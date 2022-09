Con Salani tornano le “Brutte Storie” e “Brutte Scienze”: humor nero per raccontare gli argomenti scolastici

A distanza di 25 anni anni tornano in libreria, in occasione del 160esimo anniversario della casa editrice Salani, i provocatori bestseller delle collane cult “Brutte Storie” e “Brutte Scienze”. Volumi per ragazzi che trattavano argomenti scolastici in maniera inedita, utilizzando ironia, humor nero, battute, giochi di parole, particolari disgustosi e raccapriccianti, mantenendo però l’assoluta veridicità… – I particolari

Tempo di ritorni nell’ambito dell’editoria per ragazzi. In casa Salani si annuncia infatti la riproposta dei libri cult delle collane Brutte Storie e Brutte Scienze.

Un passo indietro, per chi ai tempi non c’era ancora: nel 1993 usciva in Inghilterra una collana di libri rivolti ai ragazzi dai 9 ai 13 anni, che trattava argomenti scolastici in maniera inedita, utilizzando ironia, humor nero, battute, giochi di parole, particolari disgustosi e raccapriccianti, allo stesso mantenendo però l’assoluta veridicità. La serie si propone di raccontare “le tragicomiche vicende, le terribili usanze e l’incredibile stile di vita dei leggendari popoli del passato e tutto ciò che i libri scolastici non raccontano”.

Dall’Inghilterra all’Italia: nel 1997 Salani pubblicava anche da noi i primi titoli della collana Brutte Storie (Spaventevoli Egizi e Ganzi Greci di Terry Deary) che, come ora ricorda un comunicato della casa editrice, erano il frutto non solo di un lavoro di traduzione di qualità, ma spesso anche di verifica e di adattamento alla realtà culturale del nostro Paese. Nel 1998 si è poi aggiunta la collana Brutte Scienze, che con lo stesso spirito ha raccontato il mondo della scienza.

Ora, a distanza di 25 anni, tornano in libreria, nell’anno del 160esimo anniversario della casa editrice, questi bestseller (da un milione e mezzo di copie vendute solo in Italia).

“Le collane Brutte Storie e Brutte Scienze e i loro spin-off – sottolinea Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani – rappresentano un unicum nella storia dei libri di divulgazione per ragazzi e possono essere considerati dei classici intramontabili. Sono dei capostipiti di un genere imitatissimo negli anni, mai nessun’altra serie è riuscita a eguagliare questa straordinaria fusione di cultura, divertimento, veridicità e scientificità e con le illustrazioni a fumetti di altissima qualità. Il successo dei libri è sicuramente da attribuire anche al fatto che sono amati dai ragazzi ma anche molto dagli adulti”.

Arrivano così in libreria per Brutte storie Spaventevoli egizi, Ganzi Greci, Rivoltanti Romani, Puzzolenti Primitivi, Villosi Vichinghi, Pidocchiosa Prima Guerra Mondiale e, per Brutte scienze, Ossa, trippe, budella e Bruchi, scarafi, pidocchi.