PICCOLI GIOIELLI ILLUSTRATI

Negli ultimi anni, il mercato editoriale dei libri illustrati si è ampliato, con scelte sempre più sorprendenti e anche sperimentali. Libri per bambini, si direbbe. Ma il più delle volte in grado di sorprendere, emozionare e far innamorare anche i più grandi. Ecco, a tal proposito, alcuni titoli da non perdere assolutamente.

Guillaume Duprat – Universi



Guillaume Duprat si è affermato come nome fondamentale per gli albi illustrati scientifici per ragazzi. Universi (L’ippocampo, traduzione di Lucia Corradini), il suo ultimo lavoro, è un viaggio che ci accompagna al di là del nostro pianeta. Com’è stato concepito lo spazio dalle origini dell’umanità a oggi? Duprat, grazie anche a un raffinato apporto estetico e all’uso di eccezionali finestrelle pop-up, rende ai ragazzi fruibili e completi temi per molti ostici come la fisica e la scienza.

Leonora Carrington – Il latte dei sogni



Pittrice, illustratrice e autrice, Leonora Carrington è stata figura centrale e musa del surrealismo. La sua casa, in Messico, era tappezzata di disegni che terrorizzavano i suoi bambini. Per tranquillizzarli, Carrington li ha loro contestualizzati con bozzetti di storie che viaggiano tra l’onirico, l’infantile, il buffo e l’inquietante. Raccolte in un quadernetto, sono state pubblicate postume in questo bizzarro volume, di rara bellezza (Adelphi, traduzione di Livia Signorini).

Aina Bestard – Una nuova vita



Costruito interamente su fogli a lucido e sulle sovrapposizioni che questi riescono a creare, Una nuova vita (L’ippocampo, traduzione di Edvige Le Noël) è un viaggio immaginifico all’interno dei misteri e delle bellezze della natura. In questo prezioso volume, si parte alla scoperta della nascita nei vari bebé animali: dal pinguino che si lega per tutta la vita alla sua anima gemella al papà dell’ippocampo che partorisce i cuccioli. Pura poesia su carta.

William Morris, Liz Captchpole e Bruno Tognolini- Il vero amore dei dodici sofà



Elegante albo illustrato dove Liz Catchpole ha selezionato alcuni motivi originali di William Morris, decoratore e pioniere del movimento Arts and Crafts, reinterpretandoli in un sontuoso omaggio pittorico tutto da sfogliare. Il vero amore dei dodici sofà (Salani) arriva diretto dal Victoria & Albert Museum si impreziosisce, per l’edizione italiana, del contributo poetico di Bruno Tognolini.

Peter Sìs – Robinson

Il potere dei libri? Farci viaggiare con la mente. Questo è quello che succede anche al piccolo protagonista di Robinson (Adelphi, traduzione di Livia Signorini), il nuovo gioiellino di Peter Sìs che, ispirandosi a un fatto autobiografico, dipinge un racconto di formazione “mentale” che si sviluppa attraverso il sogno e l’amore per il proprio eroe letterario. Un poetico vagare per insegnare la forza del coraggio e la fiducia di sé.

Marco Scalcione – Un colore bellissimo (Minibombo)

Casa editrice molto attenta alla qualità editoriale per i più piccoli, Minibombo ha recentemente dato alle stampe questo delizioso libro: Un colore bellissimo di Marco Scalcione. Storia semplice e divertente che insegna ai più piccoli, senza retorica alcuna, che tutti sono diversi dagli altri e che, allo stesso tempo, tutti sono bellissimi. Un elogio all’unicità, contro ogni pregiudizio.