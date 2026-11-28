“Spesso le contingenze socioeconomiche impediscono alle persone di dedicarsi alla professione che vorrebbero svolgere. Molti netturbini si avvicinano a questo lavoro in modo occasionale…”. Non è così per il canadese Simon Paré-Poupart, autore del premiato bestseller “Spazzatura! Memoir di un netturbino”. Tra l’altro, come fa notare lo scrittore, che abbiamo intervistato, “da sempre, in tutto il mondo, coloro che raccolgono i rifiuti appartengono alle classi popolari: vale anche per gli addetti alla selezione dei materiali nei centri di smistamento…”. Dopo la laurea in antropologia e sociologia, in conflitto con il patrigno, Paré-Poupart decise di andare a lavorare dietro a un camion dell’immondizia. Un inizio non facile… nel corso di vent’anni di attività, però, gli è apparso sempre più lampante che i netturbini rappresentano “il vero volto dell’umanità” che nessuno vuole vedere, la “bestia insignificante” a cui spetta il compito di rendere immacolato e salubre il mondo piccolo-borghese… E ancora: “Credo che sia necessario un cambiamento di paradigma nelle nostre abitudini di consumo”

Dove vanno a finire i nostri rifiuti? Dove scompaiono tutti quei residui materiali che la nostra vita quotidiana produce e accumula nel corso di una giornata, di una settimana, di un mese o di un anno?

Sono domande che alcune cittadine e cittadini si pongono, cercando online immagini e informazioni sui colossali e impianti di riciclo e smistamento. Pochi, però, s’interrogano su che cosa – o meglio chi – si nasconde dietro al lavoro di nettezza urbana, arrivando quasi a considerare un miracolo la scomparsa, dalla sera alla mattina, del maleodorante sacco della pattumiera, frettolosamente lasciato sul marciapiedi davanti a casa.

“Niente scompare per magia”

“Niente scompare per magia”, afferma Simon Paré-Poupart, netturbino e scrittore canadese, autore di Spazzatura! Memoir di un netturbino, che abbiamo intervistato. Pubblicato in Québec nell’autunno del 2024, il libro è subito diventato un fenomeno editoriale in Canada, con decine di migliaia di copie vendute e numerosi riconoscimenti letterari, tra cui il Prix du libraires du Quèbec 2025 nella categoria saggistica. Inserito dal New York Times tra i libri di saggistica più attesi per il 2026 e paragonato dal critico letterario Dwight Garner a Kitchen confidential di Anthony Bourdain, arriva ora nelle nostre librerie per Edizioni Alegre nella traduzione di Silvia Turato.

Dall’università al camion dell’immondizia

Figlio di un padre alcolizzato e di una madre affettuosa, Paré-Poupart è cresciuto a Montréal giocando a Dungeons & Dragons e leggendo avidamente. Convinto che sarebbe presto diventato un intellettuale, si iscrisse all’università, laureandosi in antropologia e sociologia. Tuttavia, un giorno, esausto delle continue provocazioni del patrigno, che lo accusava di essere un “cocco di mamma” privo di virilità, decise di andare a lavorare dietro a un camion dell’immondizia.

Il suo “debutto” nel mondo della spazzatura si tiene a Mirabel, una città industriale a un’ora di strada da Montréal, nell’estate del 2023. Sono le nove del mattino e il termometro segna già trenta gradi. Mentre in tv un’allerta meteo esorta a rimanere a casa e a non fare sforzi fisici, Paré-Poupart, seguendo i movimenti piena di energia degli altri netturbini, si issa sul cassone del pick-up e si asciuga il sudore dalla fronte. Sotto un sole rovente, pesta i piedi su fetidi ammassi di spazzatura e si arrampica su una montagnola per afferrare un paio di sacchi e lanciarli nel camion.

“Il vero volto dell’umanità”

Rincasato a tarda notte dopo la sua prima giornata di lavoro, si sente esausto, incapace persino di dormire. All’improvviso, però, avverte “qualcosa di speciale”, l’incomprensibile desiderio di unirsi a quella squadra di invisibili lavoratori della strada. Nel corso dei suoi vent’anni di attività, gli appare sempre più lampante che i netturbini rappresentano “il vero volto dell’umanità” che nessuno vuole vedere, sono la “bestia insignificante” a cui spetta il compito di rendere immacolato e salubre il mondo piccolo-borghese.

“Nessuno scrive romanzi sui netturbini”, afferma nel libro. È stata la passione per la sua professione a spingerla a raccontare una realtà lavorativa perlopiù invisibile agli occhi della società?

“Più che la passione, sono stati gli incontri fortuiti a condurmi verso questa storia. Nonostante non provenga da una famiglia di intellettuali o artisti, ho avuto la fortuna di poter studiare e, durante il mio percorso accademico, di incontrare Alain Deneault, filosofo e docente di Scienze Politiche presso l’Università di Montréal. Sono rimasto fin da subito colpito dal suo impegno civile e dal nostro reciproco interesse nei confronti delle fasce più emarginate della popolazione. A differenza sua, però, non possedevo ancora gli strumenti adeguati per descrivere questa realtà. È stato lui a guidarmi e, in un secondo momento, a presentare il mio progetto alla casa editrice”.

“Amare il proprio lavoro costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra”, scriveva Primo Levi in La chiave a stella. Qual è la dimensione etica del lavoro?

“Sono sempre più convinto che l’attività lavorativa sia fondamentale per contribuire alla costruzione di un’identità personale e sociale. Gli esseri umani si definiscono attraverso il proprio mestiere che, come scriveva già Antonio Gramsci, rappresenta anche uno strumento di riflessione e di comprensione del mondo in cui viviamo”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

E dell’esperienza in fabbrica?

“La condizione di un operaio sorprende per la libertà, l’ardore, la forza di fronte alla sofferenza e l’esposizione al rischio. Eppure, si tende a relegare il lavoratore manuale alla sua semplice funzione, privandolo dell’umanità e attribuendogli la paura delle vulnerabilità e della morte”.

Primo Levi puntualizzava, però, che l’amore verso il proprio lavoro “è una verità che non molti conoscono”…

“Certo, spesso le contingenze socioeconomiche impediscono alle persone di dedicarsi alla professione che vorrebbero svolgere. Molti netturbini, per esempio, si avvicinano a questo lavoro in modo occasionale, senza considerarlo una vera e propria professione. Per alcuni rappresenta un impiego estivo, un periodo di allenamento in vista di una carriera nello sport da combattimento, oppure un’esperienza temporanea prima di affrontare le prove per diventare vigili del fuoco”.

Da quali contesti sociali proviene la maggior parte degli operatori ecologici?

“Possono essere iperconsumatori senza istruzione, ma desiderosi di un guadagno immediato, consumatori di droghe, anarchici, immigrati senza documenti e senza fissa dimora. In quasi tutti questi casi, si tratta di persone che non hanno trovato il proprio posto e un adeguato riconoscimento nella società”.

Raccontare il mondo dei rifiuti e dei lavoratori salariati significa inevitabilmente confrontarsi con questioni di classe e privilegio. In che modo la classe sociale di provenienza influenza la nostra relazione con i rifiuti che produciamo?

“Da sempre, in tutto il mondo, coloro che raccolgono i rifiuti appartengono alle classi popolari: dai netturbini agli addetti alla selezione dei materiali nei centri di smistamento. Al contrario, coloro che gestiscono i rifiuti, gli azionisti e gli intermediari nel commercio delle materie prime, provengono dai ceti sociali più elevati. Questa frattura sociale dà origine a una distanza rispetto all’oggetto stesso, il rifiuto, che diventa doppiamente contaminato: in primo luogo dalla sporcizia che può contenere, ma anche da coloro che ci ‘vivono’ a contatto”.

La nostra società industriale è sempre più ossessionata dal progresso e illude i consumatori che l’aumento della produzione possa determinare un calo degli sprechi. Quale soluzione concreta propone per gestire il problema dei rifiuti?

“Credo che sia innanzitutto necessario un cambiamento di paradigma nelle nostre abitudini di consumo. Se, sul piano tecnico, conosciamo le istruzioni per riciclare la plastica, esistono tuttavia considerevoli vincoli strutturali che ne impediscono un riciclaggio concreto: dalle diverse tipologie di materiale alle differenti tecniche di riciclo, dal basso costo nella produzione di plastica vergine fino all’eccesso di consumo rappresentato dalle piattaforme di ecommerce. Questa molteplicità di variabili dà vita a una filiera molto complessa all’interno della quale la tecnologia non è in grado di esercitare un controllo sufficiente”.

Il libro ha riscosso successo in tutto il Nord America. Se lo aspettava?

“Assolutamente no! Essendo completamente estraneo al mondo editoriale, non pensavo nemmeno che un libro potesse ottenere un tale riconoscimento pubblico e non avrei quindi mai potuto intravederlo né tantomeno immaginarlo”.

Crede che tale accoglienza sia dovuta anche al fatto che, a raccontare la propria storia working class, sia un lavoratore tuttora impegnato in questo mestiere, e che non la racconta dall’alto di una nuova e più agiata professione?

“Sì, penso che la mia doppia veste di operaio e scrittore ribalti la tendenza attuale a esternalizzare i mestieri dell’industria. La produzione e il riciclo sono attività fondamentali per lo sviluppo della nostra società, tuttavia, si svolgono ormai lontane dai nostri spazi, in altri Paesi, oppure all’interno di stabilimenti industriali situati in zone urbane periferiche. Il fatto che ci si ‘interessi’ al mio caso potrebbe dunque essere, forse, proprio il sintomo di questo distacco?”.

Tra gli scrittori letti durante l’adolescenza, ricorda Emile Zola e Victor Hugo. Cosa legge ora?

“In questi giorni sto rileggendo alcuni classici della letteratura québécoise novecentesca, in particolare il romanzo Au pied de la Pente douce di Roger Lemin e l’opera letteraria di Gabrielle Roy”.

Ha cominciato a collaborare con quotidiani o riviste canadesi?

“Sì, curo una rubrica dedicata all’ambiente e una alla letteratura per Radio-Canada, il servizio pubblico radiotelevisivo francofono del Canada. Ora mi sto occupando del libro di un amico giornalista Rémy Bourdillon, Planète plastique, pubblicato da Écosociété. Da ogni parte del mondo mi vengono regalati moltissimi libri. Non finisco mai di leggere, e lo considero una vera e propria fortuna!”.

Fotografia header: Simon Paré-Poupart nella foto di Laurianne Desjardins