“Harry Potter e la Camera dei Segreti”: ecco l’edizione papercut MinaLima

Una novità attesa e importante, per le lettrici e i lettori di Harry Potter: arriva infatti l’edizione papercut del secondo volume della saga fantasy nata dalla fantasia di J.K. Rowling, Harry Potter e la Camera dei Segreti, con le illustrazioni a colori e gli ingegnosi elementi interattivi progettati dal pluripremiato studio MinaLima.

La trama del romanzo, da cui è stato tratto l’omonimo film? Harry Potter non vede l’ora di tornare a Hogwarts, dopo un’estate senza amici e senza magia. Ma il suo secondo anno di scuola si rivela fin dall’inizio pieno zeppo di seccature: un nuovo professore che si dà mille arie, Gilderoy Lockhart, un fantasma di nome Mirtilla Malcontenta che infesta il bagno delle ragazze e Ginny, la sorella minore di Ron Weasley, con le sue attenzioni non richieste. Ma questo non è niente rispetto a quello che sta per succedere. Qualcuno – o qualcosa – sta trasformando gli studenti di Hogwarts in pietra. Che sia opera di Draco Malfoy, una spina nel fianco sempre più fastidiosa? Che possa essere Hagrid, il cui passato misterioso viene finalmente svelato? O non sarà per caso proprio colui che tutti quanti, a Hogwarts, sospettano di più… Harry Potter in persona?