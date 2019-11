Sarà DeA Planeta Libri a pubblicare nel 2020 i libri ufficiali delle serie Netflix "La casa di carta"

Sarà DeA Planeta Libri a pubblicare nel 2020 i libri ufficiali delle serie Netflix La casa di carta ed Élite. L’acquisizione dei diritti avviene nell’ambito di un accordo globale tra il Gruppo Planeta e la piattaforma di streaming.

“Credo anche che i libri che pubblicheremo potranno emozionare tutti coloro che sono stati incollati agli schermi e si sono appassionati a queste storie”, dichiara Daniel Cladera, direttore generale editoriale di DeA Planeta Libri.

Le pubblicazioni prevederanno sia romanzi, in uscita per DeA Planeta, che libri di non fiction, in uscita per De Agostini. Il primo titolo sarà pubblicato il 14 gennaio 2020 per De Agostini e sarà La casa di carta. La sfida