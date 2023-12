25 storie di disabilità in un ebook smerimentale accessibile

“E tu cos’hai di speciale? 25 tipi unici e i loro segreti” è un “manuale d’istruzioni” firmato da Horst Klein e Monika Osberghaus. Un aiuto pratico per imparare a rapportarsi con l’unicità di ciascuna disabilità attraverso storie di bambini che insegnano la lezione più semplice, ma spesso ignorata: al di là delle differenze e delle difficoltà, ognuno ha il diritto di essere chi è. Il libro viene proposto in una innovativa versione digitale accessibile: “Si tratta di uno dei primi esempi a livello internazionale di sperimentazione per rendere una pubblicazione EPUB Fixed Layout per bambine e bambini accessibile secondo i requisiti delle linee guida internazionali del World Wide Web Consortium” – I dettagli