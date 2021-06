Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021 entra nel vivo: ecco i libri preselezionati

Il Comitato scientifico del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, presieduto da Giovanni Solimine e composto da Laura Bellacicco, Angelo Piero Cappello, Flavia Cristiano, Fabio Geda, Grazia Gotti, Martino Negri ed Elena Pasoli, ha annunciato la vincitrice del miglior libro di esordio, istituito a partire da questa sesta edizione.

Tra le 13 opere prime proposte dagli editori, il Comitato scientifico ha selezionato tre titoli finalisti: Annet Schaap, Lucilla (La Nuova Frontiera Junior); Giorgia Simoncelli, Il disegnatore di nuvole (Edizioni Piuma); Maddalena Vaglio Tanet, Il cavolo di Troia e altri miti sbagliati (Rizzoli). Tra questi è risultata vincitrice Annet Schaap, Lucilla (La Nuova Frontiera Junior) tradotto da Anna Becchi.

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi viene assegnato a libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione. Alla scadenza del termine per le candidature, sono arrivate dagli editori 31 proposte per la categoria 6+, 49 per la categoria 8+ e 54 per la categoria 11+. A partire da quest’anno, infatti, le categorie in concorso sono tre: una per libri destinati a lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni (6+), una per lettrici e lettori dagli 8 ai 10 anni (8+), una per lettrici e lettori dagli 11 ai 13 anni (11+).

Dato l’alto numero di candidature, il Comitato ha ritenuto necessario dedicare all’esame dei libri proposti un tempo di lettura maggiore. Pertanto ha reso nota una preselezione per ogni categoria di concorso, composta da un massimo di dodici titoli. Le terzine finaliste nelle tre categorie saranno annunciate a settembre, all’inizio del nuovo anno scolastico.

Questi i titoli della preselezione:

Categoria 6+

Alex Cousseau , Murdo – Il libro dei sogni impossibili (L’Ippocampo)

, Murdo – Il libro dei sogni impossibili (L’Ippocampo) Emanuela Da Ros , Penka la mucca clandestina (Feltrinelli)

, Penka la mucca clandestina (Feltrinelli) Luigi Dal Cin , Memorie di un ciliegio (Emme Edizioni)

, Memorie di un ciliegio (Emme Edizioni) Giuseppe Ferrario , Thoni E I Suoi Cugini – Un’estate Fuor D’acqua (HarperCollins)

, Thoni E I Suoi Cugini – Un’estate Fuor D’acqua (HarperCollins) Laura Imai Messina , Goro Goro (Adriano Salani Editore)

, Goro Goro (Adriano Salani Editore) Rose Lagercrantz , Il mio cuore ride e saltella (Il Castoro)

, Il mio cuore ride e saltella (Il Castoro) Elisa Mazzoli , 50 storie per stare insieme alle storie (Pulce)

, 50 storie per stare insieme alle storie (Pulce) Guido Quarzo, Il bambino, la volpe e il buio (Edizioni San Paolo)

Categoria 8+

Alice Keller , Caro signor F. (Camelozampa)

, Caro signor F. (Camelozampa) Håkon Øvreås , Aaron X (Giunti Editore)

, Aaron X (Giunti Editore) Angelo Petrosino , Le avventure della gatta Ludovica (Einaudi Ragazzi)

, Le avventure della gatta Ludovica (Einaudi Ragazzi) Bjarne Reuter , Elise e il cane di seconda mano (Iperborea)

, Elise e il cane di seconda mano (Iperborea) Maddalena Vaglio Tanet , Il cavolo di Troia e altri miti sbagliati (Rizzoli)

, Il cavolo di Troia e altri miti sbagliati (Rizzoli) Anna Vivarelli , La casa delle meraviglie (Feltrinelli)

, La casa delle meraviglie (Feltrinelli) Anna Woltz , Tess e la settimana più folle della mia vita (Beisler)

, Tess e la settimana più folle della mia vita (Beisler) Juris Zvirgzdiņš, Rinoceronte alla Riscossa (Sinnos)

Categoria 11+

Anne Blankman , Blackbird. I colori del cielo (Giunti Editore)

, Blackbird. I colori del cielo (Giunti Editore) Manlio Castagna , La notte delle malombre (Mondadori)

, La notte delle malombre (Mondadori) Sharon Draper , Divisa in due (Feltrinelli)

, Divisa in due (Feltrinelli) Malika Ferdjoukh , Quattro sorelle. Enid (Pension Lepic)

, Quattro sorelle. Enid (Pension Lepic) Alice Keller , Il solitario di Rodriguez (Risma Libri)

, Il solitario di Rodriguez (Risma Libri) Paul Martin , Violetta Urlavento. La battaglia della Protettrice (Terre di mezzo Editore)

, Violetta Urlavento. La battaglia della Protettrice (Terre di mezzo Editore) Davide Morosinotto , La più grande (Rizzoli)

, La più grande (Rizzoli) Annet Schaap , Lucilla (La Nuova Frontiera Junior)

, Lucilla (La Nuova Frontiera Junior) Fatima Sharafeddine , Faten (Gallucci)

, Faten (Gallucci) Silvia Vecchini , Prima che sia notte(Bompiani)

, Prima che sia notte(Bompiani) Jakob Wegelius , La scimmia dell’assassino (Iperborea)

, La scimmia dell’assassino (Iperborea) Ross Welford, Il ragazzo di 1000 anni (HarperCollins)

Nato con lo scopo di andare alle radici della passione per la lettura promuovendone l’alto valore formativo, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi coinvolge nell’assegnazione del riconoscimento circa duemila studenti, fra i 6 e i 13 anni di età, di 160 scuole primarie e secondarie di primo grado in Italia e all’estero, invitandoli a rivelare quali sono le storie, i personaggi e gli autori più amati.

Grazie alla rinnovata collaborazione con IBS.it La Feltrinelli, sponsor tecnico del Premio, ciascun giurato riceverà un buono del valore di 5 euro per l’acquisto dei libri selezionati, mentre le scuole coinvolte riceveranno una copia dei libri finalisti a sostegno delle biblioteche d’istituto.

In linea con la nuova configurazione del Premio, BPER Banca consegnerà tre riconoscimenti in denaro, destinati all’acquisto di attrezzature scolastiche, rispettivamente a una scuola che compone la giuria della categoria 6+ e a una della categoria 8+, per le originali attività di promozione della lettura svolte a partire dai libri finalisti. Sarà premiato inoltre uno studente della giuria 11+ per la migliore recensione a un libro finalista nella propria categoria di concorso.

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, organizzatori del Premio Strega, con il Centro per il libro e la lettura e Bologna Fiere-Bologna Children’s Book Fair, in collaborazione con BPER Banca e IBS.it La Feltrinelli.

Fotografia header: GettyEditorial 01-06-2021