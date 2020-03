I libri sui viaggi nel tempo permettono a lettrici e lettori di ogni età di evadere, almeno per un po', dai propri pensieri, immergendosi in una storia avvincente che li trasporta tra le epoche storiche del passato o nei possibili futuri dell'umanità. Il viaggio nel tempo, poi, è un tema che attraversa tutta la narrativa: si trova sia in racconti fantascientifici come "Timeline", in avventure divertenti come "La confraternita degli storici curiosi", in storie d'amore come "La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo", in grandi classici come "Canto di Natale" e, ancora, in racconti distopici, saggi, romanzi letterari e molti altri. Ecco una selezione di titoli a tema

Libri sui viaggi nel tempo

Il viaggio nel tempo è un tema che ha ispirato la fantasia di molti scrittori. La possibilità di viaggiare nel passato e nel futuro apre infatti infinite occasioni per i personaggi di un libro, come per esempio cambiare il corso degli eventi, entrare a far parte della Storia o esplorare epoche passate e future per interpretarle con gli schemi mentali di un altro periodo.

I libri sui viaggi nel tempo sono entrati nell’immaginario anche per la loro capacità di far evadere lettrici e lettori di ogni età per qualche momento dal mondo presente, coinvolgendoli in una storia avvincente, per poi estraniarli nuovamente tramite uno o più salti temporali.

Nei momenti in cui si vorrebbe viaggiare per un attimo al di là del proprio presente, un libro sui viaggi nel tempo può essere quindi un ottimo alleato. Va detto inoltre che quello dell’esplorazione di passato e futuro è un tema che ha contaminato tutti i generi narrativi, potendo quindi accompagnarsi al gusto di ogni lettore: nella selezione di libri sui viaggi nel tempo che qui di seguito vi presentiamo (e che non pretende di essere esaustiva) trovano spazio libri di oggi e di ieri.

Ci sono libri sui viaggi nel tempo divertenti come La confraternita degli storici curiosi di Jodi Taylor; che fanno riflettere ed emozionare come Canto di Natale di Charles Dickens; racconti di fantascienza come Timeline di Michael Crichton; thriller avvincenti che raccontano grandi momenti storici come 22.11.63 di Stephen King; storie d’amore appassionanti come La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger e La straniera di Diana Gabaldon; saghe young adult come La trilogia delle gemme di Kerstin Gier, avventure in mondi distopici come Le meraviglie del duemila di Emilio Salgari; saggi che mescolano scienza e cultura come Viaggi nel tempo di James Gleick, e grandi classici che sono stati trasposti in diverse forme e modi, diventando un topos, come Un americano alla corte di re Artù di Mark Twain.

Chi, al sentir parlare di storia e storici, si figura libri polverosi ed elenchi di date ed eventi (con relative analisi), si ricrederà leggendo questo libro. Come racconta con ironia la giovane storica Madeleine Maxwell, gli storici dell’Istituto di ricerche storiche Saint Mary conducono una vita tutt’altro che monotona: studiano il passato direttamente sul campo, divenendo essi stessi il centro di avventure, incredibilmente sempre accompagnate da qualche inconveniente, che li portano dalla Londra dell’Undicesimo secolo alla Prima guerra mondiale, dal Cretaceo alla distruzione della Biblioteca di Alessandria, mentre si trovano ad affrontare una banda di terroristi della Storia.

Un americano alla corte di Re Artù di Mark Twain

Hank Morgan è un uomo che affronta le faccende della vita con spirito critico, affidandosi alle proprie abilità manuali e alle sue conoscenze scientifiche. Quando si trova misteriosamente trasportato indietro nel tempo, nel regno di Camelot, guidato dal celebre re Artù, si trova circondato da superstizioni e pregiudizi irragionevoli. È così che il suo scetticismo e le sue capacità di uomo del XIX secolo gli permettono di farsi notare a corte e di prendere il posto di mago Merlino, oltre che di crearsi un buon numero di nemici.

Quello di Ebenezer Scrooge è probabilmente il viaggio nel passato, presente e futuro più conosciuto della narrativa. Romanzo nato come critica sociale, è diventato un classico del Natale, oltre che una grande riflessione che spinge ogni lettore a riflettere sulle proprie scelte di vita. Scrooge, finanziere londinese e emblema dell’avarizia e dell’insensibilità, la notte della Vigilia incontra lo spirito del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro. Vedere diversi momenti della propria vita con gli occhi degli altri permette a Scrooge di cambiare l’unico periodo su cui ha ancora scelta: il suo futuro.

22.11.63 di Stephen King

Jake Epping è un professore di inglese che vive in solitudine, la cui vita viene cambiata drasticamente dalla rivelazione del suo migliore amico Al, gestore di una tavola calda: nel suo negozio si nasconde un passaggio spaziotemporale. Si apre quindi per Jake la possibilità di cambiare la storia, viaggiando nel tempo per impedire uno degli avvenimenti che ha sconvolto la storia americana: l’assassinio del presidente Kennedy. Solo che Jake ancora non sa che oltre a sconvolgere il corso degli eventi, negli anni ’60 troverà anche l’amore. Da questo libro è stata anche tratta la miniserie omonima, prodotta, tra gli altri, da J. J. Abrams e James Franco.

Claire Randall è un’infermiera militare che alla fine della Seconda Guerra Mondiale riesce finalmente a ricongiungersi con il marito che non vedeva da sette anni. Vivono insieme un momento di pace nelle Highlands scozzesi, finché un giorno Claire, visitando un cerchio di pietre antiche, si ritrova improvvisamente nella Scozia del settecento. Qui si trova a dover affrontare nuovi pericoli, visto che in Scozia imperversano le guerre tra i clan. Mentre Claire si trova a lottare nuovamente per la propria sopravvivenza conosce un carismatico cavaliere, incontro che la metterà di fronte ad una scelta… La straniera è anche il primo libro della saga a cui si è ispirata la celebre serie tv Outlander.

In quest’antologia trovano spazio i racconti sui viaggi nel tempo di alcuni degli autori che più sono stati capaci di allargare l’immaginario della letteratura tramite le loro storie fantascientifiche, distopiche o gotiche, come Ray Bradbury, Philip K. Dick, Edgar Allan Poe e H. G. Wells. Tra questi troviamo per esempio Rumore di tuono, in cui Ray Bradbury racconta un futuro in cui è possibile fare safari in ere differenti; quando un partecipante uccide per sbaglio una farfalla, cambia irrimediabilmente il corso degli eventi. Oppure ancora Il nuovo acceleratore di H. G. Wells, in cui l’invenzione di una sostanza chimica che permette, a chi la utilizza, di fare in pochi secondi ciò che normalmente impiegherebbe delle ore, crea ricadute etiche sconvolgenti.

Gwendolyn Shepherd ha sedici anni e frequenta una scuola esclusiva di Londra. Le sue coetanee la invidiano per il lusso sfoggiato dalla sua famiglia e per il palazzo antico nel quale abita: la famiglia Shepherd, infatti, discende da un antico lignaggio nobile. Oltre a ereditare onori e ricchezze gli Shepherd si tramandano anche un gene che permette di viaggiare nel tempo: a doverlo ereditare è Charlotte, la cugina di Gwendolyn, che per questo fin da piccola riceve un’educazione adatta a frequentare il passato e a portare avanti la missione che le spetta insieme a questo dono. Tutti sono sopresi quando scoprono che è proprio Gwendolyn a dover assolvere a questo compito; Gwendolyn è sorpresa, ma ancora non sa che oltre ai viaggi nel tempo dovrà affrontare i molti misteri che la sua famiglia ha nascosto, nel passato e nel presente.

La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger

La storia d’amore tra Clare e Henry è asincrona, perché vissuta su piani temporali che non sempre si incrociano. Henry infatti soffre di cronoalterazione, una malattia che, dall’età di trentasei anni, lo fa sparire dal suo presente e lo proietta nel suo passato o nel futuro. Ed è così che Clare incontra Henry per la prima volta da bambina, quando in realtà nel presente di Henry sono già sposati. La loro vita insieme è raccontata con le voci e i punti di vista di entrambi i protagonisti, che affrontano sia i normali imprevisti che turbano ogni coppia, sia la difficoltà di vivere il matrimonio attraverso salti temporali.

Timeline – Michael Crichton

In questo libro a essere protagonista è il simbolo del viaggio nel tempo, sogno e ambizione di molti fisici teorici, su cui tutti, almeno una volta, hanno fantasticato pensando cosa ne farebbero se ce l’avessero a disposizione: la macchina del tempo. In questo romanzo di fantascienza, una multinazionale è finalmente riuscita a creare l’apparecchio sognato dall’umanità da secoli, capace di trasportare chi lo usa in ere differenti. Quando il capo della spedizione che ne scopre l’esistenza finisce in un tunnel spaziotemporale, i suoi compagni si lanciano alla sua ricerca, ritrovandosi così coinvolti guerra dei Cent’Anni. Oltre a trovare il professore, gli studiosi dovranno sopravvivere a un periodo storico ostile e bellicoso per poter tornare nel XXI secolo.

Alla ricerca del tempo perduto – Marcel Proust

Considerato il romanzo mastodontico per eccellenza, diviso in sette libri, non si può dire che tratti un unico tema: Alla ricerca del tempo perduto però è divenuto celebre anche per la sua originale esplorazione delle ere differenti di una vita umana. Secondo Proust, infatti, si può viaggiare nel tempo grazie alla “memoria involontaria“, che nasce da un incontro sensoriale (un odore, un sapore, un suono…) e che riporta alla memoria di chi lo prova un momento passato, che magari aveva già dimenticato. Un ottimo esempio di come, per tornare nel passato, non ci sia per forza bisogno di una macchina del tempo, ma basti anche solo una madeleine.

Le meraviglie del Duemila di Emilio Salgari

A essere trasportati in un remoto futuro in questo romanzo sono due uomini, che, grazie a una pianta che riesce a fermare i processi vitali, fanno un salto temporale di un secolo, interrompendo la loro vita nel 1903 e riprendedola 2003. Quello che non si potevano aspettare, nella loro scelta di scoprire il ventunesimo secolo, è il ritmo di vita così frenetico da essere capace di destabilizzarli per sempre. Grazie a questo viaggio nel tempo i protagonisti scoprono i grandi cambiamenti che il tempo è capace di portare, ma le conseguenze che subiranno li porteranno a chiedersi il valore della loro curiosità. Un lettore contemporaneo nella lettura di questo romanzo avrà anche la possibilità di cogliere l’acuto spirito di osservazione di Salgari, che è stato capace di immaginare problemi odierni come l’inquinamento e il terrorismo.

Viaggi nel tempo di James Gleick

Affinché potesse nascere l’idea del viaggio nel tempo ci sono voluti la machina a vapore e le teorie di Darwin: questa la tesi di James Gleick, divulgatore scientifico, che con questo saggio ha creato una storia culturale dei viaggi del tempo che tocca narrativa, cinema, scienza e filosofia. Perché spostarsi tra passato, presente e futuro potesse diventare un desiderio umano, è servita una rivoluzione del concetto di tempo, che con la teoria dell’evoluzione ha iniziato ad avere una storia, e che con le prime ferrovie è stato messo in relazione con lo spazio. Il libro è colmo di riferimenti, che vanno da Isaac Asimov a Terminator: per ogni appassionato dell’argomento il saggio sarà la fonte di spunti per appassionanti conversazioni.