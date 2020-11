“Star Wars” e la forza delle donne

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana… le guerre spaziali sembravano essere un argomento per soli maschi: dai nerd più ossessionati ai divi dello schermo, che a un “ti amo” rispondevano con un “lo so”. Oggi, invece, lo spazio interplanetario si è riempito di donne… e per fortuna!

Dopo un periodo in cui la storia cinematografica aveva dato per scontato che il marchio Star Wars fosse tramontato, con l’acquisto della sigla da parte di Disney, quel mondo ha iniziato a ripopolarsi e i vecchi fan si sono uniti a quelli nuovi, per portare nella galassia quella ventata di novità necessaria a spolverare navi spaziali e spade laser.

È grazie a questo ritorno che nuove figure femminili si sono aggiunte alle già iconiche donne della saga, aumentando quel desiderio delle fan di vedersi rappresentate e di sentirsi vicine a vecchie e nuove protagoniste.

Leia Organa, interpretata dall’intramontabile Carrie Fisher, è un personaggio iconico nella storia del cinema. I suoi esordi sono stati narrati nel nuovo libro di Claudia Gray, Leia Principessa di Alderaan (Mondadori, tradotto da F. Novajra), che ripercorre l’adolescenza della sedicenne, divisa tra il suo cuore e una ribellione che ha bisogno di più eroi, un destino che l’accompagnerà per tutta la sua vita.

George Lucas, il papà di Star Wars, le ha dipinto addosso il ruolo di una combattente, testarda e intelligente ma, soprattutto, di una comandante piena di coraggio. Il personaggio era una sfida per i tempi, una donna tutt’altro che debole, pronta all’azione nonostante la sua posizione di potere.

Nella trilogia iniziale (Una nuova speranza, L’impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi) Leia è l’inizio di un cambiamento, una donna più reale, lontana dall’immaginario idealizzato di una Penelope in attesa del suo Ulisse: ma era solo il primo passo. Tutto si stava muovendo.

Leia è diventata infatti la Generale dell’ultima trilogia: una veterana della guerra, una madre disperata che ha perso suo figlio nel Lato Oscuro della Forza e costretta a dichiarargli guerra, una donna di polso che, nonostante il dolore della perdita, si conferma come la più autentica e coraggiosa figura femminile della nuova trilogia cinematografica.

Nella nuova saga, la storia si incentra tutta su una protagonista donna, una delle prime Jedi ad apparire sul grande schermo. Rey Skywalker è l’ultima arrivata, l’eroina senza passato che va avanti per la sua strada alla ricerca di se stessa. È una ragazza che diventa donna, entrando in un mondo di cui non conosceva niente e in cui non ci sono più punti fissi. Per questo motivo la sua storia è attuale e rispecchia le eroine e gli eroi del nostro tempo.

Star Wars ha raccontato di un mondo in evoluzione e con quelle storie ha parlato anche delle differenti esigenze dei fan, che volevano proprio quelle storie.

Non si può non citare il personaggio di Ahsoka Tano, l’allieva di Anakin Skywalker, che è forse il personaggio femminile meno conosciuto dell’intera saga e che apparirà a breve negli episodi della seconda stagione di The Mandalorian. Rosario Dawson interpreterà il personaggio dando voce al desiderio di molte fan che non vedevano l’ora di vedere, fuori da una serie animata, l’allieva di Anakin Skywalker.

Parte della sua storia è stata raccontata nel libro Ahsoka di E. K. Johnston (Mondadori, tradotto da Dalai M.), a lungo atteso in Italia dai fan. Il romanzo racconta uno spaccato della vita di Ahsoka dove la protagonista affronta il suo destino solitario, lontano dall’ordine Jedi e da quelli che considerava i suoi maestri e amici, in una galassia devastata dalla violenza dell’Impero.

L’aliena è una delle figure cardine delle serie animate Star Wars the Clone Wars e Rebels, il suo fandom è così appassionato che nel tempo ha preteso che la sua storia fosse narrata fino alla fine, facendo crescere il personaggio al di là delle aspettative degli autori.

Ahsoka è una ragazzina impulsiva, per certi versi molto simile ad Anakin, ma l’allieva è diversa dal maestro, perché ha spessore, è un personaggio complesso, vive esperienze dolorose ma riesce sempre a divincolarsi da un destino troppo stretto rimanendo se stessa.

È per questo che i fan le sono legati, rappresenta al meglio un ponte, una figura moderna che è riuscita a collegare Anakin Skywalker al terribile Darth Vader aggiungendogli senso e definendosi come indispensabile per l’intera storia.

Star Wars ha parlato di donne, di eroine, e il suo linguaggio è sempre più vero. Quella narrazione femminile si consolida, partorendo figure di cui abbiamo sempre più bisogno, perché la galassia lontana lontana è un luogo di tutte e tutti, e tutte e tutti devono potersi sentire parte di essa.

Ecco una lista di libri (che non pretende di essere esaustiva e i cui titoli non sono posti in ordine di importanza) che vi parlerà proprio di queste donne:

Star Wars: Bloodline Claudia Gray (Mondadori, traduzione L. Desotgiu)

Leia Organa ha pensato che la pace fosse ormai una conquista duratura. Ma, come molti, ha dovuto ricredersi. C’è bisogno di un leader forte e carismatico che sappia prendere le redini del Senato per evitare il tracollo della Repubblica, ma Leia esita ad accentrare troppo potere nelle mani di una sola persona, anche se quella persona dovesse essere proprio lei.

Star Wars: Phasma di Delilah S. Dawson (Mondadori, traduzione M. G. Bosetti)

È una degli ufficiali più spietati del Primo Ordine, capace di ottenere il favore dei superiori, il rispetto dei pari, e di incutere terrore nei nemici. Ma per quanto celebre, il capitano Phasma rimane un enigma: nessuno sa cosa si nasconda dietro l’espressione impassibile del suo casco cromato. Ora però uno dei suoi avversari sta per svelare il mistero delle sue origini, un segreto che Phasma protegge con la stessa ferocia e determinazione con cui serve i propri capi.

Star Wars: Leia – Princess of Alderaan di Claudia Gray (Mondadori, traduzione F. Novajra)

Decisa a scoprire cosa i suoi genitori adottivi le stiano nascondendo, Leia imbocca un cammino pericoloso. E quando finalmente apprenderà la verità, si troverà di fronte alla scelta più ardua: dovrà decidere se dedicare la vita al suo popolo, e all’uomo che ama, o abbracciare un destino più ampio, in una galassia alla disperata ricerca di eroi ribelli.

Star Wars: Ahsoka di E.K. Johnston (Mondadori, Dalai M.)

Ahsoka Tano, dopo aver abbandonato l’ordine dei Jedi, si sente completamente sola e dubita di poter tornare mai a far parte di un progetto più grande. Però il destino ha ancora in serbo qualcosa per lei…

Che la forza sia con voi.

Fotografia header: Star wars donne