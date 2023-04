Ebook: dal 21 al 25 aprile oltre 500 titoli in sconto

Dal 21 al 25 aprile, nei principali negozi online, in offerta oltre 500 titoli, per tutti i gusti: gialli, thriller, romanzi di azione e avventura, saggi, manuali di self-help, storie d’amore e…

Per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook, arriva una promozione davvero da non mancare: dal 21 al 25 aprile, nei principali negozi online, con “All You Can Read”, sono infatti a disposizione, in offerta, oltre 500 titoli, con prezzi a partire da 1,99€.

Spazio a gialli e noir, libri che hanno ispirato film e serie tv, thriller, titoli di narrativa da non mancare, “libri da leggere almeno una volta nella vita”, romanzi di azione e avventura, saggi, manuali di self-help, romanzi storici e storie d’amore.

Qui tutti i dettagli sui libri in promozione:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC