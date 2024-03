“Notte di vento che passa”: Milena Agus racconta una sognatrice (e la sua Sardegna)

Milena Agus torna in libreria (per Mondadori, dopo i numerosi libri con nottetempo) con Notte di vento che passa, un romanzo delicato e coinvolgente, in grado di far emozionare e sorridere allo stesso tempo.

Con oltre 200mila copie vendute, i suoi romanzi sono stati tradotti in più di venti lingue e, tra questi, Mal di pietre è diventato un adattamento cinematografico con la regia di Nicole Garcia e la partecipazione di Marion Cotillard.

Protagonista di questa nuova avventura è Cosima, una sognatrice che cerca ardentemente di trasformare la sua vita in un romanzo, una ragazza cresciuta in campagna ma che vive la maggior parte della sua esistenza tra le pagine dei libri, smaniosa di ricreare nel mondo reale le stesse prodezze dei suoi eroi di carta.

“Non mi andava di perdere tempo con il mondo nella sua versione peggiore e avevo fretta di andarmene nel mio. Sognare è un diritto, spero siate d’accordo anche voi.”

Figlia di un inguaribile idealista che affronta la povertà con spensieratezza e di una madre tanto concreta quanto pessimista che si dispera perché i compaesani li reputano “gente da poco”, quando Cosima si trasferisce a Cagliari insieme alla famiglia inizia un nuovo e decisivo capitolo del suo cammino verso l’età adulta.

Per questa giovane donna è infatti l’anno della maggiore età, frequenta il liceo classico dove Calvino, Shakespeare e Deledda diventano amici quasi reali e la sua mania di “letterarizzare la vita” per trasformare la quotidianità in sogno è una consuetudine ormai accertata; per Cosima è il momento degli amori impossibili e tormentati, delle scelte che possono cambiare il corso dell’esistenza, è una fase di transizione in cui la realtà si fa sempre più pressante e il futuro – fatto di responsabilità e di eventi non propriamente straordinari – è dietro l’angolo, offuscato da fantasie irrealizzabili.

Con la sua scrittura limpida e scorrevole, Agus riveste la sua narrazione di un’aura fanciullesca, in cui la vicenda di Cosima rappresenta solo una parte della storia.

In parallelo c’è un’altra grande protagonista che emerge capitolo dopo capitolo ed è la Sardegna, una terra raccontata in tutti i suoi contrasti, negli scontri generazionali, negli equilibri delicati tra città e campagna, il tutto con la delicatezza di un occhio che osserva senza dare giudizi, ma che trasmette un innegabile e profondo attaccamento alle proprie origini.

Fotografia header: Milena Agus, nella foto di Marco Alberto Desogus