Dall’ascesa del nazismo alla nascita della DDR, fino ad arrivare alla caduta del Muro di Berlino e alla riunificazione delle due Germanie, la vita e le opere di Christa Wolf (1929-2011) sono state legate a doppio filo ad alcune delle pagine più complesse della storia europea del ‘900. Ripercorriamo il suo percorso letterario, civile ed esistenziale (ancora al centro di numerosi dibattiti) a partire da cinque dei suoi libri più riusciti, per provare a (ri)scoprire le tante sfaccettature di una scrittrice inquieta e controcorrente, che non ha mai smesso di interrogare i miti del passato, sfidare l’ordine costituito e difendere a qualunque costo la propria libertà di pensiero…

“Ha sempre temuto lo sradicamento. Era combattuta tra il desiderio di evasione e la paura di non potersi esprimere pienamente in un luogo diverso: senza la propria lingua, i propri luoghi, le proprie memorie, che cosa sarebbe successo?”.

In una recente intervista rilasciata a Repubblica, a tratteggiare così Christa Wolf (1929-2011) è stata la sua storica traduttrice italiana – nonché grande amica – Anita Raja, che è riuscita a condensare in poche pennellate un’esistenza intensa e controversa, coinvolta da vicino in molti eventi chiave della seconda guerra mondiale e della Guerra Fredda…

(Ri)scoprire Christa Wolf attraverso i suoi libri

Il passato non è morto; non è nemmeno passato. Ce ne stacchiamo e agiamo come se ci fosse estraneo.

(da Trama d’infanzia)

Nata nel 1929 a Landsberg an der Warthe (oggi Gorzów Wielkopolski, in Polonia), in una solerte famiglia di commercianti tedeschi, la scrittrice cresce infatti durante l’avvento del nazionalsocialismo: nel 1939 entra nella Lega delle fanciulle tedesche, mentre nel 1945, con l’avanzata dell’Armata Rossa, sarà costretta a fuggire con la famiglia nella Germania centrale, abbandonando la propria casa e i luoghi della sua infanzia.

È la prima esperienza di sradicamento a cui possiamo risalire sul suo conto – quella che, come evidenzia Raja, Christa Wolf avrebbe avuto a lungo paura che si ripresentasse alla sua porta.

Nel dopoguerra aderisce poi al Partito socialista unificato della neonata Repubblica Democratica Tedesca, prefiggendosi di partecipare alla costruzione di una società nuova e iscrivendosi nello stesso anno all’Università di Jena, dove passa dagli studi pedagogici alla germanistica e alla storia. Qui conoscerà inoltre lo scrittore Gerhard Wolf (1928-2023), che sposa nel 1951 e con il quale avrà due figlie.

Laureatasi nel 1953 con una tesi sull’autore Hans Fallada (1893-1947), compie qualche anno dopo un viaggio a Mosca che ispirerà il suo primo racconto vero e proprio, e instaura intanto i primi contatti con i protagonisti della scena culturale mitteleuropea, fra cui Heinrich Böll (1917-1985) e Max Frisch (1911-1991).

Vita e scrittura, di conseguenza, prendono a viaggiare per lei sullo stesso binario, specie per via della sua appartenenza a una generazione di donne approdate, dopo una solida formazione marxista, a una sensibilità civile di matrice femminista.

Erede di Anna Seghers (1900-1983) e affascinata dalla natura “selvaggia” di Ingeborg Bachmann (1926-1973), Christa Wolf inizia pertanto a mettere a fuoco una catena di interrogativi che si riveleranno cruciali nella sua produzione e nelle sue scelte personali.

Quale ruolo assumere nella società in cui si opera per smantellarne le ingiustizie ataviche, per esempio? Come esercitare il proprio dissenso nei confronti di una classe dirigente in cui si è persa fiducia? E con quali mezzi preservare la propria libertà di espressione senza pagare uno scotto troppo alto?

Questioni di non facile risoluzione, che fanno da leitmotiv a cinque libri di Christa Wolf di recente o prossima riedizione da parte delle Edizioni e/o (in vista del centenario dalla nascita dell’autrice, che ricorrerà nel 2029), utili ciascuno a suo modo a ricostruire l’evoluzione del suo pensiero.

Dai romanzi ai pamphlet, passando per le riscritture del mito, (ri)scopriamo così, attraverso alcuni dei suoi capolavori, un’intellettuale perennemente animata dal desiderio di sentirsi parte della società in cui era cresciuta, senza per questo rinunciare alla propria autonomia di giudizio…

Il cielo diviso (1963), il primo successo di Christa Wolf

Un tempo, le coppie d’amanti prima di separarsi cercavano una stella, su cui i loro sguardi la sera potessero incontrarsi. Che cosa dobbiamo cercare noi? – Il cielo almeno non possono dividerlo, – disse Manfred beffardo.

Partiamo con il dire che l’attività di Christa Wolf prende avvio nel 1956, quando assume l’incarico di caporedattrice presso la casa editrice berlinese Neues Leben, mentre fra il 1958 e il 1959 collaborerà con la rivista Neue Deutsche Literatur; trasferitasi a Halle, proseguirà il suo percorso come consulente editoriale presso la Mitteldeutscher Verlag, dove rimane fino al 1962.

Parallelamente a questi impegni, nel marzo del 1960 trascorre un periodo di studio presso lo stabilimento statale per la costruzione di vagoni ferroviari di Ammendorf, occupandosi in contemporanea del coordinamento di un circolo letterario frequentato da operai e aspiranti scrittori.

Il contatto con la realtà industriale e con la routine dei lavoratori fa germogliare in lei nuovi spunti di riflessione, che confluiranno di lì a poco nella sua prima opera narrativa di rilievo.

Dopo l’esordio del 1961 con Moskauer Novelle e l’avvio di un intenso scambio epistolare con la scrittrice Brigitte Reimann (1933-1973), destinato a protrarsi fino alla morte di quest’ultima, la svolta decisiva arriva infatti nel 1963 con Il cielo diviso (e/o, traduzione di Maria Teresa Mandalari), accolto fin da subito con entusiasmo dalla critica internazionale.

Vincitore del premio Heinrich Mann e trasposto al cinema l’anno successivo da Konrad Wolf (1925-1982), Il romanzo – a cui peraltro si è rifatto di recente Jenny Erpenbeck per il suo Kairos (Sellerio, traduzione Ada Vigliani), che si è aggiudicato l’International Booker Prize nel 2024 – segue la storia d’amore tra Rita e Manfred nella Germania orientale.

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Manfred, deluso dal sistema burocratico e dal rifiuto di un suo progetto di ricerca, decide di scappare a Berlino Ovest. Rita va a trovarlo per convincerlo a tornare, ma si sente un’estranea in quell’ambiente consumistico e torna a Est per onorare gli ideali a cui ha aderito, anche se a pochi giorni dal suo rientro (e da un brutto incidente che le capita in fabbrica) verrà eretto il Muro di Berlino…

Un testo elegante e scorrevole, in cui già si rintracciano le peculiarità del realismo soggettivo per le quali saprà distinguersi Christa Wolf – e che ha il merito di rappresentare in maniera lucida e partecipe la divisione tedesca dal versante sovietico, basandosi su un vivace sperimentalismo formale e dei piani temporali, e restituendo alla coscienza del singolo un ruolo centrale nella comprensione delle dinamiche collettive.

Premesse a Cassandra (1983)

Ora non c’è più bisogno di essere “Cassandra”: la maggioranza comincia a percepire quello che verrà. Un malessere che fa paura, che molti registrano come vuoto, come perdita di senso. In una nuova attribuzione di senso ad opera di istituzioni logore – cosa a cui molti erano abituati – non c’è da sperare. Andare a zig zag. Ma non si vede via di scampo.

Il successo, però, non porta con sé solo notorietà e riconoscimenti. Fra gli anni ’60 e ’70, Christa Wolf assume una posizione sempre più critica verso la DDR, opponendosi alla censura culturale durante l’XI Plenum della SED del 1965 e firmando, nel 1976, un appello contro la revoca della cittadinanza a Wolf Biermann, dopo che il cantautore aveva biasimato l’esecutivo durante un concerto a Colonia.

Accusata di alto tradimento e sottoposta alla sorveglianza della Stasi, diventa perciò sempre più distante dal regime, pur preferendo restare nel Paese per contribuire al cambiamento della società tramite l’insegnamento, lo studio e la scrittura.

A segnarla, in questo contesto, è soprattutto il viaggio in Grecia che compie con il marito nel 1980, confrontandosi con una tradizione classica che prova a rileggere nell’ottica delle sue contraddizioni e disuguaglianze più tenaci, in opposizione all’interpretazione nazista di una presunta superiorità razziale delle civiltà antiche.

È allora che deflagra il suo interesse ossessivo per Cassandra, del quale ripercorre le tappe in quattro lezioni tenute nel 1982 all’Università di Francoforte – e poi confluite nel pamphlet Premesse a Cassandra (e/o, traduzione di Anita Raja), ideale preambolo di metodo e di poetica alla sua audace riscrittura del mito dell’infelice sacerdotessa.

L’opera dialoga con Omero (VIII-VII a.C. circa) ed Eschilo (525-456 a.C. circa), con Friedrich von Schiller (1759-1805) e Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), con Bertolt Brecht (1898-1956) e la già citata Ingeborg Bachmann, facendo della parola un esercizio di pensiero critico, analitico e soprattutto generativo.

Il profilo di Cassandra, infatti, lungi dall’essere pre-definito nella mente di Christa Wolf, prende forma man mano che l’autrice ne (de)scrive la memoria negata e le esperienze chiave, come una voce che riesca a ritrovare sé stessa poco alla volta.

Non stupisce, quindi, che a cambiare nel corso delle settimane sia la natura stessa delle Premesse a Cassandra: ogni lezione si fa più lirica e ricettiva della precedente, a dimostrazione della visione allegorica che Christa Wolf sta maturando della profetessa – più concreta, dunque, e più cosciente sia del mito sia del cupo presente con il quale entra inevitabilmente in relazione, segnato dalla corsa mondiale al riarmo e dalla minaccia nucleare.

Dissidente come Cassandra (1983)…

Tra uccidere e morire c’è una terza via: vivere.

Consapevole dell’inadeguatezza della letteratura di fronte “ai fenomeni con cui ora abbiamo a che fare”, Christa Wolf ricompone comunque in Cassandra (e/o, traduzione di Anita Raja) la storia della principessa troiana che “vede il futuro perché ha il coraggio di vedere le reali condizioni del presente” – e non può che farlo all’indietro, quando la protagonista è stata fatta prigioniera e sta per raggiungere il Peloponneso, dove morirà poco dopo.

L’io narrante è la sacerdotessa stessa che, però, lascia all’autrice un generoso spazio di incursione: a risvegliarsi dal rischio di oggettificazione, del resto, sono entrambe le donne, che si raccontano e si realizzano l’una nell’altra, nonché la Donna in quanto contraltare di un epos fatto solo di battaglie maschili e di mura all’apparenza inespugnabili (da Ilio a Micene, da Auschwitz a Berlino, quasi senza soluzione di continuità).

L’arma di Cassandra, dal canto suo, l’unica vera leva che possa (ri)sollevare il mondo, è invece lo sguardo.

Inteso come testimonianza e come punto di vista, certo, ma anche come narrazione alternativa di sé e della realtà, demanipolata e incensurabile. Uno sguardo incruento, contrario a quello imperante del terrore, ma che non c’è da aspettarsi che illumini la strada maestra.

Il massimo a cui può ambire è arrivare a nominarla, strappandola alle ipocrisie istituzionali per rimetterla al servizio dell’individuo e della comunità, spogliata degli inganni di chi sfrutta il potere per sradicare ogni scintilla di iniziativa anticonformista.

Di fronte alla cecità altrui, però, lo sforzo di Cassandra viene vanificato e denigrato: vedere è una sventura, proprio come lo è l’atto di condividere ciò che si osserva “con amore e precisione”, se intanto il popolo non è pronto ad abbracciare la crisi in cui versa, e Christa Wolf ce lo ricorda con una lingua densa e lapidaria, lasciando che la struttura dell’opera si faccia via via più scompaginata.

La protagonista ha sempre più domande in punta di lingua, è circondata da uomini che vorrebbero legarla a sé in ogni senso possibile e si protegge dietro una prudente coltre di rifiuti – fra i quali lascia giusto qualche spiraglio qua e là, nell’estremo tentativo di entrare in connessione quantomeno con chi la leggerà, convinta che solo grazie al dolore, “dopo, se ci riincontreremo, e qualora un Dopo esista, potremo riconoscerci” e salvarci l’un l’altro.

…e sola come Medea (1996)

Possediamo la chiave che apre ogni epoca, a volte la usiamo senza pudore, lanciamo un’occhiata frettolosa attraverso lo spiraglio della porta intestardendoci in giudizi sommari, eppure dovrebbe essere possibile avvicinarci a piccoli passi, rispettando il tabù, preparàti a strappare ai morti il loro segreto non senza pena.

Terminato il lavoro su Cassandra, Christa Wolf decide di affondare una seconda volta le mani nel mito greco per occuparsi della riscrittura di Medea (e/o, traduzione di Anita Raja): un esperimento che ruota intorno allo stesso monito del precedente a emanciparsi dalla violenza del patriarcato, benché si sviluppi in una cornice molto diversa.

Siamo nel 1996, sono passati tredici anni dall’uscita di Cassandra e sette dalla caduta del Muro di Berlino, e la Germania unita ha adesso un altro volto. L’autrice prova a farci i conti già nel 1990, quando dà alle stampe Che cosa resta, una novella autobiografica in cui parla di una scrittrice sorvegliata dalla Stasi e del suo senso di estraneità nella nuova realtà tedesca.

E tuttavia l’opera suscita forti polemiche, aggravate dalla scoperta di una breve collaborazione di Christa Wolf con la polizia segreta tra il 1959 e il 1962, che in realtà era stata interrotta dalle autorità stesse dopo un paio di colloqui, a fronte delle dichiarazioni irrilevanti da lei rilasciate.

Nel momento in cui l’unico che la sostiene è ormai l’amico e scrittore Günter Grass (1927-2015), e a lei non rimane che accettare per la prima volta una borsa di studio di nove mesi della Fondazione Getty di Los Angeles, l’autrice sperimenta sulla propria pelle l’ostile emarginazione a cui è condannato chi viene percepito come scomodo, pericoloso o portatore di una verità troppo complessa per non essere ridotta al silenzio.

È da qui che prende le mosse l’indagine filologica tramite cui proverà a sfatare la versione euripidea della Medea infanticida, gelosa e sanguinaria giunta fino a noi: e se la straniera di Corinto fosse stata piuttosto una guaritrice incompresa, si chiede infatti, una figura indipendente e pertanto insopportabile, che aveva spinto la città a neutralizzarla prima che venisse messo in discussione il suo status quo?

Dopotutto, a differenza di Cassandra, la sapienza di Medea si concentra sul passato e sulle trame invisibili da cui originano le derive del presente. La sua sfrontatezza è tragica e urgente, e potrebbe minacciare la corruzione del governo, se non fosse che uno sciame di voci terze inizia a ronzarle intorno (anche sul piano narrativo) per confondere le acque, sottraendo chiarezza al suo messaggio e benevolenza alle sue azioni.

“Una mano tesa, pensai, perché dovrebbero disdegnarla“, prova a domandarsi a questo punto la protagonista. Per poi constatare amaramente: “Perché riescono a mitigare la loro paura solo con la furia contro gli altri”, soffocando nella repressione il timore per il diverso, e apponendo per secoli una maschera mostruosa a chi osa sottrarsi al copione della storia preparato dai vincitori.

Parla, così ti vediamo (2012): Christa Wolf senza mediazioni

Si può imparare almeno cosa non fare. È già qualcosa. E poi io spero che il dialogo intergenerazionale non resti del tutto sterile. Mi accorgo che proprio la giovane generazione interroga noi anziani in modo molto intenso e con grande interesse. E ho l’impressione che proprio coi più giovani sia possibile parlare liberamente e senza essere reciprocamente prevenuti.

Nei decenni successivi, Christa Wolf si tiene sempre più lontana dai riflettori, dividendosi fra il suo storico appartamento nel cuore dell’ex Berlino Est e una casa di campagna a Woserin, nel Meclemburgo, dove ama godersi con il marito la bella stagione.

E, sebbene non si riconosca nei (dis)valori capitalistici del Paese in cui vive, non appenderà mai “la penna al chiodo”, spinta com’è dal bisogno di scavare dentro sé stessa, dal dovere etico di continuare a interrogarsi sulle ferite che il ‘900 ha inferto all’Europa, e dal legame di solidarietà mantenuto con il suo pubblico di un tempo, che in lei rintraccia ancora un faro a cui rivolgersi.

È in nome di questo sodalizio, poi gradualmente ristabilito anche con la comunità accademica, che nel 2012 la casa editrice Suhrkamp Verlag fa uscire postumo il volume Parla, così ti vediamo (e/o, traduzione di Anita Raja), in cui raccoglie le riflessioni, i discorsi, le lettere e specialmente le interviste nate dalle sporadiche occasioni di confronto che hanno scandito l’età più matura dell’autrice.

Il titolo riprende una celebre esortazione socratica a cui, nonostante i suoi trascorsi scottanti, Christa Wolf ha evidentemente accettato di prestare ascolto fino alla fine: quella di offrirsi ai propri interlocutori senza rinnegare o edulcorare le proprie posizioni – e intrecciando con franchezza l’esplorazione della sua soggettività con una disamina dei fenomeni sociopolitici a lei più familiari.

Fra le pagine del libro vengono al pettine molti nodi legati al rapporto dell’autrice con la DDR, si ha modo di riscoprire la composta discrezione della sua indole e si fanno i conti con una mente intransigente, che per una vita ha cercato di tenersi alla larga da punti ciechi, finzioni e vergogne morali, perfino quando esporsi avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua incolumità.

Dopodiché, il dibattito che la riguarda è aperto ancora oggi, pur non avendo impedito all’Accademia Bavarese delle Belle Arti e alla città di Lubecca di conferirle il prestigioso premio Thomas Mann nel 2010, un anno prima della sua scomparsa dovuta a una lunga malattia.

A riprova del fatto che, al di là delle sue opinioni spesso contestate, Christa Wolf è comunque da considerarsi una delle personalità cardine della letteratura tedesca contemporanea, le cui opere rimangono imprescindibili per chiunque voglia accostarsi alle inquietudini, ai dilemmi etici e alle fratture identitarie che hanno caratterizzato il Vecchio Continente dalla seconda metà del XX secolo.

Fotografia header: La scrittrice tedesca Christa Wolf (Getty Editorial)