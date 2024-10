“La parità di genere è ancora un obiettivo lontano”: Ritanna Armeni per Il Libraio Scuola

“La ‘parità di genere’ è ancora un obiettivo lontano e difficile, che si raggiunge in alcuni settori ma che è lontana o assente in altri. La discriminazione è sostenuta da un forte e strutturato apparato culturale, che propone anche oggi – nella società moderna informatizzata e globalizzata – una gerarchia precisa fra il ‘primo’ e il ‘secondo’ sesso…”. Da non perdere la riflessione della scrittrice e giornalista Ritanna Armeni dal nuovo numero della guida “Leggere il mondo” del progetto Il Libraio Scuola (che si scarica gratuitamente dal nostro sito)

C’è stato un tempo – abbastanza lontano – in cui le donne non votavano.

C’è stato un tempo – più vicino – in cui non potevano svolgere alcune professioni. Non potevano fare i magistrati, per esempio.

C’è stato un tempo in cui – anche se nessuno formalmente lo proibiva – all’università non frequentavano facoltà scientifiche.

C’è stato un tempo in cui per lo stesso lavoro ricevevano uno stipendio inferiore a quello di un uomo.

C’è stato un tempo in cui gli uomini facevano carriera e le donne no. E ai vertici delle aziende, delle istituzioni erano assenti o costituivano solo rare eccezioni.

C’è stato un tempo in cui nella società vigeva una gerarchia precisa e la discriminazione fra i sessi era evidente. Diritti, incarichi, responsabilità, ruoli non erano suddivisi e valutati paritariamente, ma secondo un ordine antico e inappellabile.

Tempi passati? Non proprio. Discriminazioni superate? Solo in parte, spesso solo in piccola parte. La “parità di genere” è ancora un obiettivo lontano e difficile, che si raggiunge in alcuni settori ma che è lontana o assente in altri.

La discriminazione è sostenuta da un forte e strutturato apparato culturale, che propone anche oggi – nella società moderna informatizzata e globalizzata – una gerarchia precisa fra il “primo” e il “secondo” sesso.

Una differenza col passato però c’è. Chi è discriminato non vuole più tacere e chiede esplicitamente la parità di genere. La diversità e la differenza fra i sessi non possono più essere motivo di diseguaglianza ma, all’opposto, occasione per costruire una parità nei diritti, nelle responsabilità e nelle opportunità in tutti i settori della società. A pensarci bene la richiesta della “parità di genere” non è che la prosecuzione di quanto si afferma nell’articolo 3 della Costituzione italiana: «Tutti i cittadini – hanno scritto i costituenti – hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». E poi hanno aggiunto: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Soffermatevi su quel “di fatto”. Perché la rivendicazione della parità di genere non è che la richiesta della rimozione di quanto “di fatto” impedisce l’uguaglianza e la partecipazione di tutti alla vita sociale. Fu una donna, una delle poche ammesse nel gruppo dei costituenti che chiese l’inserimento nell’articolo 3 di quel “di fatto”. Si chiamava Teresa Mattei e aveva ben chiaro, anche quando nessuno lo esplicitava che la “parità di genere” – anche se proclamata nella Carta della Repubblica – era “di fatto” ancora da raggiungere.

Secondo voi, questo tempo è davvero passato?

L’AUTRICE – Ritanna Armeni è giornalista e scrittrice. Ha lavorato a Rinascita, il manifesto, l’Unità, Liberazione. Capo ufficio stampa di Fausto Bertinotti, è stata per quattro anni conduttrice di Otto e mezzo insieme a Giuliano Ferrara. Ponte alle Grazie ha in catalogo anche Di questo amore non si deve sapere, vincitore del Premio Comisso, Per strada è la felicità e Il secondo piano.

