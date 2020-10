“La storia perduta”, il nuovo capitolo della saga di Fairy Oak

In occasione del 15esimo anniversario della saga fantasy per bambini e ragazzi Fairy Oak, ideata da Elisabetta Gnone, il 22 ottobre sarà pubblicata in libreria e nei negozi online La storia perduta, una nuova avventura del mondo fatato.

La saga-bestseller, che ha avuto inizio nel 2005 con Il segreto delle gemelle e che conta 4 milioni di copie vendute, ha conquistato la fantasia di tre generazioni di lettori. Molto apprezzata anche all’estero, Fairy Oak è stata non a caso tradotta in 23 Paesi, vincendo anche diversi premi internazionali.

Le vicende de La storia perduta, il nuovo capitolo di Fairy Oak, sono ambientate diversi anni dopo l’ultima avventura dei protagonisti, che ogni tanto, guardando le vecchie fotografie davanti a un tè, si lasciano cullare dai ricordi del passato. E sono questi ricordi a riportarli all’anno della balena, e al momento in cui una lezione di storia finì per sfociare in una leggenda, che divenne ancora più intricata quando tutti gli alunni della onorata scuola Horace McCrips si trovarono a compilare il proprio albero genealogico.

Vaniglia e Pervinca, con i loro amici di sempre, iniziano quindi a indagare tra gli archivi, ritrovandosi tra le maglie di una storia perduta e dei suoi protagonisti misteriosi. La loro curiosità conduce nuovamente i lettori nella bellissima valle di Verdepiano, dove si consolidano amicizie, ne nascono di nuove, e si svelano nuovi amori e sogni pronti ad avverarsi.

Così Luigi Spagnol, prima della sua recente scomparsa, si era espresso in merito al ritorno in libreria della saga di Fairy Oak: “Quello di Fairy Oak è un mondo dai profumi e sapori molto intensi: quelli dei racconti delle nonne, se si è stati così fortunati da avere una nonna testimone di un mondo diverso; più realisticamente, almeno per noi gente di città, quelli di certi romanzi inglesi o russi. Per chi ha avuto la fortuna di seguirlo fin dall’inizio, e ancora di più per chi ha avuto la fortuna di crescerci insieme, sono profumi e sapori che non dimenticherà mai, e quel mondo fatato gli terrà compagnia per tutta la vita. Ma forse nessuno dei fan di Fairy Oak si aspettava più questa sorpresa, questo immenso regalo: Fairy Oak non è più soltanto un ricordo. Fairy Oak è tornato. C’è un’altra storia! Non ne sentite già il profumo nell’aria?”.

Elisabetta Gnone, autrice de La storia perduta e degli altri episodi della saga di Fairy Oak, è anche la penna dietro alla saga Olga di carta. In passato è stata direttore responsabile delle riviste femminili e prescolari della Walt Disney, per la quale ha ideato la serie a fumetti W.I.T.C.H. Oggi vive con la sua famiglia sulle colline del Monferrat,o dove continua a scrivere libri.