“Digital Merenda”, magazine sul mondo dell’editoria per ragazzi

“Digital Merenda” è un nuovo magazine (con liste di libri, consigli di lettura e recensioni) legato al mondo dell’editoria e della cultura per ragazzi: l’iniziativa è di DeA Planeta Libri (“ma non sarà un house organ”)- I particolari

Un nuovo magazine legato al mondo dell’editoria e della cultura per ragazzi: l’iniziativa è di DeA Planeta Libri, che annuncia la nascita di Digital Merenda.

Stando alla presentazione dell’editore, parliamo di “un web magazine interamente dedicato alle storie per bambini e ragazzi e al mondo che li circonda”, di “un prodotto editoriale realizzato con l’obiettivo di mettere in risalto le novità più interessanti offerte dal mercato editoriale e culturale per ragazzi”.

Il magazine ospiterà liste di libri, consigli di lettura, recensioni, interviste, approfondimenti e notizie. Spazio anche agli eventi, tra festival, rassegne, fiere legate all’editoria, al fumetto e al mondo del game. Come si legge nel comunicato, “in quest’ottica Digital Merenda non sarà un house organ, ma uno spazio aperto a tutto il panorama editoriale“, che guarda anche a un pubblico di genitori e insegnanti, oltre che di formatori e librai.

“Siamo molto felici di lanciare questo progetto dedicato in special modo alla formazione, ma anche all’intrattenimento dei giovani”, ha commentato Stefano Bordigoni, Direttore Generale di DeA Planeta Libri e AD di Libromania.