“Prima danza, poi pensa”: il film alla (ri)scoperta di Samuel Beckett

Da giovedì 1 febbraio arriva al cinema il film Prima danza, poi pensa. Scoprendo Beckett. Il biopic, del regista Premio Oscar James Marsh (autore di Man on Wire e La Teoria del tutto), racconta la storia, i successi, gli amori, le amicizie e gli aspetti meno noti di un gigante del teatro e della letteratura: Samuel Beckett, una delle figure più rivoluzionarie e influenti del Novecento, autore di opere senza tempo come Aspettando Godot, Giorni Felici e Finale di Partita.

Partendo dalla vittoria del Premio Nobel per la Letteratura nel 1969, Beckett rievoca in prima persona gli eventi salienti della sua vita, in un serrato dialogo immaginario con la personificazione della sua coscienza, lasciando emergere i temi e le riflessioni che hanno reso grandi le sue opere.

Ne risulta un ritratto poco conosciuto della sua personalità: il Samuel Beckett interpretato dal vincitore del Golden Globe Gabriel Byrne viene infatti ritratto come buongustaio, solitario, marito infedele, combattente della Resistenza francese e anche grande amico di James Joyce, qui interpretato da Aidan Gillen.

