Cosa vorrebbero leggere, vedere, ascoltare gli italiani durante le feste? Una risposta la prova a dare Ibs.it, la prima libreria italiana online, che da oltre 20 anni porta la cultura a domicilio. Interrogando il suo database e analizzando i prodotti inseriti nelle whishlist da parte dei clienti negli ultimi sei mesi, è riuscita a stilare le liste dei desideri definitive.

Tendenzialmente classici e novità per gli adulti, bestseller e illustrati per i ragazzi. A vedere poi la lista dei desideri del reparto cd e vinile non c’è alcun dubbio, se avete un amico appassionato di musica la scelta migliore sarà un vinile, probabilmente dei Pink Floyd per andare ancora più sul sicuro.

Per i ragazzi, il magico mondo della Rowling la fa da padrone, affiancato da qualche classico dell’illustrazione. Per le serate in famiglia sul divano tanti film di animazione tra quelli di maggior successo degli ultimi anni.

I più desiderati del reparto narrativa italiana…

L’Arminuta, Donatella Di Pietrantonio (Einaudi) L’amica geniale – Vol 1., Elena Ferrante (E/O) Le otto montagne, Paolo Cognetti (Einaudi) Resto Qui, Marco Balzano (Einaudi) Il figlio del secolo, Antonio Scurati (Bompiani) La ragazza con la Leica, Helena Janeczeck (Guanda) Divorare il cielo, Paolo Giordano (Einaudi) Se questo è un uomo, Primo Levi (Einaudi) Ogni storia è una storia d’amore, Alessandro D’Avenia (Mondadori) Le città invisibili, Italo Calvino (Mondadori)

I più desiderati del reparto narrativa straniera…

Il buio oltre la siepe, Harper Lee (Feltrinelli) Pastorale Americana, Philip Roth (Einaudi) Lolita, Vladimir Nabokov (Adelphi) L’insostenibile leggerezza dell’essere, Milan Kundera (Adelphi) Il racconto dell’ancella, Margaret Atwood (Ponte alle Grazie) 1984, George Orwell (Mondadori) Tokyo Blues. Norwegian Wood , Haruki Murakami (Einaudi) Cecità, Josè Saramago (Feltrinelli) Kafka sulla spiaggia, Haruki Murakami L’attraversaspecchi – Fidanzati dell’inverno, Christelle Dabos (E/O)

Da regalare ai ragazzi che iniziano a scoprire il piacere della lettura…

Storie della buonanotte per bambine ribelli, Cavallo-Favilli (Mondadori) Chiedimi cosa mi piace, Bernard Waber (Terre di Mezzo) Harry Potter e la maledizione dell’erede. Scriptbook, Rowling-Tiffany-Thorne (Salani) Il buco, Anna Llenas (Gribaudo) I colori delle emozioni, Anna Llenas (Gribaudo) Animali fantastici e dove trovarli, J.K.Rowling (Salani) Storie della buonanotte per bambine ribelli 2, Cavallo – Favilli (Mondadori) La grande fabbrica delle parole, Lestrade – Docampo (Terre di Mezzo) Harry Potter. La serie completa, J.K.Rowling (Salani Piccolo blu e piccolo giallo, Leo Lionni (Babalibri)

I più desiderati dagli appassionati di musica…

QUEEN – The Platinum Collection. Greatest Hits I,II,III (CD) Pink Floyd – Dark Side of the Moon (Vinile) Pink Floyd – The Wall (Vinile) Nirvana – Nevermind (Vinile Audiophile 180 gr) Ed Sheeran – ÷ Divide (Deluxe Edition CD) Ultimo – Peter Pan (CD) Pink Floyd – Wish You Were Here (Vinile) Caparezza – Prisoner 709 (CD) Imagine Dragons – Evolve (CD) Zucchero – Wanted. The Best Collection Boxset (CD)

I più desiderati da vedersi in home cinema…