L’audiolibro di “La sola colpa di essere nati”: Liliana Segre e Gherardo Colombo, due voci contro l’odio e il razzismo

Liliana Segre e Gherardo Colombo danno voce alla versione audiolibro di “La sola colpa di essere nati”, un testo in cui la senatrice a vita e l’ex magistrato ripercorrono la più terribile delle tragedie del nostro tempo, sottolineando la necessità di non voltare mai lo sguardo davanti alle discriminazioni, per fare in modo che le pagine più oscure della storia non si ripetano mai più. Si tratta del primo audiolibro letto dalla stessa Segre

Superstite di Auschwitz e testimone della Shoah, Liliana Segre è tra le voci più importanti e significative del nostro presente. Nominata senatrice a vita, la politica e autrice ha sempre usato le proprie parole e le proprie azioni per combattere il razzismo, l’intolleranza, l’odio e la violenza.

Nel libro La sola colpa di essere nati (Garzanti), scritto a quattro mani con Gherardo Colombo, Segre racconta e ripercorre la sua storia: da quando, nel 1938, con l’emanazione delle leggi razziali, la sua vita viene stravolta e ha inizio la più terribile delle tragedie del nostro tempo, che culminerà nei campi di sterminio e nelle camere a gas.

Il primo audiolibro letto dalla voce di Liliana Segre

Ora quel libro (che è stato tra l’altro presentato tra le tracce della prima prova di Maturità 2022) è diventato anche un audiolibro, il primo letto dalla voce di Liliana Segre.

L’audiolibro è prodotto da Salani Audiolibri ed è letto dagli stessi Colombo e Segre, che, attraverso la lettura, si interrogano sulla profonda differenza che intercorre fra giustizia e legalità, sottolineando la necessità di non voltare mai lo sguardo davanti alle discriminazioni, per fare in modo che le pagine più oscure della nostra storia non si ripetano mai più.

I due autori, tra l’altro, hanno deciso di devolvere in beneficenza, rispettivamente alla onlus ResQ e a Opera San Francesco per i Poveri, i proventi dei loro diritti d’autore.

“Liliana Segre è un simbolo di tante cose, tra cui la necessità condannare l’odio, un messaggio notevole per gli studenti”, aveva dichiarato l’ex PM di Mani Pulite Gherardo Colombo, contattato da ilLibraio.it: “Credo da un lato che sia significativo lo spazio dato a un libro in cui si racconta una storia di incredibili sofferenze e, dall’altra, penso sia importante che si insista sulla necessità di riconoscere la dignità di tutti, come del resto previsto dalla Costituzione“.

“Non abbiamo bisogno di eroi, serve però tenere sempre viva la capacità di vergognarsi per il male altrui, di non voltarsi dall’altra parte, di non accettare le ingiustizie”.