori che hanno mandato e stanno inviando una lettura, un breve testo, un messaggio che verrà postato sui canali social del progetto e sul sito Ioleggoperche.it. In questo modo, i messaggi e le storie arriveranno ai bambini e ai ragazzi delle oltre 15mila scuole che partecipano a #ioleggoperché su tutto il territorio nazionale (scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori) e non solo, a tutti gli appassionati di lettura che da cinque anni ormai seguono l’iniziativa. “Nei momenti di difficoltà, i libri sono in grado di trasportarci in mondi lontani, di farci sognare e farci compagnia – ha sottolineato il presidente dell’Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi –. Hanno il potere di alleggerirci i pensieri con la sola forza delle parole. In un momento di emergenza che coinvolge tutto il paese, il messaggio che vogliamo lanciare è quello di godersi un libro, al sicuro dalla poltrona di casa, offrendo così alla community di #ioleggoperché, composta da insegnanti, studenti, genitori, librai e appassionati di lettura, contenuti di valore e di intrattenimento per rimettere al centro del tempo e dei pensieri il libro e la lettura”.

IL FESTIVAL LETTERARIO DIGITALE “DECAMERON”

I festival letterari e le presentazioni di libri che si sarebbero dovuti svolgere in questo periodo sono stati annullati (o rimandati) a causa della COVID-19: c’è un posto, però, dove ci si può continuare a riunire per parlare di libri, ed è il web. Per questo un gruppo di editori, scrittori e editor sta organizzando Decameron, un festival letterario online. Qui tutti i dettagli.

#IORESTOACASACOLFUMETTO

L’emergenza covid-10 ha fermato la manifestazione Cartoomics, ma arriva il primo “Salone” online del fumetto: dirette con editori e autori e una “mostra” virtuale dedicata al virus raccontato dal fumetto dagli anni Trenta ad oggi: “Corona(VS)Comics!” si svolgerà dal 25 al 28 marzo dalle ore 10 alle ore 20 sulle piattaforme social di It Comics: Twitch e Facebook raccogliendo anche video inviati dagli editori e dagli autori da tutte le parti d’Italia e d’Europa.