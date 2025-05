Audiolibri, numeri in crescita nel 2025: ecco i più ascoltati – Le classifiche

Nel 2025, gli appassionati di audiolibri in Italia hanno raggiunto quota 11,4 milioni, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Un dato che conferma un trend consolidato: negli ultimi quattro anni, infatti, si registra una crescita complessiva del 14% nel numero di ascoltatori.

È quanto emerge dall’ultima ricerca di NielsenIQ per Audible – società Amazon – che ogni anno misura il gradimento del pubblico italiano per l’audio entertainment, monitorandone preferenze e modalità di fruizione.

Le principali evidenze della ricerca NielsenIQ saranno presentate il 15 maggio al Salone del Libro di Torino, alle 17:15 in Sala Lisbona, durante la tavola rotonda L’ascesa degli audiolibri: una panoramica globale e italiana.

L’abitudine all’ascolto di audiolibri si consolida

Che gli audiolibri siano ormai parte integrante dell’offerta di intrattenimento da cui gli italiani attingono è ormai assodato. Così come è chiaro che questa abitudine si stia regolarizzando nel tempo: nel 2025 una sessione media di ascolto dura 30 minuti, per una frequenza media di tre volte al mese. Il 35% degli ascoltatori dedica tempo agli audiolibri almeno una volta a settimana superando di 11 punti percentuali quanti ascoltano con frequenza mensile (24%). Gli audiolibri non solo si ascoltano di più, con più frequenza e più a lungo, ma di audiolibri si parla con amici e conoscenti, sono considerati un valido argomento di conversazione e il 41% li utilizza per rompere il ghiaccio.

L’ascolto è poi anche un affare di famiglia: il 45% dei genitori intervistati ha figli che ascoltano audiolibri.

L’identikit dell’ascolatrice “forte”

Le storie in cuffia appassionano tutti gli italiani, ma in maniera particolare le persone di età compresa tra i 25 e i 55 anni. Ma se si vanno a guardare le caratteristiche degli italiani più dediti agli audiolibri l’identikit degli heavy user, coloro che ascoltano tutti i giorni coincide con quello dei cosiddetti “lettori forti”. Nel 2025 sono donne tra i 45 e i 54 anni – anche se la fascia 25-34 anni registra livelli altrettanto alti di ascolto giornalieri – e provenienti in lieve maggioranza dalle regioni del Sud Italia.

Si rafforza il “legame virtuoso” tra lettura e ascolto

“Si conferma e si rafforza il legame virtuoso tra lettura e ascolto”: chi ascolta audiolibri è molto spesso anche un lettore abituale, e i due formati si rivelano complementari più che alternativi. Il 55% degli utenti dichiara di aver ascoltato un libro già letto, e il 48% ha letto un libro dopo averlo ascoltato. L’ascolto di libri in cuffia ha ricadute positive anche sugli acquisti in libreria, il 52% degli intervistati dichiara di aver comprato almeno una volta il libro dopo aver ascoltato l’audiolibro. Gli audiolibri sono dunque un valido alleato della lettura: il 68% degli ascoltatori li considera una modalità efficace per continuare a fruire delle storie anche quando mani e occhi sono impegnati in altre attività. Tra le motivazioni che spingono ad avvicinarsi al formato audio, spiccano la curiosità di sperimentare un nuovo modo di leggere (27%) e il desiderio di uscire dalla propria comfort zone esplorando titoli inaspettati (11%). Gli audiolibri si rivelano così uno strumento di scouting culturale, in grado di avvicinare i lettori a nuovi autori e generi meno frequentati o di aiutarli a stare al passo con le nuove uscite.

I libri in cuffia aiutano a combattere stress e solitudine

Alleati nel caos della vita quotidiana, gli audiolibri sono un antidoto per sfuggire alla sovraesposizione da schermi (59%) o per combattere la solitudine e lo stress (52%). Sono considerati dei validi alleati anche in trasferta, per il 47% degli italiani sono un modo per accedere a libri nella propria lingua quando si trovano all’estero, e aiutano le persone ad affrontare generi che non leggerebbero in formato cartaceo (49%). Ma il maggior pregio riconosciuto agli audiolibri – spiegano sempre da Audible – è la possibilità di poterli ascoltare mentre si svolgono altre attività, “il tanto amato multitasking, apprezzato dal 68% del campione”. Oltre la metà degli intervistati ne fruisce soprattutto durante gli spostamenti – in macchina, sui mezzi pubblici o a piedi –, mentre diminuisce la percentuale di chi si dedica all’ascolto in casa, pur rimanendo il luogo di fruizione prediletto (63%).

Genere, tema e autore guidano gli ascoltatori nella scelta del prossimo titolo

Il genere è il primo fattore determinante nella scelta del prossimo titolo da ascoltare (72%). I più apprezzati sono i titoli di narrativa letteraria, i thriller e i fantasy (tutti al 28%), seguiti da crime e classici.

Tra gli elementi maggiormente determinanti nella scelta troviamo poi l’autore o l’autrice (57%): per molti gli audiolibri sono un modo per scoprire nuovi scrittori e rimanere aggiornati sulle novità editoriali. Un quinto del campione si lascia incuriosire dai titoli che hanno vinto premi letterari importanti, il 25% guarda con interesse alla casa editrice, mentre un terzo degli ascoltatori è attratto da titoli adattati anche per il grande o piccolo schermo, come il recente Mickey7, il cui romanzo ha ispirato il nuovo film di Bong Joon-ho. Pur restando l’italiano la lingua di gran lunga preferita (95%), aumentano anche gli ascolti in inglese, scelti dal 28% degli utenti.

In un mondo dominato dalla passione per le grandi storie, i sequel e gli spin-off possono trasformarsi in qualsiasi formato tra quelli disponibili (libri, film, serie tv, videogiochi, graphic novel, ecc.) tra cui anche gli audiolibri. Un ascoltatore su cinque, infatti, apprezza gli spin-off audio di serie TV e film, nello specifico sia tutti quei titoli che vedono i personaggi preferiti alle prese con altre trame inedite (57%) che quelli che approfondiscono la storia di personaggi secondari (43%).

La classifica degli audiolibri in esclusiva più ascoltati su Adubible.it

Miss Bee e il cadavere in biblioteca di Alessia Gazzola, letto da Federica D’Angelis Elogio dell’ignoranza e dell’errore di Gianrico Carofiglio, letto da Gianrico Carofiglio Ikigai, ciò per cui vale la pena vivere di Selene Calloni Williams, Noburu Okuda Do, letto da Ada Maria Serra Zanetti La montagna sei tu di Brianna Wiest, letto da Alice Torriani Ti ricordi di Sarah Leroy? di Marie Vareille, letto da Irene Giuliano L’inquilino di Marco Vichi, letto da Lorenzo degl’Innocenti Il dio dei nostri padri di Aldo Cazzullo, letto da Aldo Cazzullo, Marianna Jensen Un grammo di felicità al giorno di Siri Østli, letto da Marianna Jensen L’amica di B. A. Paris, letto da Anna Charlotte Barbera Intermezzo di Sally Rooney, letto da Stefano Annunziato Socrate, Agata e il futuro di Beppe Severgnini, letto da Beppe Severgnini Balleremo la musica che suonano di Fabio Volo, letto da Ruggero Andreozzi L’anniversario di Andrea Bajani, letto da Luigi Lo Cascio Il talento degli scomparsi di Claudio Bisio, letto da Claudio Bisio Le assaggiatrici di Rosella Postorino, letto da Valentina Mari Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina di Ilan Pappé, letto da Riccardo Mei La vita a volte capita di Lorenzo Marone, letto da Gianni Ferreri Da adesso in poi di Paolo Borzacchiello, letto da Andrea Failla Uccidi i ricchi di Sandrone Dazieri, letto da Viola Graziosi La logica della follia – La prima indagine dell’ispettore Pantaleo di Claudio Calabrese, letto da Lorenzo Loreti

La top 3 dei generi più ascoltati in esclusiva su Audible.it

Narrativa letteraria

Intermezzo di Sally Rooney, letto da Stefano Annunziato

di Sally Rooney, letto da Stefano Annunziato Balleremo la musica che suonano di Fabio Volo, letto da Ruggero Andreozzi

di Fabio Volo, letto da Ruggero Andreozzi L’anniversario di Andrea Bajani, letto da Luigi Lo Cascio

Fantasy

L’alba sulla mietitura di Suzanne Collins, letto da Dario Sansalone

di Suzanne Collins, letto da Dario Sansalone Dall’Archivio Magico di J.K. Rowling, letto da Valentina Mari, Domitilla D’amico, Francesco Prando, Jesus Emiliano Coltorti

di J.K. Rowling, letto da Valentina Mari, Domitilla D’amico, Francesco Prando, Jesus Emiliano Coltorti Mickey7 di Edward Ashton, letto da Stefano Crescentini

Crime & Thriller

Miss Bee e il cadavere in biblioteca di Alessia Gazzola, letto da Federica D’Angelis

di Alessia Gazzola, letto da Federica D’Angelis Ti ricordi di Sarah Leroy? di Marie Vareille, letto da Irene Giuliano

di Marie Vareille, letto da Irene Giuliano L’inquilino di Marco Vichi, letto da Lorenzo degl’Innocenti

Non Fiction:

Elogio dell’ignoranza e dell’errore di Gianrico Carofiglio, letto da Gianrico Carofiglio

di Gianrico Carofiglio, letto da Gianrico Carofiglio Ikigai, ciò per cui vale la pena vivere di Selene Calloni Williams, Noburu Okuda Do, letto da Ada Maria Serra Zanetti

di Selene Calloni Williams, Noburu Okuda Do, letto da Ada Maria Serra Zanetti La montagna sei tu di Brianna Wiest, letto da Alice Torriani

Storia/Attualità: