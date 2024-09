Dal 13 al 19 settembre 300 romanzi in offerta: la promozione ebook da non mancare

Una settimana dedicata alla narrativa, con una promozione ebook speciale nei principali negozi online: dal 13 al 19 settembre, infatti, a disposizione in offerta 300 titoli, a metà prezzo.

I romanzi protagonisti della promozione sono suddivisi in 10 percorsi: libri “nel buzz” (titoli di cui è impossibile non aver sentito parlare), classici contemporanei della narrativa italiana da non perdere, una finestra sulla letteratura del resto del mondo; e ancora, “serendipity books“, con storie inaspettatamente belle che il caso fa capitare proprio al momento giusto; spazio poi ai romanzi storici e ai libri con protagonisti cani e gatti; non è finita: in sconto romanzi che si possono leggere, e contemporaneamente ascoltare in versione audiolibro e libri pensati per chi pensa di avere il cosiddetto “blocco del lettore“; e ancora, spazio alla letteratura di viaggio; per chiudere, una selezione di storie che promettono di lasciare il segno…

Qui i particolari sull’offerta ebook:

