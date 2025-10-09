300 ebook (per tutti i gusti di lettura) in offerta dal 10 al 16 ottobre

Romance, cozy crime, storie dalle atmosfere regency, ma anche romanzi storici e feel good: in offerta, dal 10 al 16 ottobre, 300 ebook, firmati da autrici e autori molto amati – Scopri i particolari sulla promozione

Una maxi-promozione ebook, in programma dal 10 al 16 ottobre nei principali negozi online, ideale per l’inizio dell’autunno, che riguarda 300 titoli, suddivisi in 8 percorsi. Tra i romanzi in sconto, a metà prezzo, trovano spazio, ad esempio, molti romance, come pure diverse narrazioni feel good e non pochi romanzi storici.

Inoltre, nella promozione autunnale di metà ottobre 2025 non mancano cozy crime e libri dalle atmosfere regency. In offerta, tra gli altri, lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook hanno poi a disposizione libri ambientati tra i colori caldi dell’autunno orientale, romanzi a tema culinario e page turner a cui restare incollati mentre fuori piove…

Tra le autrici e gli autori al centro della speciale promozione, anche Alice Basso, M.C. Beaton, Alessia Gazzola, Raphaëlle Giordano, Toshikazu Kawaguchi, James Patterson, Rita Nardi e Andrea Vitali.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

