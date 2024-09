30 ebook tra i più desiderati in offerta, fino al 30 settembre

Una promozione pensata per lettrici e lettori che amano leggere (anche) in ebook: fino al 30 settembre in offerta nei principali negozi online 30 ebook tra i più desiderati, a metà prezzo. Un’occasione per immergersi in storie che hanno già conquistato moltissimi lettori e moltissime lettrici…

Tra i libri protagonisti, Chiamami col tuo nome di André Aciman, Ci vediamo un giorno di questi di Federica Bosco, I cercatori di ossa di Michael Crichton e Le belle Cece di Andrea Vitali.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC