Le biblioteche ucraine diventano rifugi

Non solo libri. Nelle drammatiche settimane dell’invasione russa, in Ucraina molte biblioteche (a parte quelle che sono state distrutte) si sono trasformate, svolgendo un ruolo di sostegno e offrendo a chi ne avesse bisogno un rifugio antiaereo, un posto per dormire, corsi di mimetizzazione e, ovviamente, letture per ogni età